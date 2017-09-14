Sibel Kekilli'nin fotoğraflarını artık Türkiye'den göremeyeceksiniz!

Sibel Kekilli, Instagram’daki taciz mesajlarına ağır bir karşılık vermiş, sayfasında “Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!” diye yazmıştı.

“Kısa bir süreliğine veda etme zamanı” diyerek sosyal medya hesabını askıya alacağını ima eden Sibel Kekilli'nin sadece Türkiye’de yaşayan kullanıcıları engellediği ortaya çıktı.

Sibel Kekilli’nin Instagram profiline girmek isteyenler, birkaç gündür “Bulunduğun bölgede bu profile ulaşılamıyor” mesajıyla karşılaşıyor.