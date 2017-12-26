'Romanyalı Cadılar'ın şatafatlı hayatları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Drakula’nın anavatanı Romanya’da, batıl inançlar nüfusun çoğunluğu tarafından benimsenmiş durumda. Hayatın anlamını, evrenin sırlarını çözmeye çalıştığımız şu modern zamanlarda; mistik inanışlar ve maneviyat hâlâ pek çok insan için çıkış kapısı olabiliyor. En girilmez yer olarak her insanın merakını cezbeden bu kültürlerin ise ete kemiğe bürünmüş figürleri dünyanın her yerinde aynı: Cadılar! İşte Romanya’nın şatafatlı ama bir o kadarda gizemli insanları olan ‘Romanyalı Cadılar’ın ilginç hikâyesi…
Drakula’nın anavatanı Romanya’da, batıl inançlar nüfusun çoğunluğu tarafından benimsenmiş durumda. Hayatın anlamını, evrenin sırlarını çözmeye çalıştığımız şu modern zamanlarda; mistik inanışlar ve maneviyat hâlâ pek çok insan için çıkış kapısı olabiliyor. En girilmez yer olarak her insanın merakını cezbeden bu kültürlerin ise ete kemiğe bürünmüş figürleri dünyanın her yerinde aynı: Cadılar! İşte Romanya’nın şatafatlı ama bir o kadarda gizemli insanları olan ‘Romanyalı Cadılar’ın ilginç hikâyesi…
Fotoğraflar: Lucia Sekerková, Reddit, vice.com
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Romanya’da güçlendirilmiş kiliseler ve boyanmış manastırlar, bozulmamış bir çevrede asilce boy gösteriyor.
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Şehirlerde Anglosakson geçmişini hissederken başkent Bükreş’te modern zamanın enerjisine kapılmamak imkansız.
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Slovakyalı fotoğrafçı Lucia Sekerková da bu güzel ülkede yol boyu masaldan çıkmış izlenimi veren köyler ve kasabaları keşfe çıkmak için yola koyuldu.
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Yalnız Slovakyalı fotoğrafçı Romanya'yı keşfetmeye çıktığı dönemde bir falcı kadın ile karşılaşınca hiç planında olmayan bir gizemin içinde buldu kendini ve ortaya bu muazzam fotoğraf serisi çıktı.
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Sekerková, falcıların kraliçesi halkın "Baş Cadı" olarak bahsettiği Maria Campina'nin evine giriyor.
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Aslında Cadı Maria ilk başta evinin kapılarını açmayı kabul etse de, kendi fotoğraflarının çekilmesini hiç istememiş. Uzun ikna sürecinden sonra ise kabul etmiş...
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Cadı Maria, evini tamamen fal bakma ve büyü bozma karşılığı aldığı paralarla dekore etmiş.
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Halkın geneli oldukça ataerkil, bu yüzden ekonomik özgürlük ailelerin elinde.
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Fakat fal bakma yasal bir meslek olarak görüldüğünden ve sadece kadınlar tarafından yapılabildiğinden dolayı, cadı kadınlar erkekleri aşan bir zenginliğe kavuşuyorlar.
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Fal baktırmak istiyorsanız, sadece para vermeniz de yeterli olmuyor.
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Genç fotoğrafçı Lucia'nın dediğine göre, cadı kadınlar kendilerine fal baktırmaya gelenlerle önce uzun uzun dalga geçiyor.
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Lucia'ya "Bu sene içerisinde üç çocuğun olacak" diyen de olmuş, "Öleceksin" diyerek kahkaha atan da...
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Cadılar, önce gelenlerin sabırlarını sınıyorlar. Onlara pek çok ihtimal sunuyorlar, korkutuyorlar ve asıl isteklerini kendilerinin fark etmelerini sağlıyorlar.
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Aynı zamanda şifalı bitkilerle ilgili kadim bilgilere sahip olan bu cadılar, küçük iksirler yaparak tedavi amaçlı satıyorlar.
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Diş eti çekilmesi için hazırladıkları gargara, depresyona iyi gelen vücut yağları, mide ağrısına iyi gelen bitki çayları gibi…
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Romen genç kadınlara da bu fal bakma geleneği ve yeteneği aileden geçiyor,
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18 yaşında geldiklerinde de ailelerinin yaşlı kadınlarından "el alıyorlar".
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Din olayı ise biraz karışık; her ne kadar iksir yapma, fal bakma gibi gelenekler Pagan kültüründen gelmiş olsa da, çoğu cadı kendisini Hristiyan olarak tanımlıyor.
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Çok fazla cadının olduğu bu ülkede elbette rekabet oldukça fazla...
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İnternet üzerinden bir sürü kişisel web sitesi ile cadılar kendi tanıtımlarını yapıyorlar.
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Cadıların bu kadar zor ikna olmasının sebebi de fal bakma seansından önce üçüncü gözlerini açabilmek için uzun uzun meditasyon yapmak ve çeşitli ritüellerle uğraşmak zorunda kalmaları...
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Pek çok kişi cadılara ölmüş yakınlarıyla yeniden iletişime geçebilmek için de geliyorlar.
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Cadılardan bazıları ölülerle konuşabildiğini iddia ediyor.
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Fotoğrafçı Lucia bu cadıların kehanet yeteneklerini test etmek için hepsine teker teker ve ayrı ayrı fal baktırmış.
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Sonuç ise hüsran... Fal fiyatları ise 20 - 50 Euro arasında değişiyor.