SGK’da e-fatura kullanımı artık zorunlu

E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler, 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren SGK’ya gönderecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak gönderecek. Elektronik faturaya yönelik Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler gereği; e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin birbirlerine yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifasında e-Fatura kullanmaları zorunlu olacak.

Konuyla ilgili konuşan TÜRKKEP Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz, “Bilindiği üzere 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren ihracat yapan ve e-Fatura kullananların, ihracat faturalarını e-Fatura olarak oluşturmaları zorunlu hale getirilmişti. Son olarak SGK gibi önemli bir kamu kurumunda e-Fatura kullanımının zorunlu olması kurumların dijitalleşmesi açısından önemli bir adım oldu. Biz de; KEP, e-İmza, e-Fatura, e-Arşiv, e-Saklama, e-Defter ve e-Yazışma gibi hizmetler ile şirketlerin dijitalleşmesine öncülük eden Türkiye’nin ilk özel kurumu olarak bu süreçte SGK’nın dijital dönüşümüne katkı sağlayacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

Teknolojinin kamu kurumlarında kullanılmasının hız ve kontrolü kolaylaştırdığını vurgulayan Nevruz, “Bugün Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), başta olmak üzere pek çok kamu kurum ve kuruluşu KEP sistemine geçerek mükellefleriyle KEP ile haberleşebiliyor” diye konuştu.

Nevruz e-Faturanın faydalarıyla ilgili şunları söyledi; “E-Fatura; baskı, kargo, kurye, arşivleme ve iş gücünden tasarruf sağlar. Faturalar elektronik olarak daha kısa zamanda hazırlanır, nakit akış planına dahil olma süreci hızlanır, elektronik ortamda kolay ve hızlı şekilde istenildiğinde ibraz edilir. İşlerin fiziksel ortamdan elektronik ortama geçmesi ile ağaçların kesilerek fatura kağıdı olarak kullanılmasının önüne geçilir.

Hepimizin üzerinde mutabık olduğu konu tabii ki elektronik kullanımının yaygınlaşmasıdır. Elektroniğin en güvenli yöntem ise KEP sistemidir. Bugün sayısal verilere baktığımızda 2 milyon tane elektronik imza var, 2 milyon 600 bin tane de maliyeye bağlı normal adres var. Normal adreslerde her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getirmek söz konusu değildir. Bu ancak KEP sistemini kullanmakla mümkün olur.”