Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yıllardır sırrı çözülemiyor! ABD'nin gizli üssünün altında ne var?
Dünyanın pek çok yerine seyahat etmeyi seviyoruz. Bazen popüler yerleri tercih ederken bazen de keşfedilmemiş sakin yerleri arıyoruz. Seyahat edebileceğimiz pek çok güzel alternatif var. Bunların yanı sıra ne kadar çok isteseniz de kesinlikle seyahat edemeyeceğiniz yerler de bulunuyor. Örneğin, Es Vedra, Lascaux Mağarası, 51. Bölge... Hatta 51. Bölge'nin altında ne olduğu merak konusu... İşte detaylar...
Dünyanın pek çok yerine seyahat etmeyi seviyoruz. Bazen popüler yerleri tercih ederken bazen de keşfedilmemiş sakin yerleri arıyoruz. Seyahat edebileceğimiz pek çok güzel alternatif var. Bunların yanı sıra ne kadar çok isteseniz de kesinlikle seyahat edemeyeceğiniz yerler de bulunuyor. Örneğin, Es Vedra, Lascaux Mağarası, 51. Bölge... Hatta 51. Bölge'nin altında ne olduğu merak konusu... İşte detaylar...
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Dünyanın ziyarete kapalı ama hakkında en çok söylenti çıkan bölgelerinden biri Area 51 (51. Bölge) Amerika’nın Nevada eyaletinde bulunan 51. bölge çölün tam ortasında yer alıyor. ABD’nin gizli üssü hakkında pek çok esrarengiz iddia bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Dışarıdan bakıldığında bir üs gibi görünen bölgenin yer altında daha büyük bir gizem taşıdığı ve asıl üssün orada yer aldığı düşünülüyor. Plakası bulunmayan ve kimlikleri belli olmayan silahlı güvenlik görevlileri tarafından korunan üsse kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken çevrede üsse yaklaşılması durumunda personelin ateş açma yetkisinin bulunduğu uyarı yazıları bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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1947’de Roswell’e düştüğü iddia edilen UFO’dan elde edilen teknolojilerin geliştirildiği, elde edilen bu verilerle de lazer güdümlü füze, kızılötesi ışın gibi teknolojilerin üretildiği söylenen bir bölge: 51. bölge...
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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51. Bölge, Las Vegas’ın 153 km kuzeyinde Nevada test sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri sahası ile çevreleniyor. İçinde bulunduğu arazinin büyüklüğü 76 km... Dışarıdan çekilen görüntüler buz dağının sadece görünen kısmı...
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Çekilen fotoğraflarda yalnızca birkaç hangar ve çeşitli küçük yapılardan oluştuğu görülse de, yerin altında çok önemli ve geniş bir kompleksin bulunduğu biliniyor. Aslında yıllarca ABD bu bölgenin olduğunu kabul etmedi; ta ki takvimler 2013 yılını gösterdiğinde... ABD, 66 yıl aranın ardından üssün varlığını kabul etti.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bu gizli bölge, ‘Independence Day’ filminden, ‘The X-Files’ dizisine kadar, birçok bilim kurgu yapımına konu oldu. Burası ‘Dünya’ya gelen uzaylıların tutulduğu yer’ olarak kabul ediliyor. ABD 51. bölgedeki üssü kabul etse de, uzaylılara yönelik iddiaları ya da yapılan deneyleri kesin bir dille reddediyor. CIA, 51. bölge ile ilgili raporunda dünya dışı varlıklara değinmiyor, tersine, 51’inci Bölge’nin ‘hükümetin gizli U-2 casus uçak programının parçası olduğunu’ öne sürüyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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51. Bölge, dünyanın en çok bilinen askeri üslerinden bir tanesi olmasına karşın yetkililer varlığını hiçbir zaman kabul etmedi. Yetkililer varlığını kabul etmeyince üzerine atılan iddialar da epey çok oldu. Soğuk savaş yıllarında gizli operasyonların yürütüldüğü 51. Bölge, uzun süre boyunca çılgınların, komplo teorisyenlerinin ve aşırı meraklıların ilgi odağı oldu.