Hafta sonunda gidilecek İstanbul'a yakın yerler

Bir buçuk saat uzaklıkta: KANDIRA



Kandıra İstanbul’a sadece bir buçuk saat uzaklıkta. Temiz ve sakin bir yer… Kocaeli’nin tersine sanayileşmediği için özellikle listenin başında yer verdik. Çam ormanlarıyla çevrili ilçede çok fazla hareket yok. Burada zaman oldukça yavaş akıyor. Buraya geldiğinizde önce Kandıra’nın meşhur yoğurdunu tadın sonra sahilleriyle ünlü, Cebeci, Bağırganlı, Kefken, Kumcağız veya Kerpe’ye uzanın. Gelmişken Kefken Adası’nı mutlaka gezmelisiniz. Burada kale surları, sarnıç kalıntıları ve deniz feneri size güzel fotoğraflar sunacak.







Kamp için en yakın yer: SARISU



Kandıra'nın dikkat çeken kasabalarından bir diğeri olan Sarısu, ormanlarla kaplı saklı bir cennet gibi... İsmini Sarısu Deresi’nden alan belde özellikle kamp yapmak ve balık tutmak için son derecek ideal.







Kaplıca cenneti: KUZULUK



Kuzuluk Köyü, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Türkiye'nin tanınmış kaplıca komplekslerinden… Özetle burası tam bir kaplıca cenneti… Kuzuluk, dört bir yanı ormanlar ve dağlarla çevrili bozulmamış bir tabiata sahip. Doğa ile iç içe bir tatil planlayanlar için tercih edilebilecek yerler arasında olan Kuzuluk'ta gezilecek yerler listesinin başına Kuzuluk Milli Parkı'na gitmelisiniz.







Sakin kent: TARAKLI



Sakarya'nın güneydoğusunda yer alan Taraklı, Türkiye'de 2016’da 11 tane bulunan ‘Sakin Kent’ unvanına sahip ilçeler arasında yer aldı. Bu özelliğinden bir şey kaybetmediğini gittiğinizde göreceksiniz.







Özellikle kültür turizmi yapmak ve Anadolu'nun güzelliklerini keşfetmek isteyenlerin tercih edebileceği yerlerden biri olan Taraklı'da önemli tarihi yapılar bulunuyor.Bol bol fotoğraf çekebileceğiniz Taraklı'da Tarihi Han, Tarihi Hamam, 7 asırlık çınar ağacı, Hisar, su değirmeni, Taraklı evleri, Yunus Paşa Camii görülebilecek tarihi değerler arasında…







Tarihte yolculuk: MUDANYA



Bursa'nın Mudanya ilçesi İstanbul'a yakın yerlerde tatil yapmak isteyenlerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Bölgede en çok dikkat çeken yerlerin başında Rum Mahallesi geliyor. İtalyan mühendis Piçiretu tarafından tasarlanan bu bölgede adeta tarihte yolculuğa çıkacaksınız… Rengarek mahalleleri denize açılan Mudanya'da fotoğraf makinenizle pek çok güzel fotoğraf çekmeniz mümkün.







Harika bir göl ve yemyeşil yaylalar: SAPANCA – MAŞUKİYE



Burası da Kandıra gibi İstanbul’a bir buçuk saat uzaklıkta… Sapanca Gölü’nde ağaçların, kuş cıvıltılarının ve özgürce koşuşturan kazların arasında olmak size tüm yorgunluğunuzu unutturacak.







Özellikle gölün çevresinde yapılacak bir yürüyüş huzur dolmanızı sağlayacak. Sapanca’dan sonra biraz daha yolunuzu uzatıp Maşukiye’ye mutlaka gitmelisiniz. Ucu bucağı görünmeyen ormanlarda, Kirazlı Yaylası ve Kuzu Yaylası’nda sonbahara doyacaksınız.







Karaçam ormanlarının içinde: GÖYNÜK



Bolu'nun ilçelerinden olan Göynük ciddi anlamda bir turizm potansiyeline sahip. Doğal güzellikleriyle de büyüleyen Göynük'te karaçam ormanları arasında huzur dolu bir yürüyüş yapmanız mümkün. Sünnet Gölü, Çubuk Gölü yine Göynük'te keyfini çıkarabileceğiniz doğal güzellikler arasında yer alıyor.







Ayrıca Fatih Sultan Mehmet tarafından hocası Akşemseddin için yaptırdığı türbe olan Akşemseddin Hazretleri Türbesi, Gazi Süleyman Paşa tarafından inşa edilen Gazi Süleyman Paşa Cami, Tabak Dede Türbesi, Ömer Sıkkın Türbesi gibi yerleri de gezebilirsiniz.







En gözde adres: İĞNEADA



İğneada yaz-kış gezginlerin en uğrak yerlerinden… Çünkü longoz ormanları ve saklı dereleriyle hala keşfedilmeyi bekliyor. Boşuna ‘Trakya’nın incisi’ denmiyor. Longoz Ormanları’na giderseniz kendinize büyük bir iyilik yapmış olacaksınız. Ayrıca birçok rehberli turlar da bulunuyor. Birini tercih edebilirsiniz. Kuş sesleri içinde geçireceğiniz bu hafta sonu unutulmaz olacak…







Bol bol tarih: KIYIKÖY



İstanbul'a yakın tatil yerleri arasında dikkat çeken yerlerden biri de Kıyıköy. Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı bir sahil kasabası olan Kıyıköy, tarihi yapıları ve doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Antik Çağ'da kurulan ve Salmydessos olarak anılan Kıyıköy'de pek çok tarihi yapıyı ziyaret edebilirsiniz. Örneğin, dünyanın en eski taş oyma, kaya manastırları arasında yer alan Aya Nikola Manastırı, İmparator VI. Justinyen döneminde yapılan surlar, Kıyıköy Kalesi, geç dönem Osmanlı eserleri arasında yer alan ve kiliseden camiye dönüştürülen Kıyıköy Cami görülecek yerler arasına...







Huzur isteyenlere: MUDURNU



Bolu'nun ilçesi olan Mudurnu, kültür turizmi açısından kıymetli bir tatil yeri. Güzel doğasında huzur bulmak istiyorsanız Şehriman Tepesi, Karamurat Gölü, Sülüklügöl, Akkayalar Travertenlerini ziyaret edebilir, doğal güzellikleri fotoğraflayabilirsiniz.



Kültür turizmi tercih edenler içinde Mudurnu güzel şeyler sunuyor. Kanuni Sultan Süleyman Cami, Yıldırım Beyazid Cami, Armutçular Konağı, Keyvanlar Konağı, Osmanlı döneminden kalma başka konaklar ve hamamları mutlaka görmesi gereken yerler…







Fotoğraflar: Alamy, Gezen Anne, tripinview, zekeriyaipekle gezi günlüğü, Mopio, Climate-Data

Sonbaharın en güzel aşk rotaları



