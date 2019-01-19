Yozgat'ta ilginç görüntüler! İki bin yıllık tarihi Roma havuzunda kar altında yüzüyorlar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, 'Kral Kızı' olarak da bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nda, sıfırın altında 6 derecede kar yağışı altında yüzme keyfi yaşanıyor.
Fotoğraflar: AA
Anadolu Ajansı
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Roma İmparatorluğu döneminde Kayseri'de yaşayan kralın amansız bir hastalığa yakalanan kızının iyileşmesini sağladığına inanılan ve bu nedenle bölgede 'Kral Kızı' olarak adlandırılan tarihi hamamın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
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Yozgat Valiliğinin koordinesinde 2014 yılında Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan kazı çalışmaları sonrası gün yüzüne çıkartılan hamam kalıntıları ve termal suyla beslenen havuz, kış aylarında da tercih ediliyor.
Anadolu Ajansı
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Daha önce havuzlar toprak altında olduğu için boşa akan termal suyun, temizlenerek ortaya çıkartılan havuzları doldurmasıyla mimari yapısıyla dikkati çeken antik hamam, iki bin yıldır kendiliğinden çıkan şifalı suyuyla ilgi görüyor.
Anadolu Ajansı
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Hamam ve antik havuzun tanıtımına katkı sağlamak isteyen bir grup ilçe sakini, kar yağarken sıfırın altında 6 derecede havuza girdi.
Anadolu Ajansı
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Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yaptığı açıklamada, yağış altında havuzda yüzen gençlerin bir taraftan karın, bir taraftan da şifalı sıcak suyun tadını çıkardıklarını belirtti.
Anadolu Ajansı
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Roma Hamamı'nın turizme kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Açıkel, "Antik Roma Hamamı'nı merak edenleri, 2 bin yıldır şifalı akan termal suyu merak eden bütün hemşehrilerimizi ilçemize davet ediyoruz, gelip bu güzelliği görmelerini bekliyoruz.
Anadolu Ajansı
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Sıcak su kendiliğinden çıkıyor, çok şifalı olduğu bilimsel çevrelerce de kabul edilmiş, üniversite raporları var.
Anadolu Ajansı
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Burası dünyanın en eski termal tedavi merkezi, dünyanın ilk SPA merkezi olarak kabul ediliyor" dedi.
Anadolu Ajansı
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Havuzda yüzen vatandaşlardan Erdal Yücelsoy, soğuk havada kar yağışı altında sıcak suda yüzmenin çok keyifli olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı
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Rahman Topal da "Bu bizim için çok büyük şans, herkese tavsiye ederim" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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Dışarıda hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına karşın yüzmenin çok eğlenceli olduğunu belirten Topal:
Anadolu Ajansı
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"Suyun sıcaklığı oldukça yüksek, üstten kar yağıyor, kar altında yüzüyoruz, çok eğlenceli" ifadelerini kullandı.