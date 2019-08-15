Tropik ada değil Malatya! "Burası adeta bir vaha"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Malatya Darende Tohma Kanyonu ortasında bulunan, yıl boyunca 22 derece olan sıcaklığı ve kükürtlü suyu nedeniyle yoğun ilgi gören Kudret Havuzu, kentin en fazla ziyaretçi ağırlayan turistik mekânları arasında yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / AA | Fotoğraflar: AA, DepoPhotos
Hürriyet Seyahat / AA | Fotoğraflar: AA, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
1 / 12
Malatya Darende Tohma Kanyonu ortasında bulunan, yıl boyunca 22 derece olan sıcaklığı ve kükürtlü suyu nedeniyle yoğun ilgi gören Kudret Havuzu, kentin en fazla ziyaretçi ağırlayan turistik mekânları arasında yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / AA | Fotoğraflar: AA, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
2 / 12
Somuncu Baba Külliyesi civarındaki Tohma Çayı'nın aktığı 1,5 kilometrelik kanyonun ortasında bulunan ve şifalı olduğuna inanılan havuz, adeta çölün ortasındaki bir vahayı andırıyor.
Hürriyet Seyahat / AA | Fotoğraflar: AA, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
3 / 12
Yaz aylarının sıcağından bunalan misafirlerine açık hava yüzme havuzu olarak hizmet veren tesis Tohma Kanyonu içerisinde bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / AA | Fotoğraflar: AA, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
4 / 12
Doğal görünümü, şifalı termal suyu ile dikkat çeken Kudret Havuzu, kayalıklardan kaynayan suyun farklı derinliklerdeki üç havuzu doldurmasıyla oluşmakta.
Hürriyet Seyahat / AA | Fotoğraflar: AA, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
5 / 12
Tohma Irmağı‘ndan ayrı olarak farklı bir kaynaktan gelen ve termal özellikler içeren suyun sıcaklığı yılın dört mevsiminde 22 santigrat derece.
Hürriyet Seyahat / AA | Fotoğraflar: AA, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
6 / 12
Hulusi Efendi Vakfı'nın yenilediği havuz derinlikleri 80, 120 ve 150 cm olan üç havuzdan oluşuyor. Tesiste misafirler için soyunma odaları, kilitli eşya dolapları ve tuvalet-lavabo yer almakta.
Hürriyet Seyahat / AA | Fotoğraflar: AA, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
7 / 12
Havuz girişinde hizmet veren kafede ise hazır yiyecek ve içecek hizmeti verilmekte. Kudret Havuzu giriş ücreti ise 12 yaş altı misafirler için 6,5 TL, 12 yaş üstü misafirler için 13 TL.
Hürriyet Seyahat / AA | Fotoğraflar: AA, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
8 / 12
Geçen yıl 500 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı Vatandaşlar, ışıklandırması da yapılan havuza gece saatlerinde de girebiliyor. Kudret Havuzu Sorumlusu Necati Çelik, doğal mağaralardan gelen suyuyla havuzun ziyaretçilerini beklediğini söyledi.
Hürriyet Seyahat / AA | Fotoğraflar: AA, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
9 / 12
Kanyonun ortasında bulunan havuzun yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğünü anlatan Çelik, geçen yıl 500 binin üstünde ziyaretçiyi ağırladıklarını belirtti.
Hürriyet Seyahat / AA | Fotoğraflar: AA, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
10 / 12
"Burası adeta bir vaha" “Burası kanyonun ortasında bulunan adeta bir vaha. Şifalı suyu ve muhteşem manzarasıyla misafirlerimizi bekliyoruz. Havuzumuzu gören, zaman geçiren herkes mutlaka bir daha geliyor.
Hürriyet Seyahat / AA | Fotoğraflar: AA, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
11 / 12
Ben imkanı, fırsatı olan tüm vatandaşlarımızın burayı görmesi gerektiğine inanıyorum”
Hürriyet Seyahat / AA | Fotoğraflar: AA, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
12 / 12
Ayrıca Çelik, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı'nın analiz ettiği havuzun suyunun, çağın hastalıklarından stres, romatizmal eklem ağrıları ve cilt rahatsızlıkları başta olmak üzere bazı hastalıklara iyi geldiğini öne sürdü.