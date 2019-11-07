Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İki ülkeyi ortadan ikiye ayıran çizgi! Çizgiyi geçtiğiniