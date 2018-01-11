Şeytanın aklına gelmez! Çete lideri 'ana' kurbanlarını böyle seçmiş

Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı tespitlere göre, suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan kaydı bulunan 55 yaşındaki Azize Ö.’nün kızı Z.Ö. kendisini saç bakım uzmanı olarak tanıtarak lüks semtlerdeki kuaförlerde kısa süreli işe giriyordu. Z.Ö. samimiyet kurduğu ve ev adresini öğrendiği müşterilerin değerli takılarını annesine iletiyor, Azize Ö. de adamları Barış T., Serhat U. ve Talip B.’ye bu evleri soyduruyordu. Azize Ö. de çalınan eşyaları paylaştırıyordu.

Yapılan araştırmada, çetenin geçtiğimiz Aralık ayında H.İ.K’nin evine girerek 7 bin liralık senet, 9 bin lira, 2 tektaş yüzük, 2 künye ve 4 adet gram altın çaldığını tespit etti. H.İ.K.’nin eşi kuafördeyken evinde kimsenin olmadığını Z.Ö.’ye söylemiş ve Z.Ö. de annesine haber vermişti.

ÖRGÜT KURMAKTAN SABIKALI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri Azize Ö’nün adamları Barış T. ve Serhat U’yu Beyoğlu’nda bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda, Azize Ö. ve Talip B. de yakalandı. Azize Ö’nün evinde 2 tabanca, 1 tüfek, dijital fotoğraf makinası ve 8 kol saati bulundu. Azize Ö. nün kızı Z.Ö ise aranıyor.