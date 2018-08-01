Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye’nin görülmesi gereken saklı plajlar! Sessiz bir bayram tatili isteyenler buralar tam size göre...
Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de sayılamayacak kadar fazla koy ve plaj var. Sizin için bunlardan en az bilinen ve sır gibi saklananları seçtik. İşte Türkiye’de görülmesi gereken saklı plajlar...
Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de sayılamayacak kadar fazla koy ve plaj var. Sizin için bunlardan en az bilinen ve sır gibi saklananları seçtik. İşte Türkiye’de görülmesi gereken saklı plajlar...
Fotoğraflar: Alamy
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MİMOZA KOYU / İZMİR Mimoza koyu, Karaburun’un merkezinde yer alan en güzel koylardan biri… Ne dalga var ne de rüzgâr… Çakıltaşlı bir sahili var. Fotoğraf: www.bizevdeyokuz.com
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Burayı özel kılansa hiçbir zaman kalabalık olmaması… İşletme bakımından da sade ve sessiz bir yer.
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GÜVERCİNLİK KOYU / İZMİR Etrafı kayalıklarla ve özel sitelerle çevrili olduğu bakirliğini korumayı başarmış Güvercinlik Koyu; Alaçatı sörf merkezlerinin ilerisinde yer alıyor. Serin ve berrak suyu, eğlenceli kaya şekilleri ve doğal mağara oluşumlarıyla Alaçatı'nın en keyifli plajlarından bir tanesi. Her ne kadar plajın büyük bölümünü site sakinleri kullansa da burası Alaçatı'nın kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için ideal.
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PHASELİS / ANTALYA Phaselis, tarihi MÖ 700’lü yıllara dayanan antik bir kent. Bu antik kentin hemen yanında da aynı ismi taşıyan tam bir ‘Cennet Koy’ bulunuyor. Dağ ve orman manzarasına sahip bu koyda denizin tadını çıkarırken, tarihi kalıntıları da gezebilirsiniz…
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Phaselis, denize kadar ulaşan kızılçam ağaçları arasında tertemiz, berrak, masmavi Akdeniz’le buluşup muhteşem bir manzara oluşturmakta.
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Yeşille mavinin buluştuğu koylarda plajlar ince taşlı çakıl. Tarihle iç içe bu antik limanlarda, koylarda, plajlarda yüzmek birçok insana farklı bir haz sunmakta.
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Bu kıyılarda nadir de olsa Akdeniz fokuna rastlanıyor. Antalya'ya 59, Olimpos'a 29 ve Kemer'e 15 km uzaklıkta yer alıyor.
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DEMİRCİLİ KOYU / İZMİR Urla merkeze 24 kilometre mesafede kalan plajda şezlong, şemsiye, duş gibi olanaklar var fakat öyle büyük işletmeler yok.
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Daha çok bisikletçilerin, kampçıların ve karavancıların mesken tuttuğu bir yer. Sessizlik için oldukça ideal...
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TEKKE PLAJI / İZMİR İzmir Çeşme'de denize girilebilecek yerlerden bir diğeri de Çeşme yat limanına yakınında bulunan, 30 metre sahil genişliğiyle özellikle yüzmeye yeni başlayanların ilgisini çekebilecek olan Tekke Plajı.
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Suyu berrak, denizi sakin ve zemini kum olduğu için sakin yüzmekten keyif alanlar için güzel bir tercih...
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BOYABAĞI / İZMİR İzmir’in sakin ilçesi Karaburun’da hemen hemen her köyün kendi plajı ve iskelesi var. Karaburun’un en güzel köylerinden Kösedere’nin plajı ise Boyabağı. Fotoğraf: kesfetsek.com
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Zeytin ağaçlarının olduğu dar bir yoldan gidilen Boyabağı, turkuaz rengiyle insanı ilk görüşte kendine çekiyor. Fotoğraf: kesfetsek.com
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KABAK KOYU / MUĞLA Kamp yapmayı çadır kurmayı sevenler için biçilmiş kaftan olan Kabak Koyu'nda çadırı olmayanlarda düşünülmüş.
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Harika kamp alanları var.
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Ayrıca eğer Bungalov Evlerinden hoşlanıyorsanız Kabak Koyundaki oteller bungalov'dan yapılmış.
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DELİKLİ KOY / İZMİR Çeşme, Türkiye'nin en popüler tatil rotalarından biri. Eğer Çeşme'de beach club olmayan plaj ya da koy olmaz diye düşünüyorsanız henüz Delikli Koy'u görmemişsiniz.
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Alaçatı'daki Delikli Koy, biraz zorlu ama kısa bir yoldan aşağıya yürümekle ulaşabileceğiniz bir koy.
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Kendine has kırık beyaz kayaları, masmavi denizi ve sessiz sakin ortamıyla kafa dinlemek için biçilmiş kaftan… Port Alaçatı’nın 5 km uzağında yer alıyor.
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ALTINKÖY PLAJI / İZMİR Urla'da etrafı ormanlarla çevrili bu koy turkuaz rengi sularıyla tam anlamıyla bir cennet. Altınköy Çiftlik Evleri girişinden girip koya ulaşıyorsunuz.
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ILICA PLAJI / İZMİR Çeşme'de kum plaj ve bir türlü derinleşmeyen bir deniz arıyorsanız Ilıca tam size göre. Üstelik ılık bir suyu var ve yüzmeyi çok iyi bilmeyen ya da çocuklu aileler için de ideal.
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Ilıca’nın uzun bir plajı var; hem plaj işletmeleri bulunuyor hem de oteller var.
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ŞİFNE KOYU / İZMİR Çeşme'de korunaklı bir koy olan Şifne Koyu, yılın her mevsimi ılık bir havaya sahip. Bunda Gerence rüzgarının etkisi büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şifne Koyu deniziyle olduğu kadar yakınında bulunan kaplıcalarıyla da ünlü...
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EKİNCİ KOYU, KÖYCEĞİZ / MUĞLA Muğla'da yer alan Ekincik görülmeye değer bir tabiata ve koya sahip.
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PORUKLU KOYU / MUĞLA Fethiye'de denizi hafif taşlık olmakla beraber her zaman sıcak ve sakin olan Poruklu Koyu'nun tek dezavantajı konaklamak için herhangi bir tesisin olmaması.