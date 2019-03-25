Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kilogramı 5 bin Euro! Çok ilginç şeyler için kullanılıyor...
İtalya’da yetişen orris çiçeğinin çok ilginç özellikleri var. Doğada fazla bulunmayan bu çiçek türünden elde edilen ham madde, genelde parfümlerde kullanılıyor. Sadece bu alanda değil yüzyıllardır birçok medeniyet tarafından farklı amaçlar için de kullanılmış. BBC Travel yazarlarından Adrienne Bernhard ve Elisabetta Abrami kilogram başına 5 bin Euro’nun üzerinde maliyeti olan çiçeği araştırmak için bölgeye gittiler. İşte nadir bulunan ilginç çiçeğin hikâyesi…
İtalya’da yetişen orris çiçeğinin çok ilginç özellikleri var. Doğada fazla bulunmayan bu çiçek türünden elde edilen ham madde, genelde parfümlerde kullanılıyor. Sadece bu alanda değil yüzyıllardır birçok medeniyet tarafından farklı amaçlar için de kullanılmış. BBC Travel yazarlarından Adrienne Bernhard ve Elisabetta Abrami kilogram başına 5 bin Euro’nun üzerinde maliyeti olan çiçeği araştırmak için bölgeye gittiler. İşte nadir bulunan ilginç çiçeğin hikâyesi…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Nadir bulunan türün tarihi ilk toplandığı yer olan İtalya kırsalında başlıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Küçük San Paolo Köyü’nün yakınlarındaki Pruneti Çiftliği ev sahipliği yapıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Çiçeklerle dolu dik yamaçlarla çevrili olan tesis, yaklaşık 200 yıldır faaliyet gösteriyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bugün Paolo ve Gionni Pruneti kardeşler, geleneksel orris çıkarma yöntemlerini korumaya çalışıyor ve nesilden nesile aktarılan bu masraflı, emekli yoğun sürecin başındalar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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San Paolo’da yüzlerce yıldır bu çiçeğin doğuşunu kutlamak için ‘İris Festivali’ düzenleniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bu çiçeğin kökünden elde edilen reçineyle kozmetik ve parfümlerde kullanılmak üzere dünyanın her yerine ihraç ediliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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İkonik bir koku Eskiden beri Yunan ve Roma medeniyetlerinde orris çiçeği kullanılıyordu
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Yağ, temizlik ürünleri, parfüm gibi birçok üründe koku vermek için bu çiçek kullanılmış.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Günümüzde de birçok tıbbi ilaç, şurup ve baharat karışımlarında orris bulunuyor. Öyle bir şey ki, Pruneti kardeşler bu çiçeğin altından bile pahalı olduğunu söylüyorlar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ahududu, menekşe ve karabiberin bir karışımı olarak oluşan bu koku İtalya’da Toskana bölgesinde geniş alanda yetişiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bitkiden parfüme Çiftliğin bulunduğu toprak ve ılıman iklim, Akdeniz’in sıcaklığında gelişen çiçek için ideal yetişme koşulları sağlıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Fakat orris şişelenmeden, tozlanmadan veya parfüm içine konmadan önce yıllar geçebiliyor. Pruneti kardeşler, çiçekle ilgili BBC Travel’dan Adrienne Bernhard’a şunları söyledi:
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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“Orrisin kökleri dört yıl boyunca yer altında bırakılırken, çeşitli gruplama işlemleri gerçekleştiriliyor. Çeşitli büyüme zamanlarındaki çiçekler yataklanır, yabani otlara ayrılır, kesilir ve hasat edilir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Hasat, yaz aylarında, haziran ve eylül ayına kadar, bir süre zarfında gerçekleşiyor. Çiçeğin kökleri veya soğanı topraktan iki köşeli bir çapayla kazılarak çıkarılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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İlk çıkarıldığında kokusuzdur ve soğanları temizlenir, güneşte kurumaya bırakılır. Kurutulmuş orris soğanları, mantar ve böcek saldırılarına karşın iyi bir şekilde korunuyor. Bu soğan veya köksaplar olgunlaştıkça gerçek kokusuna yakın bir aroma geliştirir.”
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Zamanın onurlu bir geleneği ‘Pruneti Çiftliği’nde orris yetiştiriciliği endüstriyel bir şekilde yapılmıyor. İşlerin çoğu elle, küçük gruplar halinde temel aletlerle yapılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bu işlem, aromatiklerin tarihsel önemini ve bugünkü değerini açıklamada ön bilgi oluşturuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Yüksek kaliteli bir orris kilogram başına 5 bin Euro’nun (31 bin 500 TL) üzerinde bir ücret maliyeti oluşturmasına rağmen 50 bin Euro (315 bin TL) gibi ücrete alıcı bulabiliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca bir kilo orris yağı üretmek için yarım ton orris kökü kullanılıyor. Orrisin ekimi ciddi ölçüde bir işgücü gerektiriyor. Çiftlikte yıllardır bütün aile fertleri farklı görevlerde çalışıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Yetişkinler bahçeye bitkileri ekip ağır işleri yapıyor, çocuklar ise kökleri soyuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Karaciğer hastalığında da kullanıldı Bu özel çiçekten elde edilen reçine birçok işlemden geçirilerek diş macunu, beyazlatıcı toz, sabun gibi gereçlerin de ham maddesini oluşturuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Orrisin bu eşsiz özü bir zamanlar bronşit, karaciğer hastalığı ve ödem gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılmış. Fabrika çiftçiliğimin hâkim olduğu bir dünyada orris çiçeği çok farklı bir özellikte.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kimyasal katkı maddeleri ve sentetik bileşenler olmadan elle toplanır, özenle yaşlanır ve neredeyse çoğaltılması imkânsızdır. Bu eşsiz çiçeğin parfümeriden içeceğe, ilaca kadar birçok uygulamada kullanılmasına izin verilir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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‘Çiçek dünyasının egzotik kuşu’ olarak nitelendirilen orris, hem dünyevi hem de kutsal olan eski geleneklerin asil bir imajı olarak betimleniyor.