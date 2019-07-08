Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen mavi cenneti! Saklı koyları görenler hayran kalıyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Van'ın Gevaş ilçesi ile Bitlis´in Tatvan ilçesi arasında bulunan koylar, hem coğrafyasıyla hem de tarihi yapılarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı.
DHA
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Sadece Van Gölü üzerinde bulunan teknelerle 3 saatlik bir yolculuğun ardından ulaşımın sağlandığı saklı koylar, eşsiz doğası, masmavi suyu, kumsalı ve yeşiliyle görenlerin ilgisini çekiyor.
DHA
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Bölgeyi merak eden bir grup ile birlikte Ağin bölgesini gezen Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Türkiye'de bilinmeyen önemli koyların İn Mahallesi'ndeki Altınsaç, Deveboyunu ve Ağin'de bulunduğunu ifade etti.
DHA
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İlçedeki güzellikleri tanıtarak turizme kazandırmak istediklerini, ayrıca çok az kişi tarafından bilinen bölgeye haftanın bir günü tekne seferi yapmayı hedeflediklerini belirten Sezer, şöyle konuştu:
DHA
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"Bu bölgede bulunan İn, Altınsaç ve Ağin koyları gerçekten yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı hak edecek kadar güzel. Fakat halen bu bölgeler keşfedilmemiş. Bizim amacımız bu bölgelerle ilgili bir farkındalık yaratmak, Van'a gelen misafirlerimizin buralardan daha fazla istifade etmesini sağlamak.
DHA
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Bu amaçla biz Gevaş Belediyesi olarak yaz aylarında bu bölgelere çok cüzi fiyatlarla haftada bir gün tekne seferi düzenleyeceğiz.
DHA
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Van'a gelen misafirlerimizin tamamının bu güzel ve bakir koyları görmesini sağlayacağız.
DHA
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Bu koylarımızın en güzel yönü yeşilin, mavinin ve beyazın tonlarını görebilmeniz.
DHA
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Bu koylarla ilgili söylenebilecek en güzel cümle, cennetin adeta birer fotokopisi. Hem yerli hem de yabancı turistlerimizi mutlaka bu bakir bölgeleri görmeye bekliyoruz.
DHA
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Bu koylarımıza karayolu ile ulaşım sağlanamamaktadır. Sadece 3 saatlik deniz yolu ile ulaşım sağlanmaktadır.
DHA
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Karayolu ile ulaşımın olmaması koylarımızın saf, bakir ve temiz halinin muhafaza edilmesine zemin hazırlamıştır."
DHA
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Belediye'nin sağladığı imkanla Ağın bölgesini görme imkanı bulan 25 kişilik grup ise berraklığın ve mavinin en güzel hali olan sahilde yüzme imkanı buldu.
DHA
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Saatlerce masmavi sularda yüzerek kulaç atan gençler, akşam saatlerine kadar piknik yaparken, kendilerine ulaşım imkanı sağlayan Gevaş Belediyesi'ne ve Murat Sezer'e teşekkür etti.