Kaderine terk edilmiş yerler! Listede Türkiye'den de bir yer bulunuyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Kaderine terk edilmiş yerler! Listede Türkiye'den de bir yer bulunuyor...
Zaman içinde birçok sebep yüzünden insanlar bulundukları yeri terk ediyorlar. Bu bazen çıkan savaş yüzünden bazen de ekonomik kriz yüzünden olabiliyor. Ya da geçmiş tarihlerde kullanılan bir tarihi eser günümüzde artık bakımsız, çürümüş bir halde kaderine terk ediliyor. İşte bu haber terk edilmiş yerleri tekrardan gün yüzüne çıkarıyor. İşte dünyanın birçok yerinden terk edilmiş 10 yer. Aralarında Türkiye’den de bir yer var…
Zaman içinde birçok sebep yüzünden insanlar bulundukları yeri terk ediyorlar. Bu bazen çıkan savaş yüzünden bazen de ekonomik kriz yüzünden olabiliyor. Ya da geçmiş tarihlerde kullanılan bir tarihi eser günümüzde artık bakımsız, çürümüş bir halde kaderine terk ediliyor. İşte bu haber terk edilmiş yerleri tekrardan gün yüzüne çıkarıyor. İşte dünyanın birçok yerinden terk edilmiş 10 yer. Aralarında Türkiye’den de bir yer var…
St. Nicholas Kilisesi – Makedonya St. Nicholas Kilisesi, 1850 yılında inşa edilmiş. Ancak 100 yıl boyunca terk edilmiş bir şekilde ayakta kalmaya çalışmış.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
3 / 31
İnsanlar St. Nicholas Kilisesi’nin yanına baraj kurdukları zaman kilisenin yakınındaki Movroro Gölü bölgeyi suyla doldurdu. Ama bölge son yıllarda kuraklık yaşadığından turistler kilisenin kalıntılarını gezebiliyorlar.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
4 / 31
Ross Adası – Hindistan İngiltere sömürgesi altındaki Hindistan’da pek çok yer İngilizlerindir. Ross Adası da aslen bir İngiliz yerleşim yeriydi. Adanın bitki örtüsü, bir zamanlar ‘’Doğu’nun Paris’i’’ olarak anılan adanın kalıntılarını tüketiyordu.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
5 / 31
Adada, başlangıçta İngiliz hükümet yetkilerinin yanı sıra 1857 yılında Hindistan İsyanı’ndan sonra kurulan bir cezaevi de bulunuyordu. 1941 yılına kadar İngiliz sakinler, çok abartılı olmayan dans salonları, pastaneler, kulüpler, havuzlar ve bahçelerle evlerini inşa ettiler.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
6 / 31
Daha sonra adada bir deprem oldu ve ardından Japonlar tarafından istila edildi. Ardından Ross arazisinde, Japonlar ve İngilizler tarafından küçük askeri üsler kuruldu.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
7 / 31
Bu askeri üs kurma girişimi 1979 yılında yani ada Hint ordusuna verilince son buldu. Bugün turistler adayı neredeyse her gün ziyaret edebiliyor.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
8 / 31
Bannerman Kalesi – New York Hadson Nehri üzerindeki Pollepel Adası’nda bulunan Bannerman Kalesi bir zamanlar New York’taki İskoç mühimmat satıcısı Frank Bannerman için silah deposu olarak kullanıldı.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
9 / 31
Bannerman ve eşi daha sonra kaleyi daha da büyüleyici bir eve dönüştürdü ve yaz aylarında orada kaldılar.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
10 / 31
1920’de çeşitli yangınlar, patlamalar ve kaledeki değişikliklerden sonra kale eskiden olduğu nefes kesici güzelliğini kaybetti. Bugün, kaleyi gezmek isteyenler adaya yolcu botu ya da kayık ile getiriliyor.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
11 / 31
Buzludzha Anıtı – Bulgaristan Buzludzha Anıtı bir zamanlar Bulgar Komünist Partisi’nin eviydi. Bu terk edilmiş anıt, Bulgar Dağları’nın yüksek bölgelerinde bulunuyor.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
12 / 31
Parti, Sovyet nüfusunun yükseldiği zamanlarda, sosyalist komünizmi anmak için bir anıt inşa etmeye karar verdi. Ancak bölge 1989 yılında hükümetin iktidardan ayrılması sonrasında terk edildi.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
13 / 31
Humberstone – Şili Humberstone, Atacama Çölü’ndeki eski İngiliz madenci kenti. Birinci Dünya Savaşı’nda icat edilen sentetik nitrat, potasyum nitrat yerine geldi.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
14 / 31
Ve bu da tesislerin artık gerekli olmadığı anlamına gelmeye başladı. İnsanlar bölgeyi öyle hızlı terk etti ki kasaba insanları aniden yok olmuş izlenimi verdiler.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
