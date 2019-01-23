Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’nin saklı güzelleri! Yeşilliklerin içinde sessiz sakin hafta sonu tatili…
Kışın Anadolu’ya doğru yola çıkmanın ve doğanın sunduğu görsel şöleninin peşine düşmenin tam zamanı. Özellikle denize kavuşmak için metrelerce yükseklikten dökülen şelaleler görülmeye değer. Ailecek bir hafta sonunu yeşilliklerin içinde, huzur dolu, kafanızı dinleyerek geçirmek istiyorsanız güzel bir liste hazırladık. İşte Türkiye’nin saklı güzelleri…
Kışın Anadolu’ya doğru yola çıkmanın ve doğanın sunduğu görsel şöleninin peşine düşmenin tam zamanı. Özellikle denize kavuşmak için metrelerce yükseklikten dökülen şelaleler görülmeye değer. Ailecek bir hafta sonunu yeşilliklerin içinde, huzur dolu, kafanızı dinleyerek geçirmek istiyorsanız güzel bir liste hazırladık. İşte Türkiye’nin saklı güzelleri…
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos
Hürriyet Seyahat
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HARBİYE ŞELALELERİ / HATAY Medeniyetler şehri Hatay’ın gözde mekânlarından olan Harbiye Şelaleleri, kış aylarında yerli-yabancı turistlerin akınına uğruyor.
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Antakya'ya 7 kilometre uzaklıktaki Harbiye beldesinden bulunan şelaleler özellikle şu sıralar yarıyıl tatilinden dolayı gençlerin akınına uğruyor.
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İrili ufaklı onlarca şelalenin bulunduğu beldede, işletmeciler tarafından yaptırılan ördek ve balık havuzları da ziyaretçilerine farklı bir güzellik sunuyor.
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MANAVGAT ŞELALESİ / ANTALYA Kış aylarında yoğun debisinden dolayı şelale yerine delice akan bir ırmağa dönüşen Manavgat’a gitmek için en iyi mevsimdeyiz.
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Beş metrelik yükseklikten düşen şelale geniş görünümüyle çok etkileyici.
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Ayrıca dünyaca ünlü olduğunu da söylemek lazım. Özellikle 2 bin 283 metrekare yüz ölçümüyle Antalya’nın en büyük ikinci ilçesi olan Manavgat, şehre turizm anlamında büyük bir değer katan ilçelerden.
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Huzur kaçamağı için harika olan şelale adeta doğanın içerisinde eşsiz bir güzellik.
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KAPUZBAŞI ŞELALELERİ / KAYSERİ Dağcıların uğrak yeri Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor.
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Yekpare kaya üzerinden büyük bir basınçla yedi ayrı koldan akan şelaleler basınçtan dolayı etkileyici seslerle dökülüyor.
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Etrafta bungalovlar ve piknik alanları mevcut.
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TORTUM ŞELALESİ / ERZURUM 22 metre genişliği olan ve 50 metre yükseklikten dökülen şelale dünyanın en önemli şelaleleri arasında gösteriliyor.
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Bir heyelan sonucu oluşan şelale tam bir doğa harikası...
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Özellikle güneşli havalarda üzerinde beliren gökkuşağı ile fotoğraf tutkunları için ideal.
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KURŞUNLU ŞELALESİ / ANTALYA 18 metre yükseklikten dökülen, 1991’de açılan Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı’nın içerisinde yer alıyor. 33 hektarlık bölgede seyir terasları, çocuk parkı, restoran, yürüyüş yolları ve patikalar var. Antalya-Isparta Karayolu 28. km.
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33 hektarlık bölgede seyir terasları, çocuk parkı, restoran, yürüyüş yolları ve patikalar var. Ailecek güzel vakit geçireceğiniz garanti...
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DÜDEN ŞELALELERİ / ANTALYA Şehir merkezine sadece 10 km. uzaklıktaki iki şelale Konyaaltı ve Lara arasında Akdeniz’in mavisiyle buluşuyor.
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Şelalelerin büyüğü Aşağı Düden 50 metreden gürültüler çıkararak dökülüyor.
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15 km. uzaklıktaki Yukarı Düden şelalesi ise altında bir mağarayı gizliyor. Burayı gezerken geri dönmek istemeyeceksiniz.
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MURADİYE ŞELALESİ / VAN Yaklaşık 20 metreden dökülen şelalenin kaynağı Tendürek Dağı’ndan geliyor.
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Hem Van Gölü hem de Süphan Dağı manzarasına sahip. Eski lav tünelinden akan eşsiz bir şelale… Kışın buz tutan şelale fotoğrafçıların akınına uğruyor.
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GÜRPINAR ŞELALESİ / MALATYA Malatya'nın Darende ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve geçen yıl Günpınar Şelalesi'nin büyük kısmı Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edildi.
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Her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelalede, kış aylarında donarak harika görüntüler ortaya çıkarıyor.