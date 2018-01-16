Sömestr tatilinde gidilecek en güzel yerler! Hepsi Türkiye'de...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Sömestr tatilinde gidilecek en güzel yerler! Hepsi Türkiye'de...
Okulların tatile girmesini sadece çocuklar değil, yoğun iş stresinden bunalan büyükler de dört gözle bekliyor. Cuma günü okullarda zil sesi susacak ve artık tatil heyecanı başlayacak. Sömestr tatilinde evde boş boş durmak istemeyenler için Türkiye'de gezebilecek pek çok yer bulunuyor. Sizin için çok güzel bir liste hazırladık. İşte Sömestr tatilinde gidilecek en güzel 10 yer...
Okulların tatile girmesini sadece çocuklar değil, yoğun iş stresinden bunalan büyükler de dört gözle bekliyor. Cuma günü okullarda zil sesi susacak ve artık tatil heyecanı başlayacak. Sömestr tatilinde evde boş boş durmak istemeyenler için Türkiye'de gezebilecek pek çok yer bulunuyor. Sizin için çok güzel bir liste hazırladık. İşte Sömestr tatilinde gidilecek en güzel 10 yer...
Fotoğraflar: Alamy, Pinterest, Wikimedia Commons
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 40
Uzay kampına ne dersiniz? İZMİR Kış aylarında diğer şehirler kadar çetin soğuklara maruz kalmadan çocuklar için inanılmaz güzel fırsatlar sunan şehir İzmir… Sömestr tatiliniz için değerlendirmeye değer bir yer.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 40
Adnan Menderes Havalimanı’na 5 dakika mesafede konumlanan Uzay Kampı, Türkiye’de çocuklar için çeşitli geziler ve kurslar düzenliyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 40
Çocukların ufkunu genişleten uzay simülasyonlarından eğlenceli eğitimlere kadar sömestr tatilini hem keyifli hem de bilgili bir hale getirmeniz mümkün.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 40
Ayrıca İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda alışveriş yapabilir ve Efes Antik Kenti’ni ziyaret edebilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 40
Hem sakin hem de eğlenceli: BATI KARADENİZ Milli parklar, yemyeşil yaylalar, doğayla iç içe kamp alanları, denize sıfır bisiklet rotaları, zengin bitki örtüleri, tertemiz bir hava, masmavi nehirler, kelimenin tam anlamıyla huzurun başkenti Batı Karadeniz…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 40
Şehir hayatından uzakta harika bir sömestr dönemi geçirmek istiyorsanız, en doğru adres burası...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 40
15 günlük sömestr tatili için Çoruh Nehri’nde rafting, Amasra’yı baştan sona gezme, bakir doğasıyla göz kamaştıran Bartın turu, Küre Dağları Milli Parkı’nda kamp yapma gibi sayısız alternatifleri değerlendirebilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 40
Adı gibi şirin: ŞİRİNCE / İZMİR İzmir'in adı gibi şirin köyü Şirince genellikle ilkbahar ve yaz aylarında ziyaret edilen bir yer ama kış aylarında karlar altında kalan evleri ve huzur dolu ortamıyla inanın görülmeye değer.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 40
Aslında çocuklar buradaki sakinlikten biraz sıkılabilirler ama yine de seveceklerinden emin olabilirsiniz. Çünkü doğası çok güzel…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 40
Kış aylarında burası manzaraya karşı sıcak çay için harika bir yer haline geliyor. Köyde zeytinyağı ile yapılan sabunlar, sakızlı reçeller ve daha birçok yöresel ürün sizleri bekliyor. Şirince'ye İzmir'den otobüslerle veya şehirden araç kiralayarak ulaşabilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 40
Hem öğrenin hem de eğlenin: ESKİŞEHİR Türkiye’de Venedik’i aratmayan kanallarında tekneyle tura çıkmak isterseniz Eskişehir sizi bekliyor. Gece hayatı ayrı, gündüz gezileri ayrı bir güzel olan Eskişehir’de yapacak o kadar çok şey var ki…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 40
