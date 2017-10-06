Şifresini unuttuğunuz arşivlerinizin kilidini açan program

ZIP, RAR, ARJ ve ACE arşiv dosyalarının parolasını unutmanız halinde, bu araç ile parolayı bulmayı deneyebilirsiniz. Advanced Archive Password Recovery, parolayı brute-force (kaba kuvvet) ve dictionary-attack (sözlük saldırısı) yöntemleriyle bulmayı deneyebiliyor. İşlemin başarıya ulaşma olasılığı, parolanızın kısa olmasına bağlı; aksi halde arşivinizin parolasını bulmanız günler sürebilir veya mümkün olmayabilir.





Biraz kalabalık olsa da, anlaşılır bir arayüze sahip araç, parolayı bulma işlemini hızlandırmak için başlangıç ve bitiş karakterlerini girmenize, parolada hangi karakterlerin (sayılar, harfler, semboller) aranacağını seçmenize olanak tanıyor. Araç, parola kırma işlemini duraklatıp, daha sonra devam edebilmeniz için, kaldığınız yeri saklıyor. Üretici firma, çoğu ZIP arşivinin parolasını birkaç saatte kurtarabildiğini iddia ediyor.

Arşiv dosyasının parolasını unuttuysanız, pes etmeden önce Advanced Archive Password Recovery'ye şans vermenizi öneriyoruz.



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