Sıcaktan kaçıp buraya sığındılar

Merkez Seyhan İlçesi’ndeki otogarın bekleme salonuna nem oranının yüzde 80’e kadar çıktığıgece saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte gelen Suriyeli sığınmacılar, yerlere ve oturma alanlarına yatarak geceyi burada geçirmeye çalışıyor.

Yanlarındaki bavullarla eşyalarını taşıyan ve kendilerini otobüs bekleyen yolcu gibi gösteren sığınmacılar, klimalı ortamda geceyi geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

2013 ve 2014 yıllarında Adana Otogarı’nda kaldıkları tespit edilen evsizlerden 65 yaş üstü olanlar huzurevine, bazıları da otellere yerleştirilmişti.

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