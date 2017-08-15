Schengen vizesiyle gidebileceğiniz uygun fiyatlı rotalar
Avrupa ülkelerine giriş sağlayan Schengen vizesi ile uygun rotalı şehir keşifleri de yapmak mümkün. Özellikle yaz aylarında havaların da güzel olması Avrupa seyahatlerini cazip kılıyor. Siz de Schengen vizenizle ekonomik bir Avrupa tatili planlıyorsanız bu rotalara şans verin. İşte Schengen vizenizle gidebileceğiniz 10 uygun fiyatlı rotalar...
Avrupa ülkelerine giriş sağlayan Schengen vizesi ile uygun rotalı şehir keşifleri de yapmak mümkün. Özellikle yaz aylarında havaların da güzel olması Avrupa seyahatlerini cazip kılıyor. Siz de Schengen vizenizle ekonomik bir Avrupa tatili planlıyorsanız bu rotalara şans verin. İşte Schengen vizenizle gidebileceğiniz uygun fiyatlı rotalar:
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 34
10- Tallinn - Estonya Avrupa'daki kült şehirlere göre daha ucuz olan Tallinn güzel bir Baltık şehri olarak ideal rotalar arasında.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 34
Uygun fiyatlı otel ve pansiyonlarda kalarak bu renkli mimariye sahip şehri keşfedebilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 34
Yaz ayları bu soğuk şehri keşfetmek için ideal.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 34
9- Split - Hırvatistan Göz alıcı kumsalları ve çevresindeki adalarla harika bir tatil destinasyonu...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 34
Split, hem uygun fiyatlı hem de eğlenceli bir tatil isteyenlere hitap ediyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 34
Ekonomik oteller bulabileceğiniz Split'te yeme içme fiyatları da hayli uygun.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 34
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 34
8- Prag - Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti'nin masalsı şehirlerinden Prag...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 34
Tarihi yapıları ve mimarisiyle ziyaretçilerini büyülüyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 34
Uygun fiyatlı bir tatil arayışında olanlar için ideal bir rota olan Prag'da konaklama ve yeme içme fiyatları diğer Avrupa şehirlerine göre oldukça ekonomik.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 34
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 34
7- Bratislava - Slovakya Slovakya'nın güzel şehri Bratislava her ne kadar çok bilinen bir şehir olmasa da içinde pek çok güzellik barındırıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
14 / 34
Ülkenin başkenti olan bu şehir ünlü kaleleri ve katedrallerinin yanında oldukça uygun tatil alternatifleriyle de seyahatseverlerin rotaları arasına giriyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
15 / 34
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
16 / 34
6- Budapeşte - Macaristan Macaristan'ın dillere destan güzellikteki şehri Budapeşte hem konaklama hem de yeme içme ve eğlenme anlamında en ekonomik Avrupa şehirlerinden biri.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
17 / 34
Şehirde pek çok uygun fiyatlı restoranı ve konaklama seçeneğini araştırarak bulabilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
18 / 34
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
19 / 34
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
20 / 34
5- Krakow - Polonya Avrupa'nın en uygun fiyatlı ülkelerinden biri olan Polonya'da Krakow şehri muhteşem güzellikleri ve uygun fiyatlarıyla seyahatini ekonomik şekilde planlamak isteyenler için ideal.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
21 / 34
En ekonomik seçenekleri bulabileceğiniz şehirde tarihi yapılara ise hayran kalabilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
22 / 34
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
23 / 34
4- Riga - Letonya Kuzey Avrupa'nın en güzel ülkelerinden biri olan Letonya, Riga şehri gibi eşsiz bir tatil rotasına sahip.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
24 / 34
Çevresindeki ülkelere göre oldukça uygun fiyatlı seçeneklere sahip olan Riga'da hem yeni yerler keşfedebilir hem de hesaplı bir tatil geçirebilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
25 / 34
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
26 / 34
3- Vilnius - Litvanya Kuzey Avrupa'da öne çıkan ülkelerden biri olan Litvanya'da Vilnius şehri tarihi bölgeleriyle dikkat çekiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
27 / 34
Yaz aylarında renkli bir havaya bürünen Vilnius uygun fiyatlı tatil isteyenler için ideal rotalar arasında bulunuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
28 / 34
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
29 / 34
2- Ljubljana - Slovenya Kiremit rengi çatıları ve tarih kokan sokaklarıyla herkesi büyüleyen Ljublijana şehri, Slovenya'nın en ilgi çekici şehirlerinin başında geliyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
30 / 34
Uygun fiyatlı bir yaşama sahip olan bu şehirde ekonomik bir tatil geçirmek mümkün.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
31 / 34
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
32 / 34
1- Tenerife - İspanya Kanarya adalarında bulunan bir İspanyol adası olan Tenerife, Avrupa'da uygun fiyatlı deniz ve güneş tatili yapmak isteyenleri bekliyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
33 / 34
Güzel kumsalları ve eşsiz denizi ile herkesin ilgisini çeken bu adada diğer Avrupa şehirlerine göre uygun fiyatlı alternatiflere rastlayabilirsiniz.