15 / 31
Çünkü evlerdeki resimler hala duvarlarda asılı duruyordu ve dolaplar da kıyafetle doluydu. 2005 yılında Humberstone, UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne girdi.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
16 / 31
Rum yetimhanesi – Büyükada İstanbul Büyükada’da bulunan Rum yetimhanesi aslında lüks bir otel ve kumarhane olarak tasarlandı. Ama izinlerle ilgili sorunlardan dolayı bina satıldı ve 20. yüzyılın başlarında bir yetimhaneye dönüştürüldü.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
17 / 31
Dünya Anıtlar Fonu’na göre, yaklaşık 215 bin metrekarelik bina, Avrupa’nın en büyük tarihi ahşap binası. 1964’te yetimhane olarak görevine son verildi ve bina onlarca yıl boş kaldı. 2012 yılında da bir restorasyon yapıldı.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
18 / 31
Craco – İtalya Doğal afetler nedeniyle terk edilen eski kasaba günümüzde turistler için en önemli rotalardan birisi. Etkileyici havası ile birçok film de burada çekildi.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
19 / 31
İtalya'nın ünlü kasabası aynı zamanda kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan World Monuments Fund tarafından 2010 yılında izleme ve koruma listesine alınmış. Etkileyici bir Ortaçağ kasabası olan Craco, dik bir zirve üzerinde yer alıyor ve etrafındaki verimli toprağa sahip inişli çıkışlı vadiler arasında zıtlık oluşturan sert hatlarıyla oldukça dikkat çekiyor.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
20 / 31
Kasabanın dik bir yamaca inşa edilmesinin nedeniyse savunma amacı güdüyor. Bu nedenle sağlam ve çarpıcı bir görünüme sahip... Bölgede 8. yüzyıldan kalma mezarlar, orijinal yerleşimin o tarihlere dayandığını gösteriyor.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
21 / 31
1891 yılında 2000’in üstünde olan Craco’nun nüfusu; kuraklık, deprem, heyelan ve savaşlar nedeniyle oldukça azaldı. Bölgenin son yerlilerinin de 1963’te göç etmesi sonucunda kent bugün çürümeye terkedilmiş durumda.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
22 / 31
Bölgeden göç eden Craco göçmenlerinin gelecek nesilleri, 2007 yılında Birleşik Devletler'de 'Craco Topluluğu'nu kurdu.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
23 / 31
Chateu Miranda – Belçika Chateu Miranda, terkedilmiş bir yetimhane. Bu terk edilmiş bina çok farklı amaçlara hizmet etti.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
24 / 31
Aslında, giyotinlerden kaçan Fransız aristokratlar tarafından inşa edildi. Daha sonra bir yetimhane oldu ve şimdi sadece terk edilmiş bir binadan başka bir şey değil.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
25 / 31
Binanın sahipleri birkaç teklif aldıkları halde binayı satmak istemiyorlar. Bunun yerine binanın çevresiyle birleşmesine izin veriyorlar.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
26 / 31
Graun Kilise Kulesi – İtalya Kule Reschen Gölü üzerinde kalıyor. Sudtirol’deki Reschen Gölü üzerindeki Graun Kilisesi, bir zamanlar düzenli olarak ziyaret edilen bir İtalyan kilisesiydi.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
27 / 31
Ancak 1950 yılında şehre elektrik sağlamak için bir baraj inşa edildi. Bunun sonucunda da kilise sular altında kaldı. Bugün kilisenin artık sadece çan kulesi görülebiliyor.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
28 / 31
Dome Homes – Florida Bu beton kubbe şeklindeki yapılar fütüristik gözükebilir ancak aslında emekli bir petrol üreticisinin tatil yurdu.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
29 / 31
Bob Lee, kubbe evlerini 1981’de Marco Adaları, Florida’daki ailesi için, çevre dostu ve kendine yeten bir kaçamak olarak inşa etti.
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
30 / 31
Kubbe evler, bir zamanlar sahildeki beton direklerin üzerinde dururken, erozyon sonucu okyanustaki şu anki konumuna geldiler. Kaynak: ThisIsInsider
Çeviri: Ömer Faruk METİN
SON GÜNCELLEME
31 / 31
Bu kasabada ölmek yasak! Longyearbyen, Norveç’te bulunan bir kasaba. Bu kasabada ölmek yasak. Mezarlığa yeni cenaze alımı da yıllar önce durdurulmuş durumda. Bu ilginç uygulamanın sebebi ise yıllar öncesine dayanıyor. Detaylar için videoya tıklayınız...