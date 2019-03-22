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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatTürkiye'nin en iyi korunmuş köyü! Şehrin içindeki huzur...
Seyahat

Türkiye'nin en iyi korunmuş köyü! Şehrin içindeki huzur...

Misi Köyü, Bursa’da Cumalıkızık’ın gölgesinde kalmış ama sevileni tarafından sahiplenilmiş, unutulmamış, müdavimi olunmuş… Şehrin hemen içinde ama sanki kilometrelerce uzaktaymış hissi veren bu küçük köyün içerisinde barındırdığı değerler ve bu köyde yapabileceklerini sizi de şaşırtacak… İşte size güzel bir hafta sonu için Misi Köyü gezi rehberi…

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Misi Köyü, Bursa’da Cumalıkızık’ın gölgesinde kalmış ama sevileni tarafından sahiplenilmiş, unutulmamış, müdavimi olunmuş… Şehrin hemen içinde ama sanki kilometrelerce uzaktaymış hissi veren bu küçük köyün içerisinde barındırdığı değerler ve bu köyde yapabileceklerini sizi de şaşırtacak… İşte size güzel bir hafta sonu için Misi Köyü gezi rehberi…

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Misi Köyü Bursa merkeze ortalama 12 kilometre uzaklıkta Orhaneli yolu üzerinde yer alıyor.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Köy ayrıca ‘Gümüştepe Mahallesi’ olarak da geçiyor. Şehir kargaşasının bu kadar yakınında ama bir o kadar da sakin ve beklediğiniz huzuru size veren bir köy Misi.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Nilüfer Deresi köyün içerisinden geçiyor, dere kenarında sıralanmış restoranlar ve piknik alanları köyü hafta sonu kaçamakları için daha da cazip hale getiriyor.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Eski adı ‘Mysia’ olan köyün 2 bin yıllık bir geçmişinin olduğuna inanılıyor.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Hristiyanlar için de oldukça önemli olan bu köyde İncil’in bir nüshasının olduğuna inanılıyor fakat köy halkı bu inanışı kabul etmiyor.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Köyün yaşlı ve yıllara dayanan evleri 1989 yılında koruma altına alınmış ve sit alanı ilan edilmiş.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Bursa Nilüfer Belediyesi köy içerisindeki bazı evleri restore ederek müze haline getirmiş.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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İşte size köyü ziyaret etmek ve köyde daha fazla vakit geçirmek için geçerli sebeplerden birkaçı...

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Yakın zamanda açılan Edebiyat Müzesi’nde Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi birçok önemli yazarın el yazmaları ve kişisel eşyaları sergileniyor.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Müzenin mektup odasında Cemal Süreya’dan Rıfat Ilgaz’a, Attilla İlhan’dan Halet Çambel’e pek çok yazarın 50 el yazması mektubu orijinal olarak ve toplamda 800 el yazması mektup dijital olarak sergileniyor.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Müzede ayrıca kitap eskizleri, daktilolar ve gözlük, kalem, pipo gibi kişisel eşyalar da bulunuyor.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Ayrıca köyde oldukça büyük bir Çocuk Kütüphane’si de var. Çocuklar için özel olarak organize edilen bu kütüphanede büyükler için de ayrı bir alan oluşturulmuş. Bursa merkezden de birçok kişinin ziyaret ettiği bu kütüphane köy çocuklarının da vazgeçilmez adresi.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Biz bu kütüphanede oğlum Efe’yle saatlerimizi geçirdik, onlarca kitap okuduk.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Köyde ayrıca Mysia Fotoğraf Müzesi yer alıyor.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Bizim gittiğimiz dönemde kapalı olan bu müzede fotoğraf ve fotoğrafçılıkla ilgili birçok şey öğrenebilirsiniz.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Bunun yanında karanlık oda ve belirli dönemlerde kurulan fotoğraf sergileri de müzede oldukça ilgi gören alanlardan. Son olarak köyde 2011 yılında açılan Etnografya Evi’de meraklıları için ziyaretçilerini bekliyor.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Küçücük bir köy içerisinde insanları bu kadar çok besleyen yapının olması Bursalılar için büyük şans.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Bursa gezilerinizde Tirilye, Cumalıkızık ve Gölyazı turlarınızla rahatlıkla birleştirebileceğiniz Misi Köyü’nü es geçmeyin.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Köyde dere kenarında kahvaltı edebileceğiniz, piknik yapabileceğiniz birçok alan mevcut. Ayrıca içimizde karavan alma isteği yaratan Misi Kamp Karavan Tesisleri de yolu Bursa’dan geçenlerin mola noktası olabilir.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Oldukça geniş bir alana kurulan bu tesiste duş ve yemek ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir tesis de var. Köyü yılın her mevsimi ziyaret edebilirsiniz.

İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy
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Her ne kadar yaz aylarında dere kenarında yapılacak piknik kulağa hoş gelse de, sonbahar aylarında dökülen yaprakları taşıyan dere kenarında sıcak çayınızı yudumlamak ayrı bir keyif olacaktır.

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İpek EVCİ / Instagram: @aradiginizkisigeziyor | Fotoğraflar: İpek Evci, Alamy

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