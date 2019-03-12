Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'de doğa içinde huzur bulacağınız güzellik! Şimdi tam zamanı...
Giresun, Karadeniz deyince belki ilk akla gelen şehirlerden biri değil ama gidip gördüğünüzde kendisine haksızlık edildiğini anlayacaksınız. Dünyanın en güzel fındığı burada yetişiyor. Karadeniz bölgesinin tek adası da burada. Hatta iki yıl önce keşfedilen öyle bir güzellik var ki, sırf onun için bile Giresun'a gelmeye değer. İşte size huzurlu bir-iki gün geçireceğiniz Giresun gezi rehberi…
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Giresun, Karadeniz deyince belki ilk akla gelen şehirlerden biri değil ama gidip gördüğünüzde kendisine haksızlık edildiğini anlayacaksınız. Dünyanın en güzel fındığı burada yetişiyor. Karadeniz bölgesinin tek adası da burada. Hatta iki yıl önce keşfedilen öyle bir güzellik var ki, sırf onun için bile Giresun'a gelmeye değer. İşte size huzurlu bir-iki gün geçireceğiniz Giresun gezi rehberi…
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Giresun coğrafi olarak oldukça etkileyici ve sizi şaşırtacak çok hikâyeye sahip. Fındık denince akla gelen şehirlerden olsa da kirazın anavatını olarak da biliniyor. Bir rivayete göre Giresun'un adı kiraz anlamındaki ‘Kerasus'tan geliyormuş.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Hatta Japonya’nın kiraz üretim merkezi olan Sagae şehri, kirazın ana yurdunun Giresun olmasından dolayı Giresun’u 1989 yılında kardeş şehir ilan etmiş. Giresun'da bu güzel kardeşliğe merkezdeki bir caddenin adını Sagae olarak değiştirerek karşılık vermiş.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Giresun'a gelmişken tüm Doğu Karadeniz'i ilgilendiren Karadeniz Kültür Envanteri isimli proje ile de tanıştım.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Doğu Karadeniz için oldukça faydalı olacağına inandığım ve gelişmeleri sıklıkla takip edeceğim bu projede, yaklaşık iki yıldır sayfa sayfa literatür taraması, farklı konularda uzmanların adım adım keşfiyle Doğu Karadeniz’in 8 şehrinin kültür envanteri çıkarılmış.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Karadeniz Kültür Envanteri Projesi kapsamında Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon şehirlerinde tam 5 bin 697 adet taşınmaz kültür varlığı kayıt altına alınmış.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Giresun her mevsim yeşil ve mavinin, derelerin, yaylaların lezzetli otların tadını çıkarabileceğiniz bir şehir. Tek başına gezmek için oldukça güvenli olduğunu da ekleyip buraya kadar gelince görmeniz, tatmanız, almanız gerekenlerden bahsetmek istiyorum.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Giresun Adası Karadeniz'in tek adası burası. Kıyıdan bir mil açıkta yer alan Giresun Adası, 20 Mayıs'ta düzenlenen Uluslararası Aksu Festivali ve yaz aylarında özel seferlerle ziyaret edilebiliyor.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Ancak doğal dokuyu bozmamak adına sınırlı sayıda insan kabul ediliyor. Akdeniz Defnesi ve Yalancı Akasya başta olmak üzere ada üzerinde 71 farklı ot yetişiyor.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Karabatak martı ve daha pek çok kuşun doğal üreme yeri olan adada eski dönem uygarlıklarına ait sur kalıntıları, manastır ve kuleler gibi tarihi yapılar mevcut.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Giresun Adası, Herkül’ün altın postu için geldiği, Yunanlıların Hz. Yusuf heykelini aradığı ve Amazon Savaşçı Kadınlarının erkeklerden uzak bir dünya kurarak yaşadığı gizemli bir ada oluşu ile de dikkatleri çekiyor.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Giresun Kalesi Şehrin simge yapılarından biri olan Giresun Kalesi'nin Helenistik Dönem'den günümüze ulaştığı tahmin ediliyor.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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MÖ 2. Yüzyıl içinde Pontus Kralı Pharnakes tarafından yaptırıldığı tahmin edilen kalede iç ve dış olmak üzere iki ayrı bölüm var.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Kalenin tepesinde çıktığınızda masmavi bir Giresun manzarası sizi karşılıyor. Hemen arkasından Zeytinlik Mahallesi'ne doğru yürüyüşe geçebilirsiniz.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Geleneksel Giresun Evleri / Zeytinlik Mahallesi Giresun’da sokaklarında dolaşmayı çok sevdiğim bir mahalle oldu Zeytinlik Mahallesi. Koruma altındaki bu mahalle, 19. yüzyıl ortalarında Giresun limanından Avrupa ülkelerine fındık ihraç edilmesiyle başlayan ticari canlılığın sonucu.