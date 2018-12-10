Konya’yı anlamanın en güzel 10 yolu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dümdüz bir ova üzerine kurulu kent, doğal güzellikleri, tarihi ve mutfağıyla her geçen yıl daha fazla insanı kendine çekiyor. Antik kentlerinden bahçelerine, camilerinden müzelerine, gezip görülmesi gereken çok fazla yeri var. Hürriyet Seyahat’in uzman jürisi sizler için Şeb-i Arus’a gitmişken yapmadan dönmemeniz gereken 10 şeyi derledi…
Dümdüz bir ova üzerine kurulu kent, doğal güzellikleri, tarihi ve mutfağıyla her geçen yıl daha fazla insanı kendine çekiyor. Antik kentlerinden bahçelerine, camilerinden müzelerine, gezip görülmesi gereken çok fazla yeri var. Hürriyet Seyahat’in uzman jürisi sizler için Şeb-i Arus’a gitmişken yapmadan dönmemeniz gereken 10 şeyi derledi…
Fotoğraflar: Alamy
Melis YILMAZ
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ALANINDA UZMAN İSİMLERDEN OLUŞAN JÜRİ SEÇTİ Nevin Halıcı / Yazar Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı, rehber Salih Seçkin Sevinç / Harbiyiyorum.com kurucusu Ertuğrul Günay / Seyahat yazarı Uğur İbrahim Altay / Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Melis YILMAZ
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İsmail Akkaya / DHA Konya şefi M. Türker Erşen / Atlas Dergisi yazı işleri müdürü Mustafa Seven / Fotoğrafçı Yılmaz Sandıkçı / Konya’nın Sesi Gazetesi köşe yazarı Oğulcan Tatar/ Hürriyet Seyahat gezgini
Melis YILMAZ
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10- Kartpostal gibi: Beyşehir Gölü Beyşehir Gölü, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olma özelliği taşıyor… Sazan, levrek, kadife, akbalık ve aynalı sazan gölde bulunan balık türleri.
Melis YILMAZ
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Mustafa Seven, “Özellikle kış aylarında göl buz tuttuğunda büyüleyici bir hal alıyor. Kendinizi Kuzey ülkelerinde hissedebilirsiniz” diyor.
Melis YILMAZ
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9- Dört kuşaklık lezzet: Hacı Şükrü Tarihi Selçuklu Devleti’ne dayanan ‘fırın kebabı’ Konya’nın yöresel tatlarından biri… 1907 yılında hizmete açılan ‘Hacı Şükrü Fırın Kebap’, bugün ailenin dördüncü kuşak temsilcileri tarafından iki farklı şubesi ile hizmet veriyor. 100 gramı 28 TL. (0332 325 28 29)
Melis YILMAZ
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8- Nefis Konya manzarası: Akyokuş Akyokuş, Konya’dan Beyşehir’e giden yol üzerinde bulunan bir tepe. Günbatımından sonra nefis bir Konya manzarası izlemek istiyorsanız Akyokuş’u ziyaret edin. Nevin Halıcı buradaki belediye tesisinde mutlaka ev yemeklerini denemenizi öneriyor.
Melis YILMAZ
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7- Mimarisiyle büyülüyor: Aziziye Camii Konya’nın en güzel camilerinden! Konya kent merkezinde yer alıyor.
Melis YILMAZ
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Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan tarafından yaptırılmış.
Melis YILMAZ
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Türk barok tarzında yapılan caminin kaideleri şadırvanlı iki minaresi dikkat çekiyor.
Melis YILMAZ
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6- Her yaştan ziyaretçi: Konya Bilim Merkezi Yenilikçi ve teknolojik birçok araştırmanın bulunduğu ‘Bilim Merkezi’nde sergilere ve araştırmalara çok cüzi bir bilet ücreti karşılığında tanıklık edebilirsiniz.
Melis YILMAZ
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Burası her yaştan ziyaretçisine güzel bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor.
Melis YILMAZ
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Hafta içi pazartesi günleri hariç 09.00-17.00, hafta sonu 10.00-18.00 arasında ziyaret edebilirsiniz. Tam bilet: 5 TL. Öğrenci: 2 TL.
Melis YILMAZ
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5- Yemeden dönmeyin: Cemo Etli Ekmek Restoran Etli ekmek Konya’nın klasikleşmiş lezzetlerinden. Şehirde bu konuda en popüler adres Cemo… 1985 yılından beri Nalçacı, Selçuklu ve Meram’da bulunan üç şubesiyle hizmet veriyor.
Melis YILMAZ
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Oğulcan Tatar, “Cemo’da etli ekmek yemek bir bakıma görev gibidir. Kıyma ve pideden yapılan lezzeti tatmadan asla dönmeyin” diyor. Porsiyon: 18 TL. (444 8 542)
Melis YILMAZ
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4- Şehrin kalbi: Alaaddin Tepesi Adını Sultan Alaaddin Camii’nden alıyor. Şehrin kalbi niteliğindeki tepe, yeşil alanları ve tarihi eserleriyle önemli bir ziyaret noktası.
Melis YILMAZ
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“Şehrin bütün yol ağlarının kavşağında olan tepe, tüm Konya’yı görebileceğiniz bir seyir alanı” diyor Ertuğrul Günay.
Melis YILMAZ
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3- Kelebeklerle dolu bir masal: Tropikal Kelebek Bahçesi Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanı... Hem eğlenceli hem de öğretici olan bahçe, 98 türe ait 20 bin adet tropikal bitkiye ve 15 türden yaklaşık 6 bin kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor.
Melis YILMAZ
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Pazartesi günleri haricinde haftanın her günü 09.00-17.00 saatleri arasında açık.
Melis YILMAZ
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Hafta içi 8, hafta sonu 10 TL. Öğrencilere ise 3 TL.
Melis YILMAZ
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2- 5 bin yıllık tarih: Sille Köyü Selçuklu ilçesindeki köyün tarihi 5 bin yıl öncesine dayanıyor.
Melis YILMAZ
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Müslüman ve Rumların birlikte yaşadığı köyde Bizans İmparatoru Konstantinus’un annesi Helena tarafından yaptırılan Aya Elena Kilisesi başta olmak üzeri çok sayıda tarihi yapı bulunuyor.
Melis YILMAZ
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Son yıllarda yapılan restorasyonlarla turizme kazandırılan Sille, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.
Melis YILMAZ
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1- İnsanlık mirası: Çatalhöyük Yerleşik yaşamın gerçekleştiği ilk noktalardan biri Çatalhöyük… Mezopotamya sınırları dışında yer almasına rağmen tarihi 9400 yıl öncesine dayanıyor.
Melis YILMAZ
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Merkezden 45-50 dakika uzaklıkta. Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay “Herkesin görmesi gereken bir yer.
Melis YILMAZ
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UNESCO koruması altında ve bu şekilde geleceğe taşınacak bir miras” diyor.