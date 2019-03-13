Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin saklı cenneti! Tesadüfen bulundu, görenleri şaşkına çeviriyor...
Sinop’taki bu güzelliğin adı Erfelek Şelaleleri… 2011’de Tabiat Parkı ilan edildi. Halk buraya Erfelek Şelaleleri diyor ama resmi adı Tatlıca Şelaleleri… Tatlıca köyüne çok yakın olduğu için ‘Tatlıca’ adını almış. 45 hektarlık ormanlık alanda irili ufaklı peş peşe 28 şelale var. İlginç olansa 1997’de baraj yapımı sırasında tesadüfen bulunmuş olması… İşte size huzurlu bir hafta sonu kaçamağı için Erfelek Şelaleleri gezi rehberi…
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Sinop’taki bu güzelliğin adı Erfelek Şelaleleri… 2011’de Tabiat Parkı ilan edildi. Halk buraya Erfelek Şelaleleri diyor ama resmi adı Tatlıca Şelaleleri… Tatlıca köyüne çok yakın olduğu için ‘Tatlıca’ adını almış. 45 hektarlık ormanlık alanda irili ufaklı peş peşe 28 şelale var. İlginç olansa 1997’de baraj yapımı sırasında tesadüfen bulunmuş olması… İşte size huzurlu bir hafta sonu kaçamağı için Erfelek Şelaleleri gezi rehberi…
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Şelalelere Sinop’tan ya da yakın şehirlerden günü birlik gidilebilir ama İstanbul gibi uzak şehirlerden gitmek için birkaç günlük program yapmak şart. Ben Kastamonu sahil yolundan Erfelek Şelaleleri‘ne gittim.
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Bu güzelliğin fotoğrafını ilk nerede gördüm, ne zaman bu sevdaya düştüm bilmiyorum. En büyük hayalim o şelalelerden birine karşı kamp yapabilmekti. Çadırımı şelalenin birine karşı kurup onu seyrederek uyuyabilmek istiyordum.
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Bu düşünceyle düştüm yollara… Parkın kapısına geldiğimde büyük şok yaşadım. Kapıdaki görevli içeri alamayacağını söyledi. Nasıl yani? İyi de o kadar yolu kamp yapmak için geldim. Kamp yapmak yasakmış artık.
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Geçtiğimiz yıl bir aile ayı yavruları görmüş. Fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaşmış. Bunu gören yetkililer bu yıl kampı yasaklamış. Yazık oldu. Hazırlıksız yakalandım… Akşam akşam ortada kaldım. Biraz hayal kırıklığına uğrasam da çabuk toparlayıp manzaranın tadını çıkardım.
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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İçeri giriş çok ucuz Araçsız girecekseniz kişi başı 4.5 TL. Kapı girişi araçla 14.50 TL. Araç içindeki insanlara ekstra para alınmıyor. Aracınızla içeri girebiliyorsunuz. Oldukça geniş bir park alanı var. Restoranların, parkın olduğu bölgeden geçtim.
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Bu kısımda tuvalet ve market gibi birçok ihtiyacınızı giderecek şeyler var. Yürüyüş parkurunda doğayla başbaşasınız.
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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100’ün üzerinde kuş türü var burada. Girişteki şelale 20 metreden dökülüyor. Erfelek Şelaleleri‘nin en yüksek şelalesi… Genelde çok kalabalık ve herkes fotoğraf peşinde...
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Ahşap merdivenlere doğru yönelip parkura başlıyorum. Oldukça merdiven çıkmanız gerekecek…
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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İki kilometrelik şelaleleri yürüme macerası oldukça keyifli… İlk birkaç şelaleye ister seyir teraslarından isterseniz yanına inerek bakabiliyorsunuz.
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Sonra yol merdivenli kısımdan ikiye ayrılıyor. Güneşli ve sıcak havalar için yanınızda mutlaka şort, mayo bulunsun.
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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İlk birkaç şelalenin suyu daha sıcakmış. Yukarılara çıktıkça su soğuyormuş. Altı kaymayan bir ayakkabı giymeniz sizin yararınıza. Çünkü bazı yerlerde sudan geçmeniz gerekebiliyor.
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Yerler oldukça kaygan. Suya girmek istemeyenler yağmur çizmesi de giyebilir tabi. Telefon çekmiyor ancak fotoğraf çekmek için illa yanıma telefonumu alayım diyorsanız su geçirmez bir kılıfla girmelisiniz. Bir bir şelaleleri aşarken olağanüstü manzaralardan geçiyorsunuz. Suyun kaynağına doğru bir yolculuk bu…
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Bazı parkurlar çok zor Kayalıklar merdiven gibi… Zorlandığım bölümlerde, parkura daha önceden bağlanmış halatlar imdadıma yetişti.
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Taşlar oldukça kaygan, ipler biraz kısa. Çok dikkat istiyor. Bazı yerler gerçekten çok zorluyor.
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Kondisyonu iyi olmayanlar bu yola hiç girmesin. 28 tane irili ufaklı şelaleden bahsediyorum. Yol üstünde sizi yüreklendiren tabelalar var.
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Burada suyun kaynağına gidebileceğiniz ve bu yoldan dönmeyeceğiniz yazıyor. Oldukça esprili yazılar bunlar. Kaçıncı şelalede olduğunuza dair numaralarda mevcut.
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Geri sayım yapabiliyor, ne kadar yol aldığınızı, kaç tane kaldığını hesaplayabiliyorsunuz. En sevdiğim 18 numaralı şelale oldu.
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Suyun kaynağında bir işletme varmış. Sanırım insanların vazgeçmemesi için o yüreklendirici yazıları bu işletme yazmış. Yayık ayranından gözlemeye kadar her şey var.
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Yanınıza mutlaka para alın. Bir çay içeyim, soluklanayım dersiniz belki. Bitiş noktasına geldiğinizde aynı yolu dönmek zorunda değilsiniz.
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Suyun kaynağından, ağaçların arasından çok güzel bir patikadan geri dönebiliyorsunuz. Toplam iki saatte hepsini gezebiliyorsunuz.
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Bu iki saat şelaleler için geçerli. Erfelek Tatlıca Şelalesi Tabiat Parkı içinde şelaleleri gezdikten sonra piknik yapıp tüm günü geçirebilirsiniz. Güzel bir hafta sonu için şelaleler sizi bekliyor, şimdi tam zamanı…
Bahar Gündoğdu/ Instagram: @nerdesinbahar | Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, AA
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Erfelek Şelaleleri ve Türkiye'nin birçok saklı güzelliğiyle ilgili detaylara 'nerdesinbahar.com' blog adresinden ulaşabilirsiniz.