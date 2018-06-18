Turist akınına uğrayan popüler yerler görenleri şaşırttı! Bu fotoğraflara inanamayacaksınız...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSeyahatTurist akınına uğrayan popüler yerler görenleri şaşırttı! Bu fotoğraflara inanamayacaksınız...
Seyahat

Turist akınına uğrayan popüler yerler görenleri şaşırttı! Bu fotoğraflara inanamayacaksınız...

Dünyanın en önemli noktaları sayılan bu yerler bütüne bakıldığında aslında hiç de olduğu gibi görünmüyor. İşte dünyanın en turistik ve en ünlü mekanlarının daha önce hiç görmediğiniz yüzleri...

Hürriyet Haber
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Dünyanın en önemli noktaları sayılan bu yerler bütüne bakıldığında aslında hiç de olduğu gibi görünmüyor. İşte dünyanın en turistik ve en ünlü mekanlarının daha önce hiç görmediğiniz yüzleri...

Fotoğraflar: Alamy, listelist, BBC

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Mısır'ın Kahire bölgesinde bulunan Piramitler sonsuz bir çölün ortasında gibi görünüyor. Ama sadece fotoğraflarda.

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Gerçekte ise şehrin tam kenarında yer alıyor.

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Burası Yunanistan'ın ünlü Santorini Adası.

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Her turizm acentesinin yaz sezonundaki afişlerini süsleyen bu yer aslında bütünde bakıldığında böyle görünüyor.

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İngiltere'nin Amesbury bölgesinde bulunan Stonehenge, turistler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.

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Uzaktan bakıldığındaysa böyle görülüyor.

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Burası Hindistan'ın ünlü yapısı Tac Mahal.

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Uzaktan bakıldığındaysa böyle.

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İspanya'nın Barselona bölgesinde yer alan Sagrada Familia.

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Kuş bakışı görünüşü ise böyle.

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Amerika Kanada sınırında yer alan büyüleyici güzellikteki Niagara Şelalesi.

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Niagara Şelalesi.

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Burası Almanya'nın Berlin kentinde bulunan Brendenburg Kapısı.

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Burası ise uzaktan görünüşü.

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Yunanistan'ın Atina kentinde bulunan tarihi Akropolis.

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Uzaktan görünüşü ise yakından olduğu gibi güzel durmuyor.

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Çin'in Pekin şehrinde bulunan Yasak Şehir'in böyle göründüğüne bakmayın.

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Uzaktan bakıldığında böyle görülüyor.

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Danimarka'nın Kopenhag şehrinde bulunan Küçük Deniz Kızı Heykeli'nin büyük durduğuna bakmayın.

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Aslında küçücük görünüyor.

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Amerika'nın Güney Dakota kısmında yer alan Rushmore Dağı Anıtın da fotoğraflardaki gibi görünmüyor.

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Tam olarak böyle görünüyor.

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Burası herkesin hayalini kurduğu, gitmek istediği Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Hollywood değil mi? Evet öyle.

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Peki burası neresi? Burası da Hollywood.

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Amerika'nın New York eyaletinde yer alan yemyeşil Central Park koskoca bir şehrin göbeğinde yer alıyor.

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Bu da kanıtı.

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Fransa'nın Paris kentinde yer alan Zafer Takı da fotoğraflardaki gibi görünmüyor.

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İşte böyle görünüyor.

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Fransa'nın Paris şehrinde bulunan Louvre Müzesi'nin içinde yer alan Mona Lisa tablosuna bu kadar yakından bakamayacaksınız.

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Çünkü içerisi bu kadar kalabalık olacak. Kaynak: Listelist

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