15 günlük sömestr tatilinizde keyifli vakitler geçirmeniz mümkün. Eskişehir’de yer alan Bilim Deney Merkezi gezilerine katılabilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
14 / 40
Merkezin içerisinde animatronik dinozor bölümü, üç boyutlu sinema odası, sihirli küre, çelik halatta bisiklet, uçan aynalar, kara delik bulunuyor
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
15 / 40
Buna ek olarak, Okul Turu, Kinetik Tur, Mekanik Tur, Potansiyel Tur, Adrenalin Tur gibi farklı konseptteki turlardan birini tercih edebilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
16 / 40
Ailecek kamp keyfi: YEDİGÖLLER Çocuklarınız da sizin gibi gezgin ruhlu bireyler olarak yetişsin istiyorsanız, ailece gidebileceğiniz en ideal yer Yedigöller.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
17 / 40
Çocuklarınızın doğayı yakından görmesi, tanıması, heyelan sonucunda oluşan gölleri yerinde incelemesi ve göllerde yaşayan balıkları tek tek tanıması, hatta kamp hayatını deneyimlemesi için en doğru adres burası.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
18 / 40
Sömestr tatilini doğanın kalbinde geçirmek isteyen ailelerin burada birlikte yapabilecekleri birbirinden keyifli aktiviteler de var.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
19 / 40
Piknik alanları ile de ön plana çıkan Yedigöller’in günübirlik ziyaretçileri de oldukça fazla.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
20 / 40
Uzun bir tatil yapmayı düşünmüyorsanız, 1 günlüğüne de olsa Yedigöller’de piknik yapmaya gidebilir ve çocuğunuzun harika vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Adından da belli olduğu üzere 7 tane göle ev sahipliği yapan bu cennetten düşme yerde kahvaltıların ardından ormanda, sonbahar yapraklarının hışırtısı eşliğinde uzun yürüyüşler sizi bekliyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
21 / 40
Eğer kamp yapmayı sevenlerdenseniz Yedigöller’e gitmek için bir nedeniniz daha bulunuyor. Çadırınızı çocuklarınızın yardımını alarak kurduktan sonra olta balıkçılığını onlara öğretebilir, özel ateş yakma alanlarında mangal yapmanın keyfine varabilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
22 / 40
Kış aylarında kar yağışlarının görüldüğü Yedigöller’de bol bol kartopu savaşı da yapabilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
23 / 40
Hem kar tatili hem de kültür gezisi: ULUDAĞ Çocuklu aileler için sömestr tatilinde Türkiye’nin en kolay ulaşılabilen ve en yakın yerlerinden biri olan Bursa, birbirinden şirin köyleri ve devasa kayak merkeziyle yarıyıl tatili için iyi bir tatil alternatifi…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
24 / 40
Önce Bursa’nın Tirilye, Mudanya gibi popüler yerlerini gezmelisiniz. Tabii Uludağ’ın olmazsa olmazı kayak…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
25 / 40
Uludağ'da kayak, snowboard, teleferik yani kar keyfi denince aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Çocuklar burada hem dinlenecek hem de tempolu geçen okul döneminin stresini atacak…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
26 / 40
Uludağ'a Bursa'dan günübirlik turlarla gelebileceğiniz gibi dağda bulunan otellerden birinde de kalabilirsiniz. Şu sıralar çoğu tur şirketlerinde Uludağ için yüzde 30’lara varan indirimler mevcut. Fiyatlar ise, 350-550 TL arasında değişiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
27 / 40
Kayak tatiline alternatif, kaplıcalar: AFYON- KÜTAHYA Kayak tatili yapmayı sevmeyenlerin alternatifi de kaplıca tatili. Türkiye'nin en kapsamlı ve lüks kaplıca otelleri, Afyon – Kütahya illerinde bulunuyor. Buralardaki otellerde keyifli bir tatil yapabilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
