Türkiye’nin saklı güzelliği! ‘Sessiz Cennet’ olarak biliniyor…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Türkiye’nin saklı güzelliği! ‘Sessiz Cennet’ olarak biliniyor…
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi, plajdaki doğal havuzları, Antiochie Ad Cragum Antik Kenti, Yalan Dünya Mağarası, Kral Koyu gibi önemli tarihi ve turistik mekânlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Özellikle Kral Koyu Türkiye’nin saklı cenneti…
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi, plajdaki doğal havuzları, Antiochie Ad Cragum Antik Kenti, Yalan Dünya Mağarası, Kral Koyu gibi önemli tarihi ve turistik mekânlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Özellikle Kral Koyu Türkiye’nin saklı cenneti…
Antalya’nın 180 kilometre doğusunda yer alan ve ‘Sessiz Cennet’ olarak adlandırılan Gazipaşa ilçesi, muz üretiminin, örtüaltı tarımın yanı sıra eşsiz tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
3 / 25
Birçok tropikal meyvenin yetiştirildiği, her türlü sebzenin üretildiği ilçe, deniz kıyısındaki doğal havuzları, Antiochie Ad Cragum Antik Kenti, Yalan Dünya Mağarası ve bakir koylarıyla adeta görenleri büyülüyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
4 / 25
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
5 / 25
Temizden de öte denizi, kıyıları renkli taşlı kum plajları ile ideal tatil yöresi olan Gazipaşa, tarihte Klikya'nın önemli bir liman kenti olarak ün yapmış.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
6 / 25
Eski çağlarda Selinos, Selintios, Selinous, Trajanpolis ve Streanpolis adlarını alan kent, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Selinti adıyla anılmış.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
7 / 25
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
8 / 25
Cumhuriyet döneminde Delibaş isyanı sırasında halk, Delibaşı ilçeye sokmamış.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
9 / 25
Bu başarı karşısında 10 Mart 1920'de kahramanlık ifadesi olarak Gazipaşa unvanı verilmiş.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
10 / 25
Saklı koyda deniz keyfi Delik Deniz ve Kral Koyu birer doğa harikası koy… Gazipaşaya 23 km, Alanya'ya 67 km uzaklıkta yer alıyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
11 / 25
Güneyköy Köyü’nün Nohut Yeri mevkinde yer alan kalenin sol tarafında yer alıyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
12 / 25
Koylara ‘Antiochia Ad Cragum’ Antik Kenti içinden geçilerek gidiliyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
13 / 25
Koylar yine aynı kentin kıyı kısmında yer alan kalıntıları arasında bulunmakta…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
14 / 25
Özetle doğal güzelliklerle tarih burada iç içe…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
15 / 25
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
16 / 25
Gazipaşa Anamur Karayolu üstünde Güneyköy'e girmeden önce yer alan göbekten "Antiochia Ad Cragum" tabelasından sağa sapmak gerekiyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
17 / 25
Buradan 3 km’lik asfalt yolla kale mevkine kadar sahile gitmek gerekiyor. Yol
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
18 / 25
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
19 / 25
bir yerden sonra iyice daralıp aşırı virajlı da olsa asfalt olarak kaleye kadar gidiyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
20 / 25
Burada aracınızı bıraktıktan sonra bir miktar yürümeniz gerekiyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
21 / 25
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
22 / 25
Koylara inip çıkarken yorulsanız da karşılaşacağınız manzaraya değecek…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
23 / 25
Mağaraların kalbine yolculuk Gazipaşa sahilinde ve dağ yamacında çeşitli mağaralar bulunuyor. Bunlardan, Yalan Dünya Mağarası 1994 yılında Gazipaşa Belediyesi tarafından ışıklandırılıp ziyarete açılmış.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
24 / 25
Mağarada 400 metre boyunca girişten itibaren basamaklarla inilen galeriler, inanılmaz güzellikler sergiliyor. Sarkıt ve dikitlerin oluşumları, odacıklar, oyuklar ve tünellerle devam eden mağara yolculuğu sırasında, yüksek tavanlardan iki bölüm geçilen tünellere varıncaya kadar inilip çıkılan ahşap basamaklar bulunuyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
25 / 25
Dibinde su yatağı olan seri nem oranı yüksek, yarasaların uçuştuğu, ruhunuzun sakinleştiği dev galeride geziniz son buluyor.