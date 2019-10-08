Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sonbaharda sıcak bir tatil yapmak için en güzel adresler! Hepsi Türkiye'de...
Dört mevsimi doyasıya yaşayabildiğimiz cennet ülkemizde kuzey bölgeler sonbaharın serinliğini ve yağmurlarını yaşamaya başlamışken, güneyde ve Ege’de havalar hâlâ mevsim normallerinin üzerinde. Havanın ılıman olduğu, denizden ılık ılık meltemin estiği, yaz tatilcilerinin elini ayağını çektiği, sakin bir tatil arayanlara özel rotaları listeledik.
Dört mevsimi doyasıya yaşayabildiğimiz cennet ülkemizde kuzey bölgeler sonbaharın serinliğini ve yağmurlarını yaşamaya başlamışken, güneyde ve Ege’de havalar hâlâ mevsim normallerinin üzerinde. Havanın ılıman olduğu, denizden ılık ılık meltemin estiği, yaz tatilcilerinin elini ayağını çektiği, sakin bir tatil arayanlara özel rotaları listeledik.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bodrum Bodrum, yazı ayrı baharı ayrı güzel bir yer. Yaz sezonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akın ettiği Bodrum, sonbaharda daha sakin ve bir başka güzel.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Denizi sıcacık, güneşi bunaltmayan, akşamları terletmeyen havasıyla Bodrum’un tam zamanı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Birçok tesisin halen hizmet verdiği bu tatil beldesinde bütçenize ve konaklama zevkinize göre bir tesis bulabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Anamur Akdeniz’in incisi Mersin’in bakir topraklarından biri olan Anamur’da denizin ve güneşin en güzel zamanı başladı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Yazlıkçıların plajları ve denizi sakinliği seven tatilcilere bıraktığı Anamur’da, hem kültür turu yapabilir hem de denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkararak ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kaş Antalya’nın en sevilen tatil beldelerinden biri olan Kaş’ta bu aylarda hem aktivitelere katılarak dolu dolu bir tatil hem de bol dinlenmeli bir tatil yapabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kalabalık grupların elini eteğini çektiği bu güzide tatil beldesinde bir gün su altının muazzam güzelliklerini keşfeder, başka bir gün yamaç paraşütü yaparak Kaş’a bir de yukarıdan bakarsınız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Mardin Uçsuz bucaksız Mezopotamya topraklarının başlangıç noktası olan Mardin, geçmişten günümüze tarihi bir film izlermiş gibi karşımıza çıkıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Tüm doğal yapısıyla, tarihi mimarisiyle ve insanlarıyla Mardin’i keşfetmek için en doğru zaman sonbahar ayları…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Mardin; Kasımiye Medresesi, Mor Gabriel Manastırı, Ulu Cami, Meryemana Kilisesi-Patrikhanesi ve daha nice kültür varlıklarıyla dinlerin, insanların kardeşçe yaşadığı bir kent.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Fethiye Tarihi, yemyeşil doğası ve masmavi deniziyle öne çıkan Fethiye, mavi turcuların ve sakinliği seven tatilcilerin tercihleri arasında.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Sakin, dümdüz, çarşaf gibi bir deniz ve mis gibi güneş için Çalış Plajı, alternatif sporlardan olan yamaç paraşütü için Ölüdeniz Babadağ, akvaryum gibi bir koyda yüzmek için Cennet Koyu ve Katrancı Koyu, doğayla iç içe olmak için Saklıkent Kanyonu, rafting heyecanı için Dalaman Çayı, derin bir tarih içinse Amintas kral mezarının yer aldığı Telmessos antik kenti de Fethiye’de sizleri bekliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Adana Adana; Toros Dağları’nın eteklerinde, Seyhan Nehri’nin kıyısında kurulmuş Türkiye’nin beşinci büyük şehri. Ulaşım açısından da oldukça rahat bir konuma sahip olan şehirde, ulusal ve uluslararası uçuşlara açık olan havaalanı, tren garı ve otobüs terminali haftanın her günü, 24 saat hizmet veriyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Tüm dünyaya nam salmış kebabın cenneti olan Adana; şırdanı, ciğeri, kebabı, şalgamıyla gastronomi kentlerinin başında geliyor. Adana
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Adana sadece mutfağıyla değil, Kapıkaya Kanyonu, Varda Köprüsü gibi doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Datça Sıcakların yerini ılık ılık esen rüzgara bırakan yerlerden biri de Datça. Denizin ve güneşin en güzel olduğu bu zamanlarda Datça, inanılmaz keyifli bir tatil sunuyor ziyaretçilerine.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Datça denizinin yanı sıra; Ovabükü, Palamutbükü, Kargı ve Aktur gibi koylarıyla, dünyaca ünlü Knidos Antik kentiyle, tarihi yel değirmenleriyle ve bademiyle, Datça’nın tam zamanı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Marmaris Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Marmaris; tertemiz, mavi bayraklı denizi, yemyeşil doğasıyla özellikle yaz aylarında ve bahar aylarında tatilcilerin özellikle tercih ettiği yerlerin başında geliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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İçmeler Plajı, Uzunyalı Plajı, Turunç Plajı en sevilen plajlardan. Ayrıca Orhaniye Kızkumu, Sedir Adası, yemyeşil doğasıyla Bördübet, Kumlubük ve Boncuk Koyları da görülmeye ve sularında yüzmeye değer, keşfedilesi yerler arasında.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kemer Akdeniz’in en önemli ve en ünlü turizm merkezlerinin başında gelen Kemer, Antalya’nın gözbebeği olan beldelerinden biri.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Tarihi dokusuyla, doğal güzellikleriyle, koylarıyla ve mavi bayraklı plajlarıyla Kemer’de tatil sezonu tüm güzellikleri ile devam ediyor. Özellikle sonbahar, çılgın kalabalıktan eser kalmayan Kemer’in tadını çıkarmanın tam zamanı… Kaynak: neredekal.com