28 / 40
Sıcak su havuzlarında yüzmenin yanı sıra cilt bakımı ve masaj size iyi gelecek. Ayrıca oteller sömestr tatili için akşamları eğlence programları da düzenliyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
29 / 40
Otel fiyatları da öyle cep yakmıyor, 250-500 TL arasında değişiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
30 / 40
Balonla gökyüzünde süzülmeye ne dersiniz? KAPADOKYA Kışın bambaşka manzaralar sunan Kapadokya sömestr tatiline az bir zaman kala meraklısına kapılarını açıyor. Tarihi güzellikleri ve doğal oluşumlarının nefesinizi keseceği bu yerde keşfedilmesi gereken sayısız nokta var. Çocuklarınızla birlikte keyifli bir gezi hayal ediyorsanız şimdiden rezervasyonunuzu yaptırmalısınız.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
31 / 40
Güneşin doğuşundan batışına kadar kendine özgü manzaralarıyla hayaller şehri olan Kapadokya’da bir gününüzü Avanos’a ayırabilirsiniz. Burada oldukça ünlü olan çömlek yapım evlerinde çocuklarınızın minik ellerinden çıkan eserler için evinizin başköşesinde yer açmayı unutmayın. Ailece keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak olan başka bir aktivite ise sıcak hava balon turu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
32 / 40
Kapadokya’ya gökyüzünden bakmak isterseniz ailenizle birlikte balon turlarına katılabilirsiniz. Keyifli bir tatilin kapılarını aralayan Nevşehir’in incisi Kapadokya’da sizi kendisine hayran bırakacak mağara otellerinde kalırken çocuklarınızın kurduğu düşlere inanamayacaksınız.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
33 / 40
Birbirinden güzel vadilerin içinde yapacağınız yürüyüşler, yeraltı şehirlerinin keşfi, ailenizle birlikte daha bir keyifli hale gelecek.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
34 / 40
Tertemiz havasıyla özel: BOZCAADA Bozcaada tertemiz havası ve renk renk kafeler, restoranlar, dükkanlar, çiçeklerle dolu sokaklarıyla hayatın karmaşasından kaçmak isteyenler için biçilmiş kaftan…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
35 / 40
Kış mevsiminde Bozcaada’yı ziyaret edenlerin içini sıcacık sohbetiyle yerli halk ısıtıyor. Daracık sokaklarında ailenizle birlikte harika fotoğraflar çekilme şansını sunan bu yerde yürüyerek keşfedilecek birçok nokta bulunuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
36 / 40
Rum Mahallesi’nde bulunan ve kartpostallardan fırlamış gibi bir görüntüsü olan şirin evlere her gören hayran kalıyor. Rüzgar güllerini henüz keşfetmediyseniz merkezden minibüse binerek Batı Burnu’na gitmenizi öneriyoruz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
37 / 40
Çocukların bir hayli ilgisini çeken rüzgar güllerine bir de gün batımının kızıl renkleri eklenince ortaya nefes kesen manzaralar çıkıyor. Aynı zamanda reçelleriyle ünlü Bozcaada’da her çocuğun zevkine hitap eden tatlar bulunuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
38 / 40
Harika bir göl ve yemyeşil yaylalar: SAPANCA – MAŞUKİYE Burası İstanbul’a bir buçuk saat uzaklıkta… Sapanca Gölü’nde ağaçların, kuş cıvıltılarının ve özgürce koşuşturan kazların arasında olmak size tüm yorgunluğunuzu unutturacak. Özellikle gölün çevresinde yapılacak bir yürüyüş huzur dolmanızı sağlayacak.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
39 / 40
Sapanca’dan sonra biraz daha yolunuzu uzatıp Maşukiye’ye mutlaka gitmelisiniz. Ucu bucağı görünmeyen ormanlarda, Kirazlı Yaylası ve Kuzu Yaylası’nda tüm stresinizi unutacaksınız.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
40 / 40
Ayrıca bölgede konaklama yapacağınız çok bungolovlar da bulunuyor.