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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51. Bölge'nin UFO'lara ve uzaylı varlıklara ev sahipliği yaptığı yönündeki söylentilerin henüz kanıtlanamamış olmasına karşın, hükümetin bu üstte yıllardır gizli çalışmalar sürdürdüğü ve ileri sürülen bazı spekülasyonların gerçek olduğu iddia ediliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Gözlerden uzak gizli yer altı tünelleri, saklı düşman uçakları, çok gizli UFO dosyaları gibi iddia ve söylentiler daima 51. Bölge ile ilişkilendirildi.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bu tür iddiaların ortaya atılmasında ABD'nin yıllarca üssün varlığını kabul etmeyip, Sovyetlerin 1957'de gönderdiği uydu ile görüntüsünün alınması ve bölgenin tespit edilmesiyle çark etmesi etkili oldu.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Spekülasyonların çıkmasındaki en önemli sebeplerden birisi de bölgede yıllardır kullanılmayan uçak pistlerinin, çöl kumları yüzünden bir karış kumla kaplanmış durumda. Yani, bu da o bölgeye herhangi bir uçağın inemeyeceğini gösteriyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kuzey Sentinel Adası Kuzey Sentinel Adası, ne kadar isteseniz de ziyaret edemeyeceğiniz bir diğer nokta. Kuzey Sentinel Adası, Hint Okyanusu’nda yer alıyor. Hindistan’a bağlı olan adada Sentinel Kabilesi ve Hintli insanlar yaşıyor. Ada halkı tamamen dünyadan izole bir yaşam sürüyor ve dışarıdan insanlar ile iletişim kurmayı reddediyor. Adaya yanaşan tüm araç ve insanlara oklarla saldıran kabile tamamen dış dünya ile iletişimi kesmiş durumda. İngiliz ve Hintli antropologlar senelerce iletişim kurmaya çalıştı fakat bölge halkının saldırgan tutumu maalesef çalışmaları engelliyor. Kuzey Sentinel Adası hem Sentinel kabilesinin huzuru hem de ziyaretçilerin güvenliği için ziyarete kapalı bölge ilan edilmiş durumda.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Mount Weather / Virginia - ABD Mount Weather, ABD hükümeti için gizli bir sığınak görevi görüyor. Felaket veya önlem alınması gereken acil durumlar esnasında devreye giren bir acil durum kompleksi olan Mount Weather, soğuk savaş dönemindeyken 1958 yılında Sovyet Rusya'nın 'Sputnik' adlı uydusunu uzaya fırlatmasının ardından savunma amaçlı kurulmuştur. Sadece üst düzey devlet görevlilerinin kullanımına açık olan bu alan hem yer altında hem de yer üstünde bulundurduğu alanlarıyla yüksek güvenlik sağlıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Washington'dan birkaç dakikalık uçuş uzaklığında olan bu alana 11 Eylül saldırılarından sonra Dick Cheney (Eski Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı) gelmiştir. Bölge kendi yasalarıyla yönetiliyor ve maksimum koruma ile korunuyor. Dışarıdan herhangi bir yabancı bu bölgenin yanına bile yaklaşamıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Es Vedra / İSPANYA İspanya kıyılarındaki Balear Adaları'ndan biri olan Es Vedra'nın kayalık adası dünya üzerinde üçüncü en güçlü jeomanyetik kuvvet derecesine sahip olan yer. (İlki: Bermuda Şeytan Üçgeni, ikincisi: Kuzey Kutbu).
