Türkiye'de sonbaharın en çok yakıştığı adresler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Yaprakların sararmaya, havaların serinlemeye başladığı sonbahar mevsimi geldi de çattı bile! Doğanın günden güne dönüşümüne şahit olacağınız ve insana huzur veren bir yanı olan bu mevsimi tam anlamıyla yaşayabilmek için sizi bekleyen onlarca seyahat alternatifi var. “Ben yaz insanıym” diyenleri bile yerinden kaldırıp seyahate teşvik edecek olan bu yerler, tüm güzellikleriyle doğa içinde seyahat severleri ağırlamayı bekliyor. İşte Türkiye’de sonbaharı iliklerinize kadar hissedeceğiniz, güz mevsimine en çok yakışan rotalar…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
1 / 25
Yaprakların sararmaya, havaların serinlemeye başladığı sonbahar mevsimi geldi de çattı bile! Doğanın günden güne dönüşümüne şahit olacağınız ve insana huzur veren bir yanı olan bu mevsimi tam anlamıyla yaşayabilmek için sizi bekleyen onlarca seyahat alternatifi var. “Ben yaz insanıym” diyenleri bile yerinden kaldırıp seyahate teşvik edecek olan bu yerler, tüm güzellikleriyle doğa içinde seyahat severleri ağırlamayı bekliyor. İşte Türkiye’de sonbaharı iliklerinize kadar hissedeceğiniz, güz mevsimine en çok yakışan rotalar…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
2 / 25
Abant Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen nadir yerlerden biri olan Bolu-Abant, artık doğaseverler için hiçbir zaman değerini yitirmeyecek klasik rotalar arasında sayılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
3 / 25
Gölü ve gölü çevreleyen muhteşem doğası ile büyüleyen Abant’ta, göl çevresinde yürüyüş yapabileceğiniz 7 kilometrelik bir parkur, temiz havayı ciğerlerinize çekerek bisiklet sürebileceğiniz bir alan ve tabi ki sevdiklerinizle huzurla konaklayabileceğiniz eşsiz manzaralı tesisler de yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
4 / 25
Yedigöller Milli Parkı Bolu’nun bir diğer doğa harikası ise hiç şüphesiz Yedigöller Milli Parkı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
5 / 25
550 hektarlık bir alanda konumlanan tabiat parkı, İstanbul gibi bir metropole yakın olması sayesinde şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenlere adeta ilaç gibi geliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
6 / 25
İrili ufaklı gölleri ve sonbaharla birlikte yaprakları sararan ağaçları ile en ideal hafta sonu rotalarından biri olan milli parkı, bol bol yürüyüş yapmak, doğa fotoğrafları çekmek, kamp yapmak ve piknik yapmak için tercih edebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
7 / 25
İğneada Longoz Ormanları Burası Kırklareli’nin en özel duraklarından biri. Çünkü dünyada yalnızca 3 örneği bulunan longoz tipi, sayısı yüzü aşkın bitki ve kuş türlerine sahip olmasıyla doğa ile buluşmak isteyenlerin ortak noktası kabul ediliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
8 / 25
Bol bol yürüyüş yapmak isteyenlere kucak açan ormanlar, milli park statüsüyle özenle korunmaya devam ediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
9 / 25
Özellikle sonbaharda ortaya çıkan manzara ise her yönüyle usta bir ressamın elinden çıkmış eşsiz bir tablo kadar güzel.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
10 / 25
Kazdağları Efsaneleriyle ve yemyeşil ormanlarıyla ünlü Kazdağları, ülkemizin en önemli değerlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
11 / 25
21 bin 300 hektarlık alanının milli park olduğu ve bünyesinde görülmesi gereken sayısız yerin olduğu dağlar, trekking ve hiking için olduğu kadar piknik yapmak, günü birlik ziyaretler ve kamp gibi aktivitelere için de oldukça uygun.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
12 / 25
Tabi sonbaharda Kazdağları’nda sizleri bekleyen manzaranın muhteşemliğini de unutmamak gerek.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
13 / 25
Çamlıhemşin Doğanın son derece cömert davrandığını henüz adımınızı atar atmaz fark edeceğiniz Rize-Çamlıhemşin, son dönemlerin gözde destinasyonlarından biri.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
14 / 25
Özellikle harika manzaraları ile ilçenin yaylaları en fazla ilgi gören değerlerinin başında geliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
15 / 25
Ziyaretçiler burada birbirinden lezzetli yöresel tatları deneyimleyip, sıcacık insanlarıyla tanışırken, alabildiğine uzanan dağlarının manzarasına da baka baka doyamıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
16 / 25
Kapadokya Ülkemizin en romantik destinasyonlarından biri olan Kapadokya, yerli-yabancı fark etmeden tüm ziyaretçilerine unutulmaz anılarla dolu bir seyahat vadediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
17 / 25
Bölge yeraltı şehirleri, balon turları, peri bacaları ve o muhteşem vadi manzaraları ile 3-4 günde keşfedebileceği gibi keyifli bir hafta sonu seyahati için de tercih edilebiliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
18 / 25
Kapadokya sonbaharda ise tıpkı diğer mevsimlerde olduğu gibi büyüleyici bir manzaraya ev sahipliği yaparak, farklı renk tonları ve eşsiz bir deneyime de aracı oluyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
19 / 25
Adalar Metropol şehir İstanbul’un kaçış duraklarından olan Adalar, özellikle hafta sonu şehrin kalabalığından uzaklaşıp, biraz nefes almak isteyenlere sesleniyor. İstanbul’dan vapurla kolaylıkla ulaşılabilen Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada en çok da kahvaltıcıları, manzaralı restoranları ve bisiklet rotalarıyla ön plana çıkıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
20 / 25
Adaların ağaçlarla çevrili sokaklarında ve sahil şeridi boyunca yürüyerek sonbaharı karşılamak ise paha biçilemez bir huzur veriyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
21 / 25
Belgrad Ormanı İstanbul’un bir diğer huzur destinasyonlarından biri de hiç şüphesiz Belgrad Ormanı. Şehrin içinde adeta bir sığınak niteliğinde olan orman, mevsim geçişlerinde ortaya çıkan renk cümbüşüyle doğa tutkunlarının kalbini kazanıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
22 / 25
Özellikle sabah saatlerinde spor yapmak, bisiklete binmek ya da gün içerisinde mesire yerlerinde piknik yapmak için uygun olan orman, hafta sonunu dolu dolu geçirmek isteyenlere de hitap ediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
23 / 25
Ankara Çubuk Karagöl Tabiat Parkı Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir tabiat parkı olan Karagöl, mevsim geçişlerinin büyülediği ve her daim güzel kalmayı başaran nadir yerlerden biri.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
24 / 25
Tabiat parkının başkente 75 km uzaklıkta yer alması onu Ankaralıların gözde hafta sonu destinasyonlarından biri yapıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos, Alamy
SON GÜNCELLEME
25 / 25
Bünyesinde göl çevresi yürüyüş alanları, piknik yerleri, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekebilecek onlarca alan bulunuyor ve özellikle sonbaharda görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Kaynak: neredekal.com