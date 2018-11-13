Sular altında kalıp hayalet şehre dönüştü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Epecuen, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in güneybatısında yer alan bir Arjantin kasabası. Hatta kasabasıydı. Şu anda hayalet şehir olarak anılmakta ve suların altında… Yıllar önce yaşanan bir olayın ardından sular altında kalan kasabanın suları günümüzde hâlâ geri çekilmeye devam ediyor. İşte sular altında kalıp hayalet şehre dönüşen Epecuen hakkında ilginç bilgiler…
Epecuen, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in güneybatısında yer alan bir Arjantin kasabası. Hatta kasabasıydı. Şu anda hayalet şehir olarak anılmakta ve suların altında… Yıllar önce yaşanan bir olayın ardından sular altında kalan kasabanın suları günümüzde hâlâ geri çekilmeye devam ediyor. İşte sular altında kalıp hayalet şehre dönüşen Epecuen hakkında ilginç bilgiler…
Fotoğraflar: Alamy
Hürriyet Seyahat
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Büyük bir gölün kıyısında kurulu olan Epecuen'in nüfusu yaklaşık 5 bindi. Yanı başındaki göl ve diğer doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak seyahat rotalarındandı.
Hürriyet Seyahat
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Fakat kasabanın canlı kalmasını sağlayan bu göl kasabanın sonunu getirdi. Kasım 1985'te alışılmadık doğa olayları yaşanmaya başladı. Bölgeye o zamana kadar hiç yağmadığı kadar yağmur yağıyor, kasaba ve çevresinde kuvvetli fırtınalar çıkıyordu.
Hürriyet Seyahat
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Tüm bu olayların sonunda gölün yüzeyinde oluşan yüzey çalkantısı kasabanın kıyı setinin çatlamasına yol açtı. Sette oluşan yarıklardan devasa bir su kütlesi şehre boşaldı.
Hürriyet Seyahat
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Kıyı şeridinde yaşayan insanlar kaçacak yer bulamadı ama iç kesimlerde yaşayanlar denize daha uzak olduğu için hayatlarını kurtarabildi.
Hürriyet Seyahat
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Yaşanan olayın ardından kasaba içinde suyun yüksekliği 10 metreyi buldu. Canını kurtarabilen çoğu insan bölgeyi terk etti.
Hürriyet Seyahat
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Birkaç kişi kasabada kalıp suların çekilmesini beklediyse de bu çok uzun zaman aldı. Sular altında şehrin suları 24 yıl boyunca geri çekilmedi.
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2009 yılında yağışların azalmasıyla birlikte sularda ilk kez gerileme görüldü. Ve yıllar geçtikçe sular düzenli bir şekilde geri çekilmeye devam etti.
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Hatta suların çekilmesi günümüzde hâlâ devam etmekte.
Hürriyet Seyahat
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Epecuen, şu anda hayalet şehir olarak anılıyor ve yaşanan olayın öncesinden daha fazla turist çekiyor.
Hürriyet Seyahat
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Dünyada tıpkı Epecuen gibi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan yerler var. İşte onlardan bazıları...
Hürriyet Seyahat
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Küresel ısınmanın verdiği zararlar dünyada artık inkar edilemeyecek seviyelere yükseldi. Önümüzdeki yüzyıl içinde deniz suyu seviyelerinin 50 santimetreden fazla yükselmesi bekleniyor.
Hürriyet Seyahat
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Bu yükselme dünyanın dengesini değiştirmeye yetecek çoğunlukta. Muson rüzgârları, buzulların erimesi, okyanuslardaki asitleşme ve çölleşme gibi iklim değişikliğinin kaçınılmaz sonuçları, gezegenimizi dönüşü olmayan bir felakete sürüklüyor.
Hürriyet Seyahat
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Bazı yerler tamamen sular altında kalırken bazıları değişime uğrayacak ya da yaşanmaz hale gelecek.
Hürriyet Seyahat
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Lut Gölü Dünyanın en tuzlu gölü olan İsrail ile Ürdün sınırında yer alan Ölüdeniz'in (Lut Gölü) su yüzünde batmadan kalmak mümkün. Küresel Isınma sebebiyle kuruyarak sürekli küçülen göl günümüzde hiçbir akarsudan beslenmiyor.
Hürriyet Seyahat
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Ölüdeniz, Afrika-Suriye ayrımındaki en alt noktada yer alır. Denizin küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki 50 yıl içinde yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
Hürriyet Seyahat
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Maldivler Hint Okyanusu’ndaki rakımı en düşük ülke olan Maldivler’in en yüksek noktası deniz seviyesinin yalnızca iki-üç metre üzerinde...
Hürriyet Seyahat
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Ortalama yüksekliği ise 1,5 metre. 1190 adacıktan oluşan Maldivler’in küresel ısınma nedeniyle yaklaşık 100 sene sonra tamamen deniz altında kalacağı söyleniyor.
Hürriyet Seyahat
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Büyük Set Resifi Avustralya’nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Büyük Bariyer Resifi, tarihin en büyük mercan beyazlamasını yaşıyor. Mercan beyazlaması, mercan resiflerinin uzun süre normalden sıcak suya maruz kalmasına bağlı toplu mercan ölümleri nedeniyle gerçekleşiyor.
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Çoğu kaynak, okyanus ısısının artması nedeniyle Büyük Bariyer Resifi için artık geri dönüş olmadığını belirtiyor.
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Kenya Uzmanların son yıllarda dikkat çekmek için ellerinden geleni yaptığı Kenya, Kilimanjaro Dağı'nın zirvesinde bulunan karın erime ihtimali nedeniyle önümüzdeki 15 yılda yok olma riskiyle karşı karşıya. 1912-2007 yılları arasında Kilimanjaro‘nun buz yüzeyinin yüzde 85 oranında azalmış olduğuna dikkat çekiliyor.
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Bu da dağın doğal yapısının değişmesine, belki de yok olma ihtimali ile yüz yüze kalmasına neden olabilir.
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Madagaskar Cumhuriyeti Dünyanın en sevimli hayvanları Primatlerin alt grubu olan Lemurlara ev sahipliği yapan dünyanın en büyük dördüncü adası Madagaskar Cumhuriyeti için uzmanlar sadece 35 yıl ömür biçiyorlar.
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Madagaskar Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke konumunda olup, kıtanın doğu kesiminde Hint Okyanusu'nun batı kısmında yer almaktadır.
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Adanın korunmasına katkı sağlanmazsa 35 yıl içinde adanın bütün özelliklerini kaybedeceği söyleniyor.