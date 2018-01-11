Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Şeytanın aklına gelmez! Çete lideri 'ana' kurbanlarını böyle seçmiş

    Şeytanın aklına gelmez! Çete lideri 'ana' kurbanlarını böyle seçmiş

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    11.01.2018 - 12:15 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL’da Ana lakaplı hırsızlık şebekesi lideri Azize Ö. 3 adamıyla birlikte gözaltına alındı. Ana’nın kuaförde çalışan kızı Z.Ö.’nün gelen müşterilerin takılarıyla ilgili istihbarat yaptığı, şebekenin de bu kadınların evlerini soydukları tespit edildi.

    Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı tespitlere göre, suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan kaydı bulunan 55 yaşındaki Azize Ö.’nün kızı Z.Ö. kendisini saç bakım uzmanı olarak tanıtarak lüks semtlerdeki kuaförlerde kısa süreli işe giriyordu. Z.Ö. samimiyet kurduğu ve ev adresini öğrendiği müşterilerin değerli takılarını annesine iletiyor, Azize Ö. de adamları Barış T., Serhat U. ve Talip B.’ye bu evleri soyduruyordu. Azize Ö. de çalınan eşyaları paylaştırıyordu.

    Yapılan araştırmada, çetenin geçtiğimiz Aralık ayında H.İ.K’nin evine girerek 7 bin liralık senet, 9 bin lira, 2 tektaş yüzük, 2 künye ve 4 adet gram altın çaldığını tespit etti. H.İ.K.’nin eşi kuafördeyken evinde kimsenin olmadığını Z.Ö.’ye söylemiş ve Z.Ö. de annesine haber vermişti.

    ÖRGÜT KURMAKTAN SABIKALI

    Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri Azize Ö’nün adamları Barış T. ve Serhat U’yu Beyoğlu’nda bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda, Azize Ö. ve Talip B. de yakalandı. Azize Ö’nün evinde 2 tabanca, 1 tüfek, dijital fotoğraf makinası ve 8 kol saati bulundu. Azize Ö. nün kızı Z.Ö ise aranıyor.

    Etiketler: hırsızlık çetesi , istanbul
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet Kurumsal Bize UlaşınYatırımcı İlişkileri