Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yalnızlar adası! Çok az insanın bildiği hüzünlü bir geçmişe sahip...
Yunanistan’ın en büyük adası Girit’e bağlı olan bu küçük adanın adı Spinalonga… Çok az insanın bildiği hüzünlü bir geçmişe sahip. 1715’e kadar Venedik yani Latin kültürüne ait olan Spinalonga adası 1715 tarihi itibarıyla Osmanlı’nın eline geçmiş. Tam 25 yıl süren Girit adası kuşatmasıyla Girit adasına hâkim olan Türkler adanın tümüne hemen hâkim olamamış. En son ulaştığı bölgelerden biri olan Spinalonga adanın kuzeydoğusunda bulunuyor. Burada yaşananlar ise oldukça ilginç… İşte Spinalonga adası hakkında ilginç bilgiler…
Yunanistan’ın en büyük adası Girit’e bağlı olan bu küçük adanın adı Spinalonga… Çok az insanın bildiği hüzünlü bir geçmişe sahip. 1715’e kadar Venedik yani Latin kültürüne ait olan Spinalonga adası 1715 tarihi itibarıyla Osmanlı’nın eline geçmiş. Tam 25 yıl süren Girit adası kuşatmasıyla Girit adasına hâkim olan Türkler adanın tümüne hemen hâkim olamamış. En son ulaştığı bölgelerden biri olan Spinalonga adanın kuzeydoğusunda bulunuyor. Burada yaşananlar ise oldukça ilginç… İşte Spinalonga adası hakkında ilginç bilgiler…Fotoğraflar: Alamy, BBC, Greek Boston, Wikimedia Commons
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Adanın ismi İtalyanca ‘Spina’ (Diken) ‘Longa’ (Uzun) kelimelerinin birleşmesinden geliyor. Yunanca resmi ismi Kalydon (Καλυδών) olarak kayıtlarda geçmekte…
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Spinalonga adındaki yarımadadan bir kanal açılarak koparılmış ve ada haline getirilmiş bir kara parçası...
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Çünkü ada çok güçlü bir kaleyle donatılmış ve Antik Olos kentinin de bulunduğu Mirabello körfezinin girişinde konuşlanmış.
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Stratejik önemi yüzünden bölgenin en önemli yerleşim alanı olmuş. Türk hakimiyetinden sonra ada Türklerin yerleşimine açılmış.
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Girit, 1898 yılında Yunanistan’a geçmesine rağmen son Türk aile 1903 yılında adayı terk etmiş.
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1903 yılında ada sakinleri gidince adada Lepra (cüzzam) hastalarının bulunduğu bir hastane açılmış ve hastalar burada tedavi edilmiş.
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Bu tedavi yöntemi biraz hastaların tecrit edilmesi halinde kendini göstermekteydi. Ada bu insanlar için ayrı bir dünya olmuştu.
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Spinalonga sanki ölümden önce ölümü yaşayan Lepra hastalarının dünyası olmuş.
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Lepra hastaları hastalık teşhisi konduktan sonra hemen tecrit ediliyor ve sevdiklerini ve ailelerini terk edip bu adada yaşamaya mecbur bırakılıyordu.
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Hastalık bulaşıcı ve ölümcül olduğu için yakalanan kişi geçmişine bir set çekip gelecek hayatını yeni hayat arkadaşlarıyla birlikte yaşıyordu.
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Bu dünya kendi kurdukları bir dünyaydı. Hastalığın bulaştığı insanların vatandaşlık hakları ellerinden alınıyor ve malları, mülkleri tanıdıklarının üstüne geçiyordu.
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Çünkü hastalığın çaresi yoktu.
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Antibiyotiklerin güçlenmesiyle hastalığa yakalanmış insanlar tedavi edilmeye başladı.
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Yetersiz beslenme ve sıhhi olmayan yaşam koşulları hastalığın en sevdiği şeydi.
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Yaşam şartlarının düzelmesi ve düzenli ilaç tedavi hastalığın Yunanistan’dan silinmesine yol açtı.
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Spinalonga artık ihtiyaç olmadığı için 1957 yılında kapatıldı. Bu tarihten sonra yerleşime hiç açılmadı.
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Artık adaya günde 1500-2000 kişi teknelerle gelip geçmişin izlerini izleyip geri dönüyorlar.
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Ada içinde yüzyıllardır yaşamış insanların anılarıyla günümüzde yapayalnız duruyor.
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Spinalonga Adası’na gitmek tehlikeli mi?
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Spinalonga Adası’ndaki leprosariumun (Lepralı hastaların tedavi edildikleri hastane) kapatılmasından bu yana geçen son 60 yıl boyunca, tüm bakteri patojenler çoktan öldü.
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Hayatta kalma şansları yoktu. Bilimsel bir bakış açısıyla, ‘Cüzzam Adası'na gitmek kesinlikle güvenli...
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Buraya nasıl gidilir? En kolay yol, 50-60 Euro olan turla gitmek.
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Spinalonga Adası’nda iki saat geçiriliyor. Tur dışında yakınlardaki iki köyden teknelerle de ulaşım yapılabiliyor.
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Bu adaya Elounda ve Aghios Nikolaos’tan kolayca ulaşabilirsiniz
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Surlarla çevrili olan bu adayı gezerken dar sokaklarına göz atmayı da unutmayın.
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Spinalonga’ya ulaşım yarım saat kadar sürüyor ve saat başı tekneler kalkıyor. Kaynak: BBC, Gaia Dergi