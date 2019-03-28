Türkiye’nin en yeşil adresi! Kafa dinlemek istiyorsanız burası tam size göre…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Türkiye’nin en yeşil adresi! Kafa dinlemek istiyorsanız burası tam size göre…
Yaylaları, dereleri ve şelaleleriyle Türkiye'nin en yeşil yerlerinden Rize... Uzun süredir yapmak istediğim Karadeniz gezime Çamlıhemşin ile başladım. Tam da şu sıralar biraz olsun her şeyden uzaklaşmak, sessiz sakin bir yerde kafa dinlemek istiyorsanız Çamlıhemşin tam size göre… İşte size gezilecek yerlerden, tadılacak lezzetlere kadar Çamlıhemşin gezi rehberi…
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
1 / 29
Yaylaları, dereleri ve şelaleleriyle Türkiye'nin en yeşil yerlerinden Rize... Uzun süredir yapmak istediğim Karadeniz gezime Çamlıhemşin ile başladım. Tam da şu sıralar biraz olsun her şeyden uzaklaşmak, sessiz sakin bir yerde kafa dinlemek istiyorsanız Çamlıhemşin tam size göre… İşte size gezilecek yerlerden, tadılacak lezzetlere kadar Çamlıhemşin gezi rehberi…
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
2 / 29
Eski adı ‘Viçealtı’ olan Çamlıhemşin, Rize’nin turizm potansiyeli en yüksek olan ilçesi... Hem doğal güzellikleri, hem de yaylaları, şelaleleri, buzul gölleri ve tarihi dokusuyla ilgi çeken Çamlıhemşin’in gezilecek görülecek birçok yeri var.
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
3 / 29
Bölge 2013 yılında yayınlanan ‘Sevdaluk’ dizisiyle oldukça popüler oldu. Herkes dizinin çekildiği evin önünde fotoğraf çekiliyor mutlaka. Burada yaşayanlar bundan pek memnun olmasa da duruma alışmış gibi gözüküyorlar.
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
4 / 29
Nereleri gezmeli? İlk sırada Ayder yaylası olmalı… Türkiye'nin ve dünyanın en çok bilinen ve ilgiyi en çok üzerine çeken yaylası çünkü…
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
5 / 29
Fırtına Vadisi boyunca eşi bulunmayan doğal güzellikleri izleyerek varacağınız Çamlıhemşin sınırlarında yer alan Aşağı ve Yukarı Ambarlık (Gelin Tülü) şelalesi, dereleri, yayla evleri gerçekten görülmeye değer.
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
6 / 29
Yayla rotanıza Pokut, Kavrun, Gito, Çiçekli, Avusor, Elevit, Sal ve Instagram’da bulutların üzerinde salıncakta çekilen kareleriyle meşhur olan Huser’i mutlaka eklemelisiniz.
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
7 / 29
Yaylalar dışında görülecek diğer yerlerse;
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
8 / 29
Zil Kale, Çat Vadisi, Palovit Şelalesi, Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Şimşir Ormanları…
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
9 / 29
Özellikle Şimşir Ormanları Türkiye'nin tek yaşlı şimşir ormanı olarak geçiyor.
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
10 / 29
Ama ağaçları saran bir hastalık yüzünden orman yok olma tehlikesi altında…
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
11 / 29
Hangi lezzetleri tatmalı? Çamlıhemşin’in merkezinde Karadeniz’e özgü tatları bulabileceğiniz çok şirin kafe ve restoranlar bulunuyor. En meşhuru Çinçiva Kahve.
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
12 / 29
Sabahları organik köy kahvaltısı öğleden sonralarıysa yöresel yemekler sunuluyor.
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
13 / 29
Menüde yer alan yöresel tatlar muhlama, tereyağında alabalık, kaymaklı patates, turşu kavurma, lahana sarma, lahana çorbası, kavurma etle yapılan düğün kızartması, laz böreği, pepeçura tatlısı ve olmazsa olmaz mısır ekmeği…
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
14 / 29
Bu yörede üzerinde bol fındıkla servis edilen fırın sütlaç da çok meşhur ama ben buranınkini biraz tatlı buldum. En güzel tatlıyı tadacağınız yerse Çinçiva Kahve’nin karşısında yer alan Zua Coffee.
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
15 / 29
Buranın dağ meyveli sakızlı muhallebi enfes. Kahveleri de ayrı güzel. Çamlıhemşin’de gidilecek diğer kafe ve restoranlar Cugal Kafe, Hacina, Yeşil Vadi ve Sini. Sini’de Hidayet’in yaptığı karalahana sarmasını yerken parmaklarınızı da yiyebilirsiniz dikkat edin…
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
16 / 29
Pastacıların anavatanı Çamlıhemşin’de her yıl düzenlenen ilginç bir festival var. Uluslararası Pastacılar Festivali… Türkiye’nin hatta dünyanın birçok yerinden insanlar bu festival için Çamlıhemşin’e geliyor. 20 Mayıs’ta da pastacılar gününü kutluyorlar. Bu konuya bu kadar önem vermelerinin nedeni de eskiden bu ilçede çok meşhur pastacılar varmış.