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Özellikle ticareti büyük oranda elinde bulunduran varlıklı kesim, bugünkü adıyla Zeytinlik Mevki olarak bilinen Gogora Mahallesinde yeni bir yaşam alanı oluşturmuşlar. Mimari olarak çok değerli olan bu ev tipleri Marsilya'dan getirilen ithal malzemelerle inşa edilmiş.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Bu evlerin bir diğer mimari özelliğiyse evlerin hiçbiri bir diğerinin hava manzarasına ve hava dolaşımına etki etmeyecek şekilde konumlanması. Birkaç ay önce restorasyonu tamamlanan her evin girişine evin hangi tarihte kim tarafından yapıldığı ve bugüne kadar kimlerin yaşadığı yer alan bir kimlik belgesi yerleştirilmiş.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Kuzalan Tabiat Parkı Giresun'da iki yıl önce keşfedilen Mavi Göl'ü ve Kuzalan Şelalerini görmeye Giresun Dereli'de 482 hektarlık alana yayılan Kuzalan Tabiat Parkı'na gelmeyi de ihmal etmedik.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkat çeken Kuzalan Tabiat Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında travertenler yer alıyor.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Yaklaşık 60 familyaya ait 129 bitki türüne ev sahipliği yapan parkta, 154 omurgalı hayvan türü barınıyor.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Göksu deresindeki Mavi Göl, Karadeniz'in tek sodalı gölüymüş. Kışın karlar altında bile enfes görüntüsüyle bizi büyüleyen bu göl, karların erimesiyle hazirandan itibaren aralık ayına kadar turkuaza yakın bir renk alıyormuş.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Tirebolu Giresun merkeze 45 km uzaklıktaki Tirebolu, adeta Amalfi kıyılarını hatırlatıyor. Eski çeşmeleri, 130 yıllık Rum evleri, kilise döküntüleri, küçük bir yarımadanın üzerinde kurulmuş meşhur kalesi ve upuzun plajlarıyla Tirebolu, sadece meşhur Tirebolu çayını içmeye değil burada uzun uzun kalmaya ikna ediyor
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Bedrama Kalesi ve 13. yüzyıldan kalma Tirebolu Kalesi'nden gün batımını seyredin. Karadeniz bölgesindeki plajlar genellikle kumsuz oluyor ama buradaki plajlar tam bir kum cenneti.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Yazın tadını çıkarabileceğiniz plajlar ise şöyle; Tirebolu Belediye Plajı, Kaynarca Plajı, Beygirkumu Plajı, Yılgın Plajı, Körliman Halk Plajı, Yalıköy Plajı ve Bada Plajı…
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Buradaki lezzetlere vejetaryenler bayılacak Giresun lezzetleri vejetaryenleri fazlasıyla sevindirecek türden. Neredeyse Giresun'da yetişen tüm otlar, meyveler bir şekilde sofraya yemek olarak geliyor. Pancar dolması, kiraz ve sakarca kavurması, fasulye diblesi, karalahana çorbası, pezik, yağlaş, taflan, yemeden dönmek Giresun'a ayıp etmek demek.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Elbette sadece ot yemekleri değil Giresun mutfağı. Taze balıkları, pideleri cevizli, fındıklı, çedeneli, sade pestilleri, turşuları ve fındıklı böreklerini yemeye doyamıyorsunuz.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Giresun'a gelmişken kahvaltı için, yüksek bir yamaca kurulmuş manzarasına doyamayacağınız Dikmen Evi'nde kahvaltı etmeyi ve bir fırsatını bulup akşam 8'den önce Mustafa Patar Kadayıf'ta bol fındıklı kadayıf yemeyi unutmayın!
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Fındık almayı ihmal etmeyin Giresun'da çantanıza atıp, evinizde de lezzetine devam etmek istediğiniz pek çok şey olacak. Giresun merkezdeki dükkânlardan taze, kavrulmuş, çifte kavrulmuş fındık, fındık ezmesi, fındık yağı gibi fındığa dair pek çok şey satın alabilirsiniz. Aynı şekilde farklı çay markaları da bulabilirsiniz. Karadeniz tereyağı, Bektaş Yaylası’ndan üretilen Bektaş tulumu da benim çok severek aldığım lezzetlerden oldu.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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Pekmez, pestil ve Mustafa Patar'dan tel kadayıf da yeriniz varsa alınabilir. Ayrıca şehir merkezinde sadece kadınların satış yaptığı pazardan sakarca, fasulye, kiraz kavurması, ısırgan otu ve karalahana almayı da unutmadım.
Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik / Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, Anadolu Ajansı
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