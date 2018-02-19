Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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'Ölüm Adası' olarak biliniyor! Buraya gitmek cesaret istiyor...
İtalya’da bulunan Poveglia Adası küçük bir alan kaplıyor olmasına rağmen oldukça ürkütücü bir geçmişe sahip. Poveglia, 'Ölüm Adası' olarak da biliniyor. Neden olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız... İşte Poveglia Adası ile ilgili korkunç gerçekler...
İtalya’da bulunan Poveglia Adası küçük bir alan kaplıyor olmasına rağmen oldukça ürkütücü bir geçmişe sahip. Poveglia, 'Ölüm Adası' olarak da biliniyor. Neden olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız... İşte Poveglia Adası ile ilgili korkunç gerçekler...
Fotoğraflar: Alamy
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Avrupa’nın veba hastalığı ile boğuştuğu dönem de adaya gemi ile gelen bazı misafirler, buranın sakinlerine veba bulaştırıyor ve bütün ada hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor.
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Hastalığın ciddi boyutlara ulaşmasından dolayı ada karantinaya alınıyor ve veba olan bütün insanlar buraya yollanıyor.
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O dönemde veba hastalığının çaresi olmadığı için herhangi bir şekilde hasta olduğundan şüphelenilen yaşlı, kadın ve çocuk demeden herkes istisnasız bu adaya gönderiliyor ve ölüme terk ediliyor.
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Adaya getirilen hastalara yapılan ise çok korkutucu... Bu kişiler topluca büyük bir ateşte yakılıyor.
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Ancak her defasında tekrarlayan bu hastalığın önüne geçmek için vebaya yakalananların yeniden bu adaya gönderilmesi ile yakım işlemi 1630 yılına dek tekrarlanıyor.
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Toplamda 160 bin insan vahşice katlediliyor.
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O dönem ada dışında da yaygın olan veba hastalığı için özel doktorlar ortaya çıkıyor. Bu doktorlara ise Plague Doctor deniyor.
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Pek çok korku filmine de esin kaynağı olan bu doktorların kıyafetleri vebadan korunmak için özel olarak tasarlansa da yinede ürkütücü görünüyor.
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Söylenenlere göre o dönem veba tedavisi yapan bu doktorların, gaga şeklinde taktıkları bu maskelerinin uç kısımlarına güzel kokular sürülüyor.
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Sebebi ise vebayı güzel kokular ile yenebileceklerini düşünüyor olmaları.
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Poveglia Adası'nda şuanda bile cesetlere rastlamak mümkün. Adayı ziyaret edenlerin verdiği bilgilere göre adanın her yerinde cesetlere ait kalıntılar bulunuyor.
Hürriyet Haber
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Avrupa’nın orta yerinde bulunan bu 'Ölüm Adası', aynı zamanda başka bir özelliği ile de biliniyor.
Hürriyet Haber
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Bu özellik Poveglia Adası'nın o yıllarda akıl hastanesi olarak da kullanılmış olması.
Hürriyet Haber
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Adaya 1992 yılında akıl hastanesi inşa edilmiş ve doktorlar, hastalar üzerinde korkunç işkenceler yaparak hastaların ölümüne sebep olmuş.
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1992 yılında akıl hastanesine dönüşen Poveglia Adası’nda bir doktor, tüm akıl hastalarına 'tedavi' adı altında bir nevi işkence ile deneyler yapıyor.
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‘Lobotomi' adındaki bu deney psikolojik hastalar üzerinde yapılan, beynin bir kısmının alınmasıyla gerçekleşen bir yöntem olsa da tedaviden çok işkenceye dönüşerek birçok insanın ölmesine neden oluyor.
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Doktorun adada bulunan bu çan kulesinde deneyleri yaptığı söyleniyor.
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Senelerce bu deneylere devam eden doktor, söylenenlere göre öldürdüğü hastaların hayaletlerini görmeye başlamasıyla tamamen aklını yitiriyor.
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Günlerden bir gün ise çan kulesine çıkıyor ve gizemli bir şekilde düşüp ölüyor.
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Ancak onu öldüren şeyin çan kulesinden düşmek değil, düştükten sonra toprak içerisinden çıkan sisin onu boğmasıyla olduğu söylentileri de otopsi araştırmaları arasında.
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Çoğu kişi onu öldürenin, ölen hastaların hayaletleri olduğunu söylemekte.
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Çok gariptir ki, doktorun cesedi de yanıklar içerisinde bulunuyor. Otopsisine göre hâlâ tam olarak nasıl öldüğü bilinmemekte.
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Venedikli hiçbir balıkçının Poveglia Adası’na yakın yerlerde balık tutmak tercihleri arasında yer almıyor.
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Sebebi ise çok açık; ıssız ve kimsenin gitmeye cesaret edemediği adada halen cesetlerin ortalıkta olması.
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Adada son kalan kişiler, “gidin ve asla geri dönmeyin” diyen sesler duyduklarını ifade ediyorlar; ayrıca yine rivayetlere göre, yüzyıllar geçmesine rağmen, adanın yakınında çığlık sesleri ve adada kimse yaşamadığı halde çan sesleri duyulmakta.
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Yine de pek çok kişinin ilgisini çeken bu adaya ziyaretler gerçekleştiriliyor.
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Hatta 2014 yılında adanın turizme açılması konusu uzun uzun tartışılmıştı.
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Çeşitli sitelerde adaya dair görüntüler bulunuyor. Pek çok kişinin çekmiş olduğu video kayıtları korku oyunlarını aratmıyor.
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Hayaletlerin gezindiği efsanesi o dönem ada sakinleri tarafından silah depolarını korumak amacı ile hikâyeleştirilerek anlatılsa da, Poveglia Adası'nda yaşanan bu vahşet tamamıyla gerçek…