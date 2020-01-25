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Enver ALAS - İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 25.01.2020 - 10:10,Son Güncelleme:/

Yer: İstanbul Havalimanı... Önlemler devam ediyor

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Yer: İstanbul Havalimanı... Önlemler devam ediyor

İSTANBUL Havalimanı’nda 'koronavirüs' nedeniyle dün Çin’den gelen yolculara yönelik başlatılan termal kameralı önlem bugün de sürüyor. Çin’in farklı şehirlerinden sabah saatlerinde gelen 5 uçağın yolcuları termal kameralarla izlenirken, hastalığa ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan yeni tip ölümcül koronavirüsüne karşı Sağlık Bakanlığı, bu ülkeden uçakla gelen yolculara yönelik bazı önlemler almıştı.

Yer: İstanbul Havalimanı... Önlemler devam ediyor
İstanbul Havalimanı’nda Çin’den gelen yolcular için dün başlatılan termal kamera ile tarama uygulaması, bugün de devam etti. Çin’in farklı kentlerinden gelen 5 tarifeli uçak, sabah saatlerinden itibaren havalimanına ulaştı.
Yer: İstanbul Havalimanı... Önlemler devam ediyor
Uçaklardan çıkan yolcular, terminal giriş noktasında kurulumu yapılan termal kameranın önünden geçerek vücut sıcaklık değerleri kontrol edildi. Birçok yolcunun maske taktığı görülürken, kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.
Yer: İstanbul Havalimanı... Önlemler devam ediyor

 

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