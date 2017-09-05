MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>'Sezercik'e şok dava: Kocam beni öldürecek

    'Sezercik'e şok dava: Kocam beni öldürecek

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 06:01 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 06:06

    Yeşilçam’ın Sezercik lakaplı oyuncusu Sezer İnanoğlu’nun boşanmak üzere olduğu eşi, savcılığa başvurdu. Zeynep İnanoğlu, “Eşim beni ölümle tehdit ediyor” dedi. Sezercik’e dava açıldı

    İKİ YIL SONRA BOŞANMA

    70'Lİ yılların çocuk starı Sezer İnanoğlu, 2015'te spiritüel yaşam terapisti Zeynep İnanoğlu ile evlenmişti. Çift, geçen Kasım ayında boşanma davası açtı. Ancak bu dava devam ederken, Zeynep İnanoğlu savcılığa başvurdu.

    SORUŞTURMA TAMAMLANDI

    Zeynep İnanoğlu, "Eşim 'Sen bedenini sattın. Zengin avcısı! Seni öldüreceğim' diye beni tehdit ediyor" dedi. Savcılık, yaptığı soruşturma sonrası İnanoğlu'na 'ölümle tehdit ve hakaret' suçlamasıyla dava açtı.

    Zeynep İnanoğlu, eşiyle uzlaşmayı reddetti. Sezercik hakkında 3.5 yıla kadar hapis isteniyor. Dava, yakında Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Sabah

    Etiketler: sezercik , Dava , Boşanma , Tehdit
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri