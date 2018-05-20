‘Mavi Bayrak’ kimdeyse benim gönlüm ondadır

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Güzel haber... Mavi Bayrak’lı plaj sayımız arttı. Bu yıl 459 plaj, 22 marina ve 10 yat ‘Mavi Bayrak’ sahibi oldu, 29 plajın ise bayrağı iptal edildi. ‘Şimdilik İspanya ve Yunanistan’ın ardından üçüncü sıradayız. Şimdilik diyoruz çünkü bu bayrağı dalgalandırabilecek bunun iki katından daha fazla plajımız var. Türkiye’de ki bu organizasyondan sorumlu TÜRÇEK’in Genel Müdürü Murat Yiğitol, ‘Mavi Bayrak’ almanın hiç de kolay olmadığını söylüyor. Çevre yönetimi, can güvenliği, hizmet olanakları, su kalitesi ve çevre eğitimi gibi başlıklarda plajlar için 33, marinalar için de 38 kritere bakıldığına dikkat çeken Yiğitol, yüzme suyu kalite kriterlerinin Avrupa Birliği mevzuatında belirlenen şartları temel aldığına belirtiyor. Gönüllük esasına dayalı olan başvurular hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirilerek plajlara verilen bu ödül denetimlerde bir tek kritiren dahi ihlal edildiği görüldüğünde iptal ediliyor. Yedi yazarımız Türkiye’deki Mavi Bayrak almaya hak kazanan plajlar arasında kendileri için en güzelini yazdı.
Güzel haber... Mavi Bayrak’lı plaj sayımız arttı. Bu yıl 459 plaj, 22 marina ve 10 yat ‘Mavi Bayrak’ sahibi oldu, 29 plajın ise bayrağı iptal edildi. ‘Şimdilik İspanya ve Yunanistan’ın ardından üçüncü sıradayız. Şimdilik diyoruz çünkü bu bayrağı dalgalandırabilecek bunun iki katından daha fazla plajımız var. Türkiye’de ki bu organizasyondan sorumlu TÜRÇEK’in Genel Müdürü Murat Yiğitol, ‘Mavi Bayrak’ almanın hiç de kolay olmadığını söylüyor. Çevre yönetimi, can güvenliği, hizmet olanakları, su kalitesi ve çevre eğitimi gibi başlıklarda plajlar için 33, marinalar için de 38 kritere bakıldığına dikkat çeken Yiğitol, yüzme suyu kalite kriterlerinin Avrupa Birliği mevzuatında belirlenen şartları temel aldığına belirtiyor. Gönüllük esasına dayalı olan başvurular hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirilerek plajlara verilen bu ödül denetimlerde bir tek kritiren dahi ihlal edildiği görüldüğünde iptal ediliyor. Yedi yazarımız Türkiye’deki Mavi Bayrak almaya hak kazanan plajlar arasında kendileri için en güzelini yazdı.
Fotoğraflar: Alamy
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Bütün işim Ege’nin sularıyla...Mehmet Y. Yılmaz - Hürriyet Yazarı Kempınskı Hotel Barbaros Bay (Bodrum) Sokrates’in bir sözünü hatırlıyorum: “Tarlanın ağaçlarıyla işim olmaz; bütün işim kentin insanlarıyladır.” Bu sözü telif hakkı ödemeden değiştirip şu hale getirmiştim: “Başka denizlerle işim olmaz. Bütün işim Ege’nin sularıyladır!”Buna inanırım: Bir kere Ege’de denize giren, başka bir denizde yüzmekten mutlu olmaz!Denedim de! Atlas Okyanusu, Andaman Denizi, Hint Okyanusu, Büyük Okyanus!Ege’ye en yakın deniz Adriyatik’tir, onun da Yunanistan’a ait olan adalarının sahili Ege’ye yaklaşabilir. Ege’de benim için özel olan yer ise Bodrum’dur.
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Epeydir Bodrum’da denize girmek giderek pahalı ve zor bir iş olmaya başladı.Kimin icadıysa o güzelim plajlarda bir ‘party’ havasıdır gidiyor.İnsanlar sanki denize girmek yerine dans etmek için plajlara gelmiş gibiler.Oysa neredeyse hepsinin ‘Mavi Bayrak’ı var.Gürültüden kaçabileceğiniz bir Mavi Bayraklı plaj arıyorsanız, size bir önerim var: Yalıçiftlik’te, Kempinski’nin plajı.Bu plaj bütün Bodrum’da huzur içinde yüzebileceğiniz, kafa dinleyebileceğiniz bir - iki plajdan biri.Bangır bangır müzik çalmaz. ‘Sessiz’ plajında çocuk sesi bile duymazsınız.
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Yemekleri ve servis on numaradır ve ‘bir lahmacun - bir biraya’ bir servet ödemeniz de gerekmez.Öte yandan Yalıçiftlik Koyu, Bodrum’un demokratik plajlarından biri. Kempinski’nin hemen yanından, bir kuruş ödemenize gerek kalmadan aynı koyda denize girebilirsiniz.Bir şemsiye, bir hasır, bir havlu!
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Tuvaleti, duşu vs. olmadığı için elbette buraya Mavi Bayrak asamıyorlar ama deniz aynı deniz, güneş aynı güneş.Günübirlik tur tekneleri ile de bu plaja ulaşmak mümkün. Ama onlarda da aynı gürültü problemi var.
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Mavi Bayrak yalnız temiz deniz mi demek? Fatih Çekirge - Hürriyet Yazarı Martı Marina -Hisarönü 25 yıla yakındır amatör denizciyim. Çanakkale’den Kaş’a kadar Sadun Boro üstadımızın çizdiği rotada ne çok Mavi Bayrak var.Serkan bir “Mavi Bayrak örneği” dediğinde...Aklıma ilk gelen soru şu oldu:“Mavi Bayrak temiz deniz mi demektir?..”Çünkü bir bakarsınız, bir plaj Mavi Bayrak almıştır. Ama öylesine hoyrat, öylesine vahşice kullanılır ki..‘Paralı beach’lerden sözediyorum..Sağında solunda..Biraz ilerideki koy pislik içindedir.
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O nedenle ‘Mavi Bayrak’ yalnızca temizlik işareti olmamalı.Estetik. Doğaya saygı.. Yalnızca denize değil, oradaki ağaçlara, bitkilere saygı ister.Elbette bir çok marinamız bunu hakediyor.Benim anlatacağım mavi bayraklı marina ‘Hisarönü Körfezi’nin Orhaniye’sindeki Martı Marina’dır..Sakin...Huzurlu...
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Plajında rahatça denize girebileceğiniz bir doğa marinası.Belki de havaalanına uzak olması bir dezaavantaj gibi gözükebilir ama...Marina doğasının korunması.
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Giderek bir AVM’ye dönmemiş olması onun Mavi Bayrak ve çevreci yapısını kuvvetlendiriyor.Tabii bir de şu var, daha çok yelkenli teknelerin barındığı bir marina.O nedenle de biz amatör denizciler için ayrı bir değeri var...
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Tekrar söylüyorum, elbette bütün marinalarımızın ayrı avantajları var. Benim söylemek istediğim.‘Mavi Bayrak’ için yalnızca deniz temizliği değil, estetik ve doğa kullanımı da önemlidir.Ağaçları, bitkileri de kapsar...
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Cennetin tasviri için...Tuba Noyan - Naviga Dergibi Yayın Yönetmeni Ula Belediyesi Akyaka Halk Plajı Mavinin her renge yakıştığının ispatıdır Akyaka. Bugünlerde ‘uçurtmalar’ açılmış, bir renk cümbüşüne bürünmüştür o upuzun kum sahil... Akyaka Plajı’nın yanı başından gökyüzüne salınan o renkleri, insanların neşesini, tabiatın güzelliğini dünyanın başka hiçbir yerinde bulamazsınız. Kite surf cenneti sayılan Akyaka için sarf ettiğim bu iddialı cümleyi de sadece benden değil, benim gibi dünyanın birçok denizini ziyaret etmiş isimlerden, kite surf ile bayrağımızı dalgalandırmış sporculardan da duyabilirsiniz.
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İki yıl önce kendi kite okulunu açan avukat Bilge Öztürk, Akyaka sahili için şunları söylüyor: “Akyaka dünyanın en güzel kite surf noktalarından biri. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum çünkü dünyanın çok değişik yerlerinde yarıştım. Neden derseniz… Sahili uzun, istediğimiz kadar kite kurmaya yarayacak açıklık var. Kumu çok güzel; taşlık, dikenlik değil. Denizin içi de öyle. Ayağa taş, kestane batma ihtimali yok, bu da büyük konfor.
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Denizde su yüksekliği ancak belinize kadar geliyor, yani uçurtma yere düştüğünde kaldırabiliyorsunuz. Çocuklar da bu sebeple daha kolay öğreniyor. Rüzgârımız hep dengeli, sağanaklı değil, tertemiz... Sezonda sabah 10:00-10:30 gibi başlıyor, akşam 19:00-19:30’a kadar esiyor. Günümüz uzun. Sezon da öyle. Sezon nisanda başlıyor ama biz martta da kayıyoruz.”
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‘Mavi Bayrak’lı 250 metre uzunluğundaki Akyaka Plajı işte bu ‘uçurtma cenneti’ne komşu, arada sadece bir azmak ve balıkçı barınağı var. Gökova’nın dibinde sırtını dağlara vermiş ovanın bitiminde, iki azmağın kollarıyla sardığı bu harikalar diyarı sahile, beni gibi denizden gelenler ise tekneyle sahilin önüne demirlenmeyeceğini bilir. Kite surf için bu sahili eşsiz yapan meltem ile sığ ve kum dip yapısının tekneciler için uygun değildir. Akyaka sahilinde, plajda vakit geçirmek isteyen biz denizciler, köyün mendireğine tekneyi bırakır, ziyadesiyle hak edilmiş ‘Mavi Bayrak’lı plaja kendimizi atar, gün sonunda da köyün tadını çıkarırız. Muğla yönünden karadan gelenler için ise Akyaka’nın tepesindeki Sakar Geçidi’nden döne döne inerken, Gökova adeta gümüş bir tepsi gibi parlar ve yeryüzünün tüm renkleri ‘uçurtmalar diyarı’ Akyaka sahilinden sizi selamlar... Bu selama bir de teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk denizci ve doğa aşığı rahmetli Sadun Boro’nun şu sözleri eşlik etsin isterim: “Tanrı dünyayı yaratmış. Gökova’yı nakşetmiş. Cenneti tasvir için kullarına bahşetmiş.”
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Türkiye’nin mavi koyları 459 değil,1459 ‘Mavi Bayrak’ bile kazanır!Ali Boratav- Deniz kültürü yazarı Kurucabük - Muğla Türkiye, 2018 yılında kıyılarında 459 koy Mavi Bayrak onuruna sahip oldu. Mavi yolculuk kıyılarımızın gözbebeği Muğla kıyılarında ise 100 Mavi Bayraklı koy ve plaj var. İşin ilginç tarafı, bunların tamamına yakını otellerin önündeki koylar ya da yerel yönetimin işlettiği halk plajları. Sadece beşi bağımsız, bir sahibi olmayan koylar. Bunlar arasında örneğin Kurucabük Koyu dikkat çekiyor. Hem kıyısına kurulu kamping, hem bölgedeki en eski tatil sitelerinden biri hem de bir turistik tesis Mavi Bayrak için TÜRÇEV’in uluslararası jürisine başvurmuş. Tümünün de talepleri olumlu yanıt bulmuş. Kristal berraklığında, turkuaz renkli deniziyle, olağanüstü güzellikteki Kurucabük koyumuz da üç Mavi Bayrak birden almış.Datça Yarımadası’nın güney kıyılarının ortasında yer alan Kurucabük, 1.5 km çapında daire gibi bir koydur. Kıyısında, kocaman, bu kıyıların en eski ve en güzel yazlık sitelerinden biri olan Aktur, birkaç küçük turistik tesis, hatta yaz aylarında sahilinde yaşayan bir küçük yerel balıkçı kolonisi var.
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Ayrıca Hisarönü’nde gezen özel yatların ve ticari guletlerin yarımadanın güney kıyılarında en güvenilir limanı. Kalabalık sezonlarda günde 20-30 tekne de bu koyda konaklıyor. Ama bu yoğun nüfusa rağmen, Kurucabük yıllardır temiz denizlerini ve Mavi Bayrak onurunu kaybetmiyor. Koruma altındaki Muğla kıyılarımız turizm ve aşırı nüfus baskısına direniyor. Hâlâ tertemiz koylarımız, kıyılarımız var.Türkiye, ‘Mavi Bayrak’lı koy ve plajlar sayısında, İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünya sıralamasında üçüncü sırada bulunuyor. İspanya’nın dümdüz kıyılarında dolaşırken, tüm plajların, koyların yerel ve mülki idare tarafından sıkı bir şekilde denetlendiğini, yönetildiği görülür. Bu ülkede Mavi Bayrak başvuruları turistik tesisler tarafından değil, daha çok yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerince yapılır. İspanya’nın ünlü tatil sahili Costa del Sol, Almeria ya da Tropicana bölgelerinde gezerken örneğin üstünde Mavi Bayrak dikili iki kilometrekarelik bir plaj görürsünüz, plajın ardında da üç otel, iki restoran, dört kumsal kafe-barı vardır.
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İnsan şunu düşünmeden edemiyor: Türkiye’de sadece Muğla kıyılarında Kurucabük gibi 400’e yakın ıssız koy ve plajı var. Bunların neredeyse hiçbiri de Mavi Bayrak sahibi değil.Sadece Kurucabük’ün yer aldığı Hisarönü Körfezi’nde… Knidos’tan Dirsek Bükü’ne; Palamutbükü, Hayıt, Kargı, Bencik, Sucağız, İnbükü, Dişlice Adası, Orhaniye, Selimiye, Kuzbükü, Kocabahçe, Girneyit koyları gibi onlarca el değmemiş eşsiz denizler ve doğa ile çevrili tabiat varlığımız yok mu?Babakale, Ayvalık-Cunda Adası, Dikili, Foça, Karaburun’dan… Kekova, Adrasan, Faselis’e tüm kıyılarımızda Akdeniz çanağının hala en temiz denizlerine sahip değil miyiz?Büyük otellerimiz yanı sıra, küçük işletmeler, yerel yönetimler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarımız bu sahipsiz cennet denizlerimizde bir Mavi Bayrak seferberliği başlatsa 459 değil 1459 ‘Mavi Bayrak’lı küçük koyumuz, plajımız olması işten değil. Bu da, hem turizm için büyük bir cazibe öyküsü, hem de çevre koruma açısından çok büyük bir toplumsal bilinç yaratılması anlamına gelir.
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En güzel ‘Mavi’ plaj. Cem Orkun Kıraç - Sualtı Araştırmaları Derneği Kurucu Üyesi Kumburnu Ölüdeniz Plaji Türkiye, 8.500 kilometre uzunluğunda kıyı şeridi ile Akdeniz’in en uzun ikinci, tüm Karadeniz’de ise en uzun kıyı şeridine sahip tam bir deniz ülkesi. Ne şanslıyız ki, hâlâ nispeten doğallığını korumuş ve betonlaşmadan nasibini almamış kıyılara ve koylara sahibiz. Dantel gibi kıyılarımızın en güzel coğrafi yapılarından birisi ise kumsal plajlarımız. Ülkemizdeki 459 Mavi Bayrak plajı var. Bana göre Fethiye’de Ölüdeniz Kumburnu Plajı ülkemizin en güzel plajlarından ilk birkaçından biri. Mavi Bayrak plajı olmanın tüm ölçütlerini taşıyor.
