Ciddi sonuçlara yol açan Sibutramin etken maddesi içeren zayıflama ürünleri hakkında her gün yeni haberler çıkıyor. Uzmanlar uyarıyor: “Sibutramin içeren zayıflama ilaçlarına dikkat edin!”

Son günlerde en çok konuşulan konulardan birisi de Sibutramin etken maddesi içeren zayıflama ilaçları. Sibutramin, yakın bir zamana kadar zayıflamaya yardımcı mucize bir madde olarak biliniyordu. Fakat art arda gelen acı sonuçlar, herkesi telaşlandırdı.

Obezite tedavisinde önerilen Sibutramin, kilo kontrolüne yardımcı olarak zayıflamayı kolaylaştırıyor. Fakat beraberinde ciddi yan etkiler getiriyor. Tansiyon ve kalp rahatsızlıklarında, kronik hastalıklarda, önceden geçirilmiş ciddi hastalıklarda adeta bir dinamit görevi görerek vücudun dengesini bozabiliyor. Bunun sonucunda da ölümlere varan ciddi sonuçlara sebep olabiliyor.



Zayıflamaya mı karar verdiniz? Sağlığınızdan olmadan zayıflamak için detaylar.

Uzmanlar bitkisel içerikli ilaçları tavsiye ediyor!



Zayıflama ilaçları son yılların en çok tercih edilen ürünlerinden birisi. Ama son günlerde ortaya çıkan sonuçlardan sonra da herkes bu tür ilaçlara önyargılı yaklaşmaya başladı. Sibutramin etken maddesi içeren zayıflama ürünleri bir bir toplatıldı ve çeşitli açıklamalar yapıldı.



En güvenilir zayıflama ürünü hangisi?

Uzmanların zayıflama ürünlerinde önerisi ise güvenilir içerikli bitkisel ürünler. Kullanmaya başlayacağınız ürünün içeriğini eczacınıza ve doktorunuza danışmalısınız. Herhangi bir rahatsızlığınız varsa, ilaç kullanmadan önce de mutlaka doktorunuza danışmalısınız.



Yapılan araştırmalarda Türkiye’de en çok kullanılan ve en çok memnun kalınan bitkisel zayıflama ürünlerinden biri NuSlank Elma Krom. Bunun sebebi ise NuSlank Elma Krom’un içeriğinin tamamen bitkisel olması, Sibutramin veya benzeri hiçbir kimyasal bileşenin bulunmaması.



Güvenilir, bitkisel içerikli zayıflama ürünü NuSlank Elma&Krom!



Elma sirkesi ekstraktı, soya lesitin, krom ve B Vitamin grubu içeren NuSlank Elma Krom; metabolizma hızını ve sindirimi düzenliyor, gereksiz acıkmaları ve tatlı krizlerini önlüyor. İçeriğindeki B Vitamin Grubu ile de diyet yaparken vücudunuzun en çok ihtiyacı olan desteği sunuyor.



Özellikle de bol su ve sağlıklı bir beslenme programıyla beraber NuSlank Elma Krom kullananlar ayda 5 kiloya kadar kilo verebiliyor. Üstelik sağlıklarından hiçbir şey kaybetmeden, aksine vücuduna gereken vitamin ve mineral desteğini alarak zayıflıyor.



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