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bu bölgede teknoloji duruyor ve pusula bile yanlış yönü gösteriyor. İspanyol hükumeti, adayı bir doğa rezervi ilan ederek ziyaret edilmesini yasaklamıştır.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Club 33 / New Orleans - ABD Club 33 isimli bu mekan gizliliğine yakışır şekilde kapısında sadece bir numara ile gösteriliyor. Bu kulübe üye olmak istiyorsanız eğer 10 bin dolar ile 30 bin dolar arasında bir ücret ödemeniz gerekiyor. Buna ek olarak her yıl 3.275 Dolar ve 6.100 dolar arasında bir vergi ödemeniz gerekiyor. 'Ben paramı basar, içeriye girerim' diyorsanız da yanılıyorsunuz. Çünkü bu kulübe üye olmak isteyen o kadar çok insan var ki kayıt olabilmeniz için en az 15 yıl sıranızın gelmesini beklemek zorundasınız. Aksi takdirde kapıdan içeri adım bile atamıyorsunuz.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Lascaux Mağarası / FRANSA Lascaux Mağarası, mağara resimleriyle bilinen en eski sanat eserlerini bünyesinde barındırıyor. 1940’lı yıllarda civardaki köylerden çocukların oyun amaçlı mağaraya girmesiyle bu resimler keşfedilmiş.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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İçeride yaklaşık 20 bin yıllık mağara resimlerinin bulunduğu tespit edilmiş, bu resimlerde genellikle hayvan figürleri ön plana çıkmakta. Gerekli arkeolojik araştırmalardan sonra 1948 yılında Lascaux Mağarası, halka açıldı fakat maalesef bu tarihi bölgenin yoğun ziyaretçi sirkülasyonunu kaldıramayacağı tespit edildi. 1963 yılında mağara ziyaretçilere kapatıldı. Merak edenler için Lascaux Mağarası’nın benzeri 1983 yılında yakın bir bölgeye inşa edildi.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kapalı Maraş / KIBRIS Kapalı Maraş, dünya genelinde büyük merak uyandıran bir bölge. Asıl adı Varosha olan Maraş, eskiden önemli bir turizm beldesi olarak pek çok turiste ev sahipliği yapıyordu. Öyle ki Hollywood yıldızlarının bölgeyi ziyaret ettiği biliniyor. Maraş’ta 1960 yılında turizm sektörünün gelişme gösterdiği ve mevcut otel sayısının çok fazla olduğu belirtiliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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70’li yıllarda 10 bin kişi ağırlama kapasitesine erişen Maraş en parlak dönemlerini yaşadı. Maraş, 14 Ağustos tarihinden itibaren de sivil halka kapatılmıştır. TSK kontrolü altındaki bölgede pek çok yapı yağmalanmış ve harabe hale gelmiştir.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Svalbard Küresel Tohum Deposu Dünyanın yaşayacağı doğal afetler, depremler, nükleer saldırı sonrasında yok olan yeryüzünü yeniden oluşturmak ve küresel tohum ihtiyacını sağlamak amacıyla Norveç’in gizemli Svalbard Adası’nda kurulan Kıyamet Ambarı, Kuzey Kutbu’na bin 300 kilometre mesafede bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Şubat 2008’de açılan ambar, dünyanın her bölgesinden 250 milyon adet tohumu barındırıyor ve olumsuz hava koşullarından olası birçok saldırıya karşı dirençli bir şekilde inşa edildi. Uzunluğu 130 metre, duvarları da çelik barlarla çevrili ambarda 4.5 milyon tür meyve, sebze ve tahıl tohumu koruma altında tutuluyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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En kötü felaketlerde bile tohumların hiç zarar görmeden yaklaşık 200 yıl kadar dayanacağı belirtiliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Yaklaşık 9 milyon dolara mal olan ambarı tehdit eden tek unsur aç kutup ayıları.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bölgede yaşayan 3 bin kadar kutup ayısını ambardan uzak tutmak için tüfekli özel bekçiler görev yapıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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En son depolanan numuneler arasında Ermenistan’daki değişik iklim bölgeleri ile Tacikistan’daki Pamir dağlarından getirtilen buğday da bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Yabani tohumlara da çetin hava koşullarına dayanıklılıkları nedeniyle özel önem veriliyor. Svalbard ambarına en büyük katkı ABD tohum bankasından geliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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ABD’den, aralarında İnka ve Azteklerin besin değeri yüksek tahıllarından horozibiğinin de bulunduğu 12 bin 801 numune gönderiliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Projenin hedefi, pirinç, mısır, buğday, patates, elma, maniok, hindistancevizi gibi en önemli 21 bitki türünün mümkün olduğunca muhafaza edilmesi ve tür çeşitliliğinin sağlanması.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kitap da depolanıyor Ambarda artık kitap da depolanacak. Norveç devlet televizyonu NRK’nın haberine göre, dünyanın en değerli kitaplarının da burada dijital film ortamına aktarılarak nükleer savaşlardan ve büyük afetlerden korunması hedefleniyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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İçerisinde mini bir kütüphane oluşturulan ambarda ilk olarak Dünya Arktik Arşivi açıldı. Bu kütüphaneye Brezilya, Meksika ve Norveç’ten eserler getirildi ve kopyaları depolandı.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Depolama işlemini gerçekleşen Piql şirketinden Katrine Loen Thomson, “Geliştirdiğimiz metotla kitapları en az bin yıl koruyabileceğiz. Brezilya ve Meksika’ya zamanla diğer ülkelerin de katılmasını bekliyoruz” dedi.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Dünyada tıpkı Svalbard Küresel Tohum Deposu gibi ilginç hikayesinin olduğu ve seyahat edilemeyen başka yerler de var. İşte onlardan bazıları...