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
17 / 29
Hatta öyle meşhurlarmış ki, onlar için ‘Pastacılar Anıtı’ bile yapmışlar. Fakat zamanla bu pastacılar İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere göç etmiş. Bugün bu şehirlerde gördüğünüz meşhur pastanecilerin temeli Çamlıhemşin’e dayanıyormuş anlayacağınız.
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
18 / 29
Bir örnek verecek olursak İzmir’den bildiğimiz meşhur Sevinç Pastanesi’nin sahibi de Hemşinliymiş. Seran Vreskala Türkiye’nin Pasta Serüveni başlıklı yazısında şöyle diyor: “Pastacılık her ne kadar kadim zamanlardan gelmiş olsa bile, ülkemizde pastacılığın tarihi çok eskilere dayanmıyor.
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
19 / 29
Her ne kadar ülkenin batısında pastacılık Ermeni veya Rumların tekelinde olsa da Anadolu’ya kuzeyden gelmiş. Bundan dolayı, Türkiye’de fırıncılık ve pastacılık işini yapanların büyük çoğunluğu Rizeli ve özellikle de Hemşinli. En yakınınızda bulunan herhangi bir pastaneye gidip, sahibinin nereli olduğunu sorun; büyük ihtimalle Hemşinli olduğunu söyleyecektir çünkü Hemşinliler Türk pastacılığının mihenk taşları…’
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
20 / 29
Doğa tutkunları bu festivali kaçırmayın Çamlıhemşin’in bir diğer ünlü festivali de Kaçkar Fest. Her yıl Ağustos ayında düzenlenen ve üç gün süren festivalde Karadeniz’in en güzel doğa alanlarını keşfediyorsunuz. Çadırını kapıp gelen Fırtına Vadisi’nde kampını kuruyor.
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
21 / 29
Muhteşem güzellikteki şelaleler, yaylalar ve ormanlarda düzenlenen doğa yürüyüşleri, mini konserler, rafting, zipline, horon öğretisi ve yoga… Ne ararsanız var bu festivalde. Çadır kurmayı, kamp yapmayı seviyorsanız şimdiden planınızı yapın…
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
22 / 29
Nerede kalmalı? Bir tarafta şırıl şırıl akan dere sesi bir tarafta da huzur veren yağmur sesi ve mis gibi toprak kokusu. Son zamanlarda Instagram fotoğraflarında çokça gördüğünüz Ada Bungalov en doğru adres…
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
23 / 29
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi’nde bulunan Ada Bungalov’u özellikle doğayla baş başa kalmak ve kafa dinlemek isteyenler için öneriyorum. Yanınıza çok bir şey almanıza gerek yok. Birkaç kıyafet, yağmurluk ve uzun zamandır isteyip de okuyamadığınız kitaplarınız…
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
24 / 29
Elimizden telefonları düşüremediğimiz şu günlerde en çok ihtiyaç hissettiğimiz şey kendinizle ve sevdiklerinizle baş başa kalabilmek… İşte burada kesinlikle bunu yapabileceksiniz.
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
25 / 29
Mekânın sahibi Tunç Bey, yardımcıları Macide ve Emine Hanım buraya gelen misafirler için her şeyi düşünmüş. Her sabah Karadeniz’e özgü tatlar hazırlıyorlar. Bir gün muhlama bir gün de fırında kaymaklı patates. Tabii bir de her şey doğal.
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
26 / 29
Hani şimdi her şeye organik diyorlar ya, öyle sahtesinden değil gerçekten organik! Karadeniz’e özgü ekmekler her sabah sobada ısıtıldıktan sonra sıcacık geliyor sofraya.
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
27 / 29
Durum böyle olunca da masadaki kaymak, tereyağı ve reçeller anında bitiyor. Gerçek köy yumurtasıyla yapılan yumurta çeşitleri yine isteğinize göre size özel hazırlanıyor. Huzuru bulacağınız garanti…
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
28 / 29
Nasıl gidilir? İstanbul’dan Trabzon uçağına atlayıp oradan da iki saatlik araba yolculuğuyla Çamlıhemşin’e varıyorsunuz. Yollar da sandığınız gibi zor ve virajlı değil.
Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
SON GÜNCELLEME
29 / 29
Trabzon sahilden gelirseniz dümdüz sahil yolu... Tabi yaylalara çıkacaksanız bu durum biraz değişiyor. O zaman mutlaka ya şoförlü bir araç kiralamanız ya da rehber eşliğinde tur satın almanız gerekiyor.