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Bunun yanısıra, turkuaz ve lacivert suların inci beyazı kumlarla buluşması muhteşem bir renk cümbüşü sunuyor. Dik yamaçların yeşil bitki örtüsü, makilikler ve çam ormanlarının varlığı ile tablonun tamamlandığını görürsünüz. İnci beyazı kumların üzerinde sakince güneşlenmenin tadına doyulmaz.
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Ölüdeniz Kumburnu Plajı’nı sevmenin en önemli nedenlerinden biri de aşırı yapılaşmadan uzak kalmış olması. Güneyinde en yakın yerleşim yeri 40 km. kadar uzakta Kalkan ve kuzeyinde ise 7 km. uzağında Fethiye. Akdeniz’in serin sularında yüzerken arkanızda gökyüzüne uzanan batı Toroslar’ın etekleri büyüleyici. Her defasında Ölüdeniz’e giderken buraların bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılması dileklerimi tekrar tekrar yinelerim içimden.
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Güzel ve temiz... Sedat Kalem - Wwf-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Derya Beach - Kaş Akdeniz’de ‘Işık Ülkesi Likya’ medeniyetine ait tarihi mirasının korunduğu en önemli alanlardan bir tanesi olan Antalya’nın Kaş ilçesinde yer alır...
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Doğa dostu turizm açısından son dönemlerde yerli ve yabancı turistler için popüler destinasyonlardan biri olan Kaş, sahip olduğu doğal ve kültürel miras ile karasal ve denizel zenginliklerin sürdürülebilirliği için, doğa koruma kuruluşu WWF-Türkiye’nin önerisiyle 2006 yılında Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne dahil edildi.
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Halen etkin bir şekilde korunan bölgede, berrak mavi bir denizde yüzmek, caretta caretta’ları izlemek, begonvil ve yasemin ağaçlarının altında doğanın bir parçası olmak ve uzaktan kral mezarlarını izlemek isterseniz 2012’den beri ‘Mavi Bayrak’lı bir plaj olan Kaş’ın merkezindeki en güzel manzaralı ve en temiz plajlardan biri olan Derya Beach’i tercih edebilirsiniz.
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Turkuaz Suların Ve Huzurun Anahtarı...Saffet Emre Tonguç - Hürriyet Seyahat Yazarı Kaya Palazzo Golf & Resort Belek 650 oda ve 13 villadan oluşan Kaya Palazzo Golf & Resort Belek, Türkiye’nin en iyi tesislerinden biri. ‘Mavi Bayrak’lı denizi ile de bu bayram ailemle birlikte tatil yapacağım tesis. Mavi Bayrak tatil planı yaparken göz önünde bulundurulması gereken önemli bir kriter. Kaya Palazzo Golf & Resort Belek, bu bayrağı üç yıldır üst üste alan sayılı otellerimizden biri.
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200 metre uzunluğundaki kum plajı ve özel iskelesi ile bu tertemiz maviliğin keyfine varabilirsiniz. Ayrıca otelin Maldivler’den getirilen kristal kumlarla çevrelenen ve deniz suyu kullanılan havuzu gördüğüm en devasa havuzlardan biri. Tesis, misafirlerine lüks ve ihtişamı, konfor ve ferahlıkla hissettiriyor.
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Dünyaca ünlü WATG firması tarafından tasarlanan otelde hem çocuklu aileler hem de yeşillikler içinde huzurlu bir tatili isteyen misafirler aradığını buluyor.
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Odaların yarısından fazlası aileler için özel tasarlanmış suit odalar. Dilerseniz önünde kendi özel havuzu bulunan süit ile villalarda huzur, şıklık ve konforu birarada yaşayabilirsiniz.