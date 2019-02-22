Türkiye'nin pek fazla bilinmeyen cennet köşeleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’nin her bir köşesinde görülmeye ve keşfedilmeye değer muhteşem yerler var. Yalnız bu yerlerden bazıları her yıl çok sayıda ziyaretçiyi çekse de bazıları sahip oldukları güzelliklere rağmen pek fazla bilinmiyor. Türkiye’de daha farklı ve unutulmaz bir hafta sonu geçirmek isterseniz, bu liste tam da size göre…
Türkiye’nin her bir köşesinde görülmeye ve keşfedilmeye değer muhteşem yerler var. Yalnız bu yerlerden bazıları her yıl çok sayıda ziyaretçiyi çekse de bazıları sahip oldukları güzelliklere rağmen pek fazla bilinmiyor. Türkiye’de daha farklı ve unutulmaz bir hafta sonu geçirmek isterseniz, bu liste tam da size göre…
Sessiz sakin: AZDAVAY / KASTAMONU Aşıklar köprüsü, Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Horma Kanyonu büyüleyici doğa güzelliğini yakından görmek için Azdavay’a gitmek şart. Özellikle Azdavay Seyir Terası çok popüler. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin özellikle gün doğumu ve gün batımını izleyebilmelerinin yanı sıra fotoğraf çekme merkezi olarak da kullanabildikleri mükemmel bir mekân haline getirildi.
Bir de Medil Mağarası’na mutlaka uğranılmalı… Azdavay İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta. Karakuşlu Köyü’ne bağlı Ayvat mahallesinde medil ormanı içinde yer alıyor. Mağaranın milattan önceki dönemlerde sığınak, yaşam alanı ya da ibadethane olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.
Etkileyici göl manzarası: AKPINAR / ISPARTA Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Akpınar muhteşem panoramik bir göl manzarasına sahip. Türkiye’nin yedi renkli ve mavi bayraklı en temiz gölü olan Eğirdir Gölü’nü kuş bakışı seyredebileceğiniz Akpınar'da seyir tepesi bulunuyor.
Anadolu’nun önemli değerlerinden: TAŞKALE / KARAMAN Taşkale Karaman'a bağlı bir kasaba… Önceleri Kızıllar olarak da anılmaktaydı. Bölge yerleşimi çok eskilere dayanmakla beraber, turistik İncesu Mağarası ve Taştan Oyma Tahıl Ambarları da bu kasabada bulunuyor.
Ayrıca buradaki en özel yerlerden biri de Manazan Mağaraları… Bu mağaralar İç Anadolu’da önemli kültürel zenginliklerinden. Fakat obrukların, Mevlana’nın ve Çatalhöyük’ün gölgesinde kalmış, adını duyuramamış.
Ege’de saklı bir cennet: ADALA / MANİSA Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala beldesi, Üşümen Tepesi ile Dibek Dağı’nın arasından geçen Gediz Nehri’nin Salihli Ovası’na açıldığı düzlükte kurulmuş bir yerleşim merkezi. Termal ve kaplıca sevenler için burası ziyaret edilmesi gereken rotalardan.
Ayrıca antik çağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve volkanik coğrafi yapısıyla dikkat çekiyor. Hermos Nehri’nin taşıdığı bereketi bağrında harmanlıyor. Vadi yürüyüşleri yapmak isteyenler için çevrede birçok imkân var. Görmeden dönmemeniz gereken yerler arasında Kurşunlu Kaplıcaları, Sart Antik Kenti ve Homeros Vadisi yer alıyor.
Dünyanın nazar boncuğu: MEKE GÖLÜ Konya'nın Karapınar ilçesinde görünümü nazar boncuğuna benzediği için ‘dünyanın nazar boncuğu’ diye anılan ve son dönemlerde özellikle yaz aylarında kuruyan Meke Gölü, ocak ayı boyunca süren yoğun yağışlar dolayısıyla eski görünümüne kavuştu.
Yer altı suyunun kontrolsüz kullanımı ve son yıllarda yetersiz yağış nedeniyle kuruyan göle, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 50 artarak yağan kar ve yağmur can suyu oldu. Karapınar ilçe merkezinin 8 kilometre güneydoğusunda yer alan, geçmişte çevresi sularla kaplı gölde, yakın zamana kadar su yerine yüksekliği 10 santimetreden fazla bir tuz birikintisi kalmıştı.
Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, göle "Meke Maarı" da denildiğini belirterek, iki evreli volkanik faaliyet sonucu oluştuğunu söyledi.
Volkanizmanın ilk gerçekleştirdiği patlamanın ardından bölgede bir krater oluştuğunu anlatan Arık, "Sonraki süreçte içinde yeniden patlama olduğu için son kraterle ilk krater arasında su birikintisi meydana gelmiş. Dolayısıyla nazar boncuğu görüntüsü almış bir gölümüz Meke.
Yakın zamana kadar gerçekten bir nazar boncuğu görüntüsü sunuyordu. İç içe 2 koni ve çevresindeki sularla oldukça güzel manzara uzun yıllar sürdü. Ancak son yıllarda hem kuraklık hem de artan yer altı suyu kullanımı nedeniyle göldeki su kurudu." ifadelerini kullandı.