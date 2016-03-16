Sezonun ilk yarışı sürprizle başladı

Dünyanın en hızlı motorsporları serisi Red Bull Air Race Dünya Şampiyonası’nın haftasonu yapılan ilk yarışında Abu Dabi’nin sıcağına Fransız Nicolas Ivanoff’un performansı eklendi. Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin sonunda Ivanoff büyük bir sürpriz yaparak ikinci sıradaki Alman Matthias Dolderer’i saniyenin onda biri zamanla geçerek ilk şampiyonluğuna ulaştı.

2015 yılı şampiyonu Paul Bonhomme’un emekliliği ile gökyüzündeki çekişmenin artacağının sinyallerinin verildiği yarışta geçen senenin klasman ikincisi ve bu yılın favorisi Avustralyalı Matt Hall ilk turda engele takılınca kariyerinde üçüncü kez ikinci turu göremedi. Diğer bir favori Avusturyalı Hannes Arch da ilk turlardaki başarısına rağmen güvenlik çizgisi ihlali sonucu son turda diskaliye olarak elendi.

İlk yarışta aldığı birincilikle sezonun geri kalanı için umutlanan Ivanoff, “Sezonun burada bitmesini önermek isterdim. Ama önümüzde uzun bir yol var. Buraya gelmeden çok sıkı bir antrenman dönemi geçirdik. Ben ve takımım çok çalıştık. Burada kazandığım için mutluyum.”

Red Bull Air Race Dünya Şampiyonası 6 kıtada yapılan 8 yarıştan oluşuyor. Gelecek yarış 24 Nisan’da Avusturya Spielberg’te yapılacak.

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