Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İnsanlığın 'son umudu'! Şubat 2008’de açılmıştı, sadece tohum depolanıyordu şimdi ise...
Norveç’e bağlı Svalbard takımadalarında buzların içinde adeta bir Nuh’un Gemisi yaratılıyor. Küresel Tohum Deposu ile önemli tohumların felaketlerde güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Şimdi ise tohum dışında başka bir şey depolanıyor. İşte detaylar...
Norveç’e bağlı Svalbard takımadalarında buzların içinde adeta bir Nuh’un Gemisi yaratılıyor. Küresel Tohum Deposu ile önemli tohumların felaketlerde güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Şimdi ise tohum dışında başka bir şey depolanıyor. İşte detaylar...
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Dünyanın yaşayacağı doğal afetler, depremler, nükleer saldırı sonrasında yok olan yeryüzünü yeniden oluşturmak ve küresel tohum ihtiyacını sağlamak amacıyla Norveç’in gizemli Svalbard Adası’nda kurulan Kıyamet Ambarı, Kuzey Kutbu’na bin 300 kilometre mesafede bulunuyor ve 'insanlığın son umudu' olarak biliniyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Şubat 2008’de açılan ambar, dünyanın her bölgesinden 250 milyon adet tohumu barındırıyor ve olumsuz hava koşullarından olası birçok saldırıya karşı dirençli bir şekilde inşa edildi. Uzunluğu 130 metre, duvarları da çelik barlarla çevrili ambarda 4.5 milyon tür meyve, sebze ve tahıl tohumu koruma altında tutuluyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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En kötü felaketlerde bile tohumların hiç zarar görmeden yaklaşık 200 yıl kadar dayanacağı belirtiliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Yaklaşık 9 milyon dolara mal olan ambarı tehdit eden tek unsur aç kutup ayıları.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Bölgede yaşayan 3 bin kadar kutup ayısını ambardan uzak tutmak için tüfekli özel bekçiler görev yapıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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En son depolanan numuneler arasında Ermenistan’daki değişik iklim bölgeleri ile Tacikistan’daki Pamir dağlarından getirtilen buğday da bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Yabani tohumlara da çetin hava koşullarına dayanıklılıkları nedeniyle özel önem veriliyor. Svalbard ambarına en büyük katkı ABD tohum bankasından geliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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ABD’den, aralarında İnka ve Azteklerin besin değeri yüksek tahıllarından horozibiğinin de bulunduğu 12 bin 801 numune gönderiliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Projenin hedefi, pirinç, mısır, buğday, patates, elma, maniok, hindistancevizi gibi en önemli 21 bitki türünün mümkün olduğunca muhafaza edilmesi ve tür çeşitliliğinin sağlanması.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kitap da depolanıyor Ambarda artık kitap da depolanacak. Norveç devlet televizyonu NRK’nın haberine göre, dünyanın en değerli kitaplarının da burada dijital film ortamına aktarılarak nükleer savaşlardan ve büyük afetlerden korunması hedefleniyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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İçerisinde mini bir kütüphane oluşturulan ambarda ilk olarak Dünya Arktik Arşivi açıldı. Bu kütüphaneye Brezilya, Meksika ve Norveç’ten eserler getirildi ve kopyaları depolandı.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Depolama işlemini gerçekleşen Piql şirketinden Katrine Loen Thomson, “Geliştirdiğimiz metotla kitapları en az bin yıl koruyabileceğiz. Brezilya ve Meksika’ya zamanla diğer ülkelerin de katılmasını bekliyoruz” dedi.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Dünyada tıpkı Svalbard Küresel Tohum Deposu gibi ilginç hikayesinin olduğu ve seyahat edilemeyen başka yerler de var. İşte onlardan bazıları...
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Mount Weather / Virginia - ABD Mount Weather, ABD hükümeti için gizli bir sığınak görevi görüyor. Felaket veya önlem alınması gereken acil durumlar esnasında devreye giren bir acil durum kompleksi olan Mount Weather, soğuk savaş dönemindeyken 1958 yılında Sovyet Rusya'nın 'Sputnik' adlı uydusunu uzaya fırlatmasının ardından savunma amaçlı kurulmuştur. Sadece üst düzey devlet görevlilerinin kullanımına açık olan bu alan hem yer altında hem de yer üstünde bulundurduğu alanlarıyla yüksek güvenlik sağlıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Washington'dan birkaç dakikalık uçuş uzaklığında olan bu alana 11 Eylül saldırılarından sonra Dick Cheney (Eski Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı) gelmiştir. Bölge kendi yasalarıyla yönetiliyor ve maksimum koruma ile korunuyor. Dışarıdan herhangi bir yabancı bu bölgenin yanına bile yaklaşamıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Es Vedra / İSPANYA İspanya kıyılarındaki Balear Adaları'ndan biri olan Es Vedra'nın kayalık adası dünya üzerinde üçüncü en güçlü jeomanyetik kuvvet derecesine sahip olan yer. (İlki: Bermuda Şeytan Üçgeni, ikincisi: Kuzey Kutbu).
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kuzey Sentinel Adası Kuzey Sentinel Adası, ne kadar isteseniz de ziyaret edemeyeceğiniz bir diğer nokta. Kuzey Sentinel Adası, Hint Okyanusu’nda yer alıyor. Hindistan’a bağlı olan adada Sentinel Kabilesi ve Hintli insanlar yaşıyor. Ada halkı tamamen dünyadan izole bir yaşam sürüyor ve dışarıdan insanlar ile iletişim kurmayı reddediyor. Adaya yanaşan tüm araç ve insanlara oklarla saldıran kabile tamamen dış dünya ile iletişimi kesmiş durumda. İngiliz ve Hintli antropologlar senelerce iletişim kurmaya çalıştı fakat bölge halkının saldırgan tutumu maalesef çalışmaları engelliyor. Kuzey Sentinel Adası hem Sentinel kabilesinin huzuru hem de ziyaretçilerin güvenliği için ziyarete kapalı bölge ilan edilmiş durumda.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bu bölgede teknoloji duruyor ve pusula bile yanlış yönü gösteriyor. İspanyol hükumeti, adayı bir doğa rezervi ilan ederek ziyaret edilmesini yasaklamıştır.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Club 33 / New Orleans - ABD Club 33 isimli bu mekan gizliliğine yakışır şekilde kapısında sadece bir numara ile gösteriliyor. Bu kulübe üye olmak istiyorsanız eğer 10 bin dolar ile 30 bin dolar arasında bir ücret ödemeniz gerekiyor. Buna ek olarak her yıl 3.275 Dolar ve 6.100 dolar arasında bir vergi ödemeniz gerekiyor. 'Ben paramı basar, içeriye girerim' diyorsanız da yanılıyorsunuz. Çünkü bu kulübe üye olmak isteyen o kadar çok insan var ki kayıt olabilmeniz için en az 15 yıl sıranızın gelmesini beklemek zorundasınız. Aksi takdirde kapıdan içeri adım bile atamıyorsunuz.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Lascaux Mağarası / FRANSA Lascaux Mağarası, mağara resimleriyle bilinen en eski sanat eserlerini bünyesinde barındırıyor. 1940’lı yıllarda civardaki köylerden çocukların oyun amaçlı mağaraya girmesiyle bu resimler keşfedilmiş.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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İçeride yaklaşık 20 bin yıllık mağara resimlerinin bulunduğu tespit edilmiş, bu resimlerde genellikle hayvan figürleri ön plana çıkmakta. Gerekli arkeolojik araştırmalardan sonra 1948 yılında Lascaux Mağarası, halka açıldı fakat maalesef bu tarihi bölgenin yoğun ziyaretçi sirkülasyonunu kaldıramayacağı tespit edildi. 1963 yılında mağara ziyaretçilere kapatıldı. Merak edenler için Lascaux Mağarası’nın benzeri 1983 yılında yakın bir bölgeye inşa edildi.