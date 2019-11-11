Odessa’nın 800 yıllık büyülü tarihine yolculuk
Karadeniz’in kuzeybatı kıyısında yer alan, Ukrayna’nın en kalabalık şehirlerinden biri olup bolca turist çeken, zaman içerisinde “Karadeniz’in İncisi”, “Güney Sermayesi” ve “Güney Palmyra” isimleriyle anılan Odessa; hem Türkiye’ye olan yakınlığı hem de kültürel zenginlikleri ile küçük bir kaçamak için en iyi seçeneklerden.
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Kimlik kartımızla giriş yapabildiğimiz Ukrayna, ülkemizdeki gezginler tarafından en çok tercih edilen yurt dışı lo
kasyonlarından biri. Ülkenin en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri ise Ukrayna’nın ticaret merkezi olan Odessa şehri. Tarih boyunca Kırım, Osmanlı, Rusya gibi büyük ve farklı kültürlere ait olmuş şehir, haliyle zengin bir birikime sahip.
Odessa Opera Binası, Çariçe 2. Katerina Anıtı, Kırım’ın en eski ve büyük saraylarından biri olan Vorontsov Sarayı, meşhur ve devasa Potemkin Merdivenleri’nin yanı sıra, birçok eşsiz mimari eser göreceğiniz ve keşfetmenin tadına varacağınız bu muhteşem geziyle ruhunuz aydınlanacak.
Tarihi yapıları, sokak sanatçılarının doldurduğu geniş caddeleri, tramvayları, üniversiteleri, yemyeşil parkları ve tiyatrolarıyla 800 yıllık büyülü bir tarihe sahip olan Odessa’da keyifli günler geçirmek isterseniz; her ayrıntısı sizin için düşünülmüş tur fırsatlarından indirimli fiyatlarıyla yararlanabilirsiniz.
Şehrin ruhunu soluyarak tarihi güzelliklerini göreceğiniz bu kısa tatilde; Odessa’nın gizemlerini keşfetmek, kendinize bir farklılık katmak, unutamayacağınız deneyimler edinmek için daha fazla beklemeyin, valizinizi hazırlayın. Odessa’yı en güzel noktalarıyla doyasıya görme fırsatını ucuza elde etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.
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