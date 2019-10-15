Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin görülmeye değer milli parkları! Hepsi sessiz sakin, giriş ücretleri ise çok ucuz...
Yoğun ve stresli iş günlerinden sonra enerji toplamak için huzurlu, sessiz, sakin yerlere gitmek herkesin isteği. Milli parklar da şehrin kalabalığından ve stresinden uzaklaşmak için birebir. Sizin için tam da şu sıralar "Görülmezse olmaz" dediğimiz milli parkları bir araya getirdik. Üstelik içeri girişler çok ucuz...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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Yoğun ve stresli iş günlerinden sonra enerji toplamak için huzurlu, sessiz, sakin yerlere gitmek herkesin isteği. Milli parklar da şehrin kalabalığından ve stresinden uzaklaşmak için birebir. Sizin için tam da şu sıralar "Görülmezse olmaz" dediğimiz milli parkları bir araya getirdik. Üstelik içeri girişler çok ucuz...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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KARAGÖL-SAHARA MİLLİ PARKI Artvin Borçka'da bulunan ve Türkiye'nin saklı cenneti olarak gösterilen Karagöl'ü stresten uzaklaşmak isteyenler tercih ediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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Karagöl, özellikle fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yöredeki diğer bazı göller gibi 1800'lü yılların başında meydana gelen heyelanda küçük bir derenin önünün toprak kütlesiyle kapanması sonucu oluşmuş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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Milli park, göl, orman ve yayla gibi güzellikleri içerisinde barındırıyor. Park Sahara ve Karagöl olmak üzere ikiye ayrılmış. Karagöl'ün doğu ve batısında bulunan ormanlık alanlar kamp kullanımı için oldukça uygun… Milli parka giriş ücretleri, motosiklet 6, araba 9, minibüs 25 TL. Ayrıca otopark ücreti vermeniz gerekmiyor. Borçka Karagöl için herhangi bir giriş çıkış saati mevcut değil.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI Yeşilin her tonunun hâkim olduğu bir yer hayal edin... Doğa bütün güzelliklerini, muhteşem zerafetini sergilemiş olsun. İşte Yedigöller Milli Parkı böylesi bir cennet...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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Şırıl şırıl melodi gibi akan dereleriyle, buz gibi şifalı pınarlarıyla, birbirinden alımlı gölleriyle Yedigöller, hiçbir insanın kaçırmaması gereken enfes bir doğal güzelliğin mesken tuttuğu topraklar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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İçerisinde büyük küçük yapılarda 7 adet heyelan gölü bulunuyor. Çevrede ise karışık ormanlar bulunmakta.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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Çeşitli yoğun bitki türleri ayrı zamanlarda farklı renklerde çiçek açarak burada güzel bir görüntü oluşturuyor. Park içinde çadır kurup kamp yapabilirsiniz. Giriş ücretleri: Araçsız kişi başı 6, motosiklet 9, Otomobil 18 TL.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI Kastamonu Havzası ile Devrez Vadisi arasında, batı-doğu doğrultusunda uzanan ve yaklaşık 160 km’lik uzunluğa sahip Ilgaz Dağları, bölgenin en yüksek dağlarından biridir. Karadeniz’e paralel olarak uzanan ikinci dağ sırasını oluşturan bu sistem değişik karakterde vadiler, sırtlar ve doruklarla karakterize edilir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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Bu jeomorfolojik yapı, dağın eteklerinden doruklarına kadar çeşitlilik gösteren gür orman tipleriyle birleşerek olağanüstü doğal görsellikler yaratır. Ilgaz Dağı Milli Parkı, sahip olduğu doğal, kültürel ve rekreasyon kaynak değerleri ile Türkiye’nin önemli doğa koruma alanları içerisinde yer almakta olup, 'Önemli Kuş Alanı', 'Önemli Memeli Alanı' ve 'Önemli Bitki Alanı' olarak kabul edilmekte...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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Ilgaz Dağı Milli Parkı ve çevresi Batı Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu ile buluşma noktasını oluşturmakta, doğal ve kültürel değerleri bünyesinde barındırıyor. Bu özelliğiyle Milli Park botanik turlar, doğa ve kültür yürüyüşleri, foto safari, yaylacılık, günübirlik piknik faaliyetleri, manzara seyir, doğa eğitimleri, yaban hayatı gözlem, kuş gözlem, oryantiring, dağ tırmanışı gibi doğaya dayalı faaliyetler ile kültürel değerleri kapsamakta, farklı ziyaretçi profillerinin eğlenme, öğrenme ve dinlenme ihtiyaçlarını sağlayacak olanaklar sunmakta... Ilgaz Dağı Milli Parkı'na girişinde otomobil için 15, minibüs için de 25 TL veriyorsunuz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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SOĞUKSU MİLLİ PARKI Şifalı suları bulunan Kızılcahamam'a bağlı bir milli park burası. Karadeniz Bölgesi'ne geçişte gür ormanları barındıran bölgede yer alıyor. Bu bakımdan bitki örtüsü oldukça zengin.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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Soğuksu Milli Parkı'nda yapılacak aktiviteler ise yürüyüş, kamp ve doğa araştırmaları... Parka girişler ücretsiz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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ALTINDERE VADİSİ MİLLİ PARKI Trabzon'da bulunan milli park 1300 metre yükseklikte. Ayrıca 1600 yıllık bir geçmişe sahip olan Sümela Manastırı'nı da içerisinde barındırıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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UNESCO tarafından Dünya Doğal ve Kültürel Mirası listesine alınmış olan bu alan, dünyadaki sayılı milli park alanlarından biridir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI Kovada Gölü ve çevresini kaplayan alan milli park olarak ilan edilerek koruma altına alınmış. Deniz seviyesinden 900 km. yükseklikte bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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Bu sebeple eşsiz bir ekosisteme sahip ve bitki örtüsü bakımından zengin. Göl, sazan, tatlı su levreği ve ıstakozu gibi türleri de içinde barındırıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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Kovada Gölü Milli Parkı'na geldiğinizde kampçılık, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık gibi aktivitelerin yanında olta balıkçılığı da yapabilirsiniz. Yaya girişi 6 TL. Bisiklet 6, motosiklet 9, otomobil 18, minibüs 54 TL.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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KIZILDAĞ MİLLİ PARKI Pınar Gözü Mağarası, Beyşehir Gölü gibi kaynak değerlerini içerisinde bulunduran milli park Isparta'da bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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Akarsu ve göllerin bir arada bulunduğu milli park için akciğer ve astım hastaları için şifa verici özelliği taşıdığı söyleniyor. Milli Parka araç ile giriş ücreti 8 TL.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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GÖREME TARİHİ MİLLİ PARKI Kızılırmak yayı içinde yer alan Kapadokya bölgesi yalnızca Nevşehir ili ile sınırlı olmayıp Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray illerini de kapsayan geniş bir coğrafyaya verilen bir isim. 1946 yılında insanlık tarihine hizmet amacıyla kurulmuş olan UNESCO’nun da dikkatini çeken Kapadokya, “Göreme Tarihi Milli Parkı ve Kapadokya’nın Kayalık Alanları” adıyla Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Listesi’ne alındı ve ülkemizde bu listede bulunan 9 yerden birisi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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Nevşehir ili sınırları içerisinde yer alan bu yaşayan coğrafyadaki Milli Park, İç Anadolu’nun Hasan Dağı-Erciyes Dağı volkanik bölgesinde kalıyor. Saha; platolar, ovalar, küçük dağ bitkileri, yüksek tepeler, erozyonlu dik yamaçlı vadilerle birbirinden ayrılan yüksek düzlüklerden oluşmuş. Göreme Tarihi Milli Parkı; Ürgüp ilçesi, Çavuşin Köyü, Ortahisar Kasabası, Uçhisar Kasabası, Zelve – Aktepe ve Göreme Kasabası yerleşimlerinden oluşuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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Milli park alanı içerisinde, hem doğal hem de kültürel değerlerin farklı bir yaklaşımla gezilebilmesi amacıyla yürüyüş hatları belirlenmiş. Ziyaretinizde dilerseniz münferit, dilerseniz bir tur eşliğinde bu alanları yürüyerek keşfedebilirsiniz. Bu yürüyüş parkurları en kısa 4 kilometreden oluşan orta zorlukta alanlardır. Bu parkurlarda Hıristiyanlık dininin çeşitli dönemlerinden günümüze ulaşan şapel, kilise ve manastır görebileceğiniz gibi bölgeye özgü kaleler ve manzara noktaları da yolculuğunuzu renklendirecek unsurlardan.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI Köprülü Kanyon, adını Köprüçay Irmağı üzerindeki Roma Dönemi’nde inşa edilen, bugünkü adıyla Oluk Köprü’den alır. Oluk Köprü’nün güneybatısında, ırmağa kuzeybatıdan kavuşan Gökçesu’nun içinden akarak gelen ve olağanüstü güzellikteki kanyon üzerinde yer alan Büğrüm Köprü de Roma Dönemi eseri.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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Mili Parkın kaynak değerini oluşturan Köprü Çayı’nın, Bolasan Çaltepe Köyü ile Beşkonak arasında meydana getirdiği yarma vadi 14 kilometre uzunluğu 100 metreyi aşan duvar yüksekliği ile Türkiye’nin en uzun kanyonlarından birisi olma özelliğini taşıyor. Giriş ücreti: Kişi başı 3, motosiklet 6, otomobil 9 TL.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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Köprüçay Irmağı Dünyanın en temiz akan ırmaklarından. Türkiye akarsuları içerisinde düzensizlik kat sayısı (en yüksek ve en düşük debi oranı) en iyi olan ırmaklardan birisi. Türkiye endemiği olan kırmızı benekli alabalık ve diğer su canlıları için önemli bir habitat oluşturuyor. Sularını karstik yapıdaki yer altı kaynaklarından alan, yaz-kış suyu soğuk olan ve yağışa endeksli bir ırmak. Eşsiz tabiatının kollarında ve berrak sularında rafting aktivitesi için muazzam bir alan...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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MUNZUR VADİSİ MİLLİ PARKI Tunceli ve Ovacık arasında uzanan Munzur Vadisi, 42 bin hektarlık bir alan. 1971 yılında millî park olarak ilan edilmiş. Bu bölgenin millî park olarak ilan edilmesindki etkenler; akarsu kaynakları ve gözeler olmak üzere, zengin doğal veriler, endemik bitki türleridir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, İHA, Alamy
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Burada doğanın içinde tüm yorgunluğunuzu unutacağınız kesin...