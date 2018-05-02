Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ünlülerin sahip olduğu oteller! Turist akınına uğruyor...
Ünlü isimlerin kendi meslekleri haricinde başka alanlara da yatırım yaptıklarını biliyoruz. Ancak son dönemde moda otel yatırımına önem veren ünlülerin olduğunu çoğumuz bilmiyoruz. İşte bu listede gerçek mesleklerinde oldukları kadar otel sektöründe de başarılı olan o ünlü isimler var. İşte o ünlüler ve turist akınına uğrayan otelleri...
Ünlü isimlerin kendi meslekleri haricinde başka alanlara da yatırım yaptıklarını biliyoruz. Ancak son dönemde moda otel yatırımına önem veren ünlülerin olduğunu çoğumuz bilmiyoruz. İşte bu listede gerçek mesleklerinde oldukları kadar otel sektöründe de başarılı olan o ünlü isimler var. İşte o ünlüler ve turist akınına uğrayan otelleri...
Fotoğraflar: Pinterest, Alamy
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Hugh Jackman - Gwinganna Health Retreat X-Men’in Wolverine’i Hugh Jackman’ın, Gwinganna Health Retreat ile ilk buluşması, film için forma girmek amacıyla burada birkaç hafta geçirmesi sonuncunda oluşmuş.
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Jackman iki ay boyunca Gwinganna’da vakit geçirmesinin ardından bu etkileyici otele ortak oldu.
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Muhteşem bir Avustralya manzarasına sahip olan tesis spa terapileri, açık hava etkinlikleri, stres terapisi ve çok daha fazlasını sunarak misafirlerinin burada günlük hayatın tüm stresinden arınmalarını garantiliyor.
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Richard Gere - The Bedford Post Inn Richard Gere’in sahibi olduğu The Bedford Post Inn, 18. yüzyıldan kalma bir bina... Çok iyi dekore edilmiş ve adeta bir film setine benziyor.
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New York’un büyüleyici Bedford lokasyonunda bulunan Bedford Inn, yemyeşil bir doğada, etkileyici bir dekorasyonla misafirlerine muhteşem bir konaklama deneyimi sunuyor.
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Otel, bir Westchester sakini olan Richard Gere’in ortak mülkiyetinde bulunuyor.
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Leonardo DiCaprio - Blackadore Caye Leonardo DiCaprio’nun tutkulu bir çevre aktivisti olması, tutkusunu işiyle bir araya getiriyor.
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Geçtiğimiz yıllarda Belize sahilindeki küçük bir adada lüks bir ekoturizm tesisi inşa edeceğini açıklamıştı.
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Leonardo DiCaprio, Blackadore Caye’i, sürdürülebilir çevre için mücadele eden isimlerin uğrak noktası olarak görülüyor.
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Robert De Niro - Greenwich Hotel ve Nobu Hotel Manila Lüks spa özelliği, Robert De Niro’nun Greenwich Otel’ini New York’un en iyi konaklama tesislerinden biri yapıyor.
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Ayrıca yine, Robert De Niro’nun sahibi olduğu Manila’daki Nobu Oteli, son zamanlarda dünyanın en yeni lüks oteli olarak nitelendirilmişti.
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Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones - Ariel Sands Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones, Bermuda’daki Ariel Sands Resort’a ortak oldu. Sahil kenarındaki kır evlerinin yanı sıra tatlı su havuzuna, doğrudan plaj erişimine ve rahatlatıcı bir spa’ya ev sahipliği yapan bu tesis, misafirlerine dinlendirici ve keyifli bir konaklama deneyimi sunuyor.
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Hollywood’un unutulmaz isimlerinden biri olan Michael Douglas’ın kalbi Bermuda’ya ait.
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Ünlü aktör, Bermuda’nın aile ve arkadaşlarla bir araya gelmek için özel bir yer olduğunu düşünüyor.
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Clint Eastwood - Mission Ranch Hotel Muhteşem Mission Ranch Hotel, 19. yüzyıldan kalma bir çiftlik evinden dönüştürülmüş.
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Carmel’in deniz kıyısında yer alan büyüleyici tesis, 22 dönümlük arazide hizmet veriyor. Tesiste 31 oda, tenis kortu, fitness merkezi ve yemek alanı bulunuyor.
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Clint Eastwood’un sahibi olduğu bu tesis, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlere harika bir konaklama deneyimi sunuyor.
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Robert Redford’dan Sundance Mountain Resort Ünlülerin otellerinden belki de en çok bilineni olan Mountain Resort, Sundance Film Festivali kurucusu Robert Redford’a ait.
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Timpanogos dağı yamaçlarında yer alan şahane bir tesis olan Mountain Resort’ta konaklamacılara kayak, at binme ve nehir raftingi gibi pek çok açık hava aktivitesi sunuluyor.
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Donatella Versace - Palazzo Versace Ünlülerin sahip olduğu lüks konaklama tesisleri söz konusu olduğunda akla ilk gelen otellerden biri olan Palazzo Versace, Avusturalya’da bulunuyor.
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Donatella Versace otel işletmeciliğini çok sevmiş olacak ki, yakın gelecekte Macau ve Dubai’de olmak üzere iki tane otel daha açması planlanıyor.
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Andy Murray - The Cromlix Hotel Tenis yıldızı ve olimpik altın madalya sahibi Andy Murray, 19. yüzyıldan kalma bir Viktorya malikanesinden dönüştürülmüş olan Cromlix Hotel’in sahibi.
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1980’lerde otele dönüştürülen bina yakın zamanda Murray tarafından işletilmeye başlandı. Cromlix Otel, gözlerden uzak ormanlık bir alanda yer alıyor.
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Francis Ford Coppola - Blancaneaux Lodge, Turtle Inn, Palazzo Margherita, La Lancha ve Jardin Esco Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola sadece üzüm bağlarına, restoranlara ve bir film stüdyosuna değil, aynı zamanda 5 otele sahip.
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Belize’deki Blancaneaux Lodge ve Turtle Inn, İtalya’daki Palazzo Margherita, Guatemala’daki La Lancha ve Arjantin’deki Jardin Escondido, yaşam tarzı markası Francis Ford Coppola Presents imzasını taşıyor. Kaynak: Oggusto