Odessa’nın 800 yıllık büyülü tarihine yolculuk

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriOdessa’nın 800 yıllık büyülü tarihine yolculuk
GeriSeyahat Odessa’nın 800 yıllık büyülü tarihine yolculuk
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Odessa’nın 800 yıllık büyülü tarihine yolculuk
Seyahat
11.11.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Odessa’nın 800 yıllık büyülü tarihine yolculuk

Karadeniz’in kuzeybatı kıyısında yer alan, Ukrayna’nın en kalabalık şehirlerinden biri olup bolca turist çeken, zaman içerisinde “Karadeniz’in İncisi”, “Güney Sermayesi” ve “Güney Palmyra” isimleriyle anılan Odessa; hem Türkiye’ye olan yakınlığı hem de kültürel zenginlikleri ile küçük bir kaçamak için en iyi seçeneklerden.

Bu bir ilandır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bu güzel şehri en iyi şekilde gezmek için buraya göz atmanız yeterli.

Kimlik kartımızla giriş yapabildiğimiz Ukrayna, ülkemizdeki gezginler tarafından en çok tercih edilen yurt dışı lo
kasyonlarından biri. Ülkenin en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri ise Ukrayna’nın ticaret merkezi olan Odessa şehri. Tarih boyunca Kırım, Osmanlı, Rusya gibi büyük ve farklı kültürlere ait olmuş şehir, haliyle zengin bir birikime sahip.

Odessa’nın 800 yıllık büyülü tarihine yolculuk

Odessa Opera Binası, Çariçe 2. Katerina Anıtı, Kırım’ın en eski ve büyük saraylarından biri olan Vorontsov Sarayı, meşhur ve devasa Potemkin Merdivenleri’nin yanı sıra, birçok eşsiz mimari eser göreceğiniz ve keşfetmenin tadına varacağınız bu muhteşem geziyle ruhunuz aydınlanacak.

Odessa’nın 800 yıllık büyülü tarihine yolculuk

Tarihi yapıları, sokak sanatçılarının doldurduğu geniş caddeleri, tramvayları, üniversiteleri, yemyeşil parkları ve tiyatrolarıyla 800 yıllık büyülü bir tarihe sahip olan Odessa’da keyifli günler geçirmek isterseniz; her ayrıntısı sizin için düşünülmüş tur fırsatlarından indirimli fiyatlarıyla yararlanabilirsiniz.

Odessa’nın 800 yıllık büyülü tarihine yolculuk

Şehrin ruhunu soluyarak tarihi güzelliklerini göreceğiniz bu kısa tatilde; Odessa’nın gizemlerini keşfetmek, kendinize bir farklılık katmak, unutamayacağınız deneyimler edinmek için daha fazla beklemeyin, valizinizi hazırlayın. Odessa’yı en güzel noktalarıyla doyasıya görme fırsatını ucuza elde etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle