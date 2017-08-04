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    Sıcaktan kaçıp buraya sığındılar

    DHA
    04 Ağustos 2017 - 13:00Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 13:27

    Adana Otogarı’nın klimalı bekleme salonları, sıcak havanın etkili olduğu kentte kalacak yer sorunu yaşayan Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapıyor.

    Merkez Seyhan İlçesi’ndeki otogarın bekleme salonuna nem oranının yüzde 80’e kadar çıktığıgece saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte gelen Suriyeli sığınmacılar, yerlere ve oturma alanlarına yatarak geceyi burada geçirmeye çalışıyor.

    Yanlarındaki bavullarla eşyalarını taşıyan ve kendilerini otobüs bekleyen yolcu gibi gösteren sığınmacılar, klimalı ortamda geceyi geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

    Sıcaktan kaçıp buraya sığındılar

    2013 ve 2014 yıllarında Adana Otogarı’nda kaldıkları tespit edilen evsizlerden 65 yaş üstü olanlar huzurevine, bazıları da otellere yerleştirilmişti.

     

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    Etiketler: adana , otogar , bsuriyeli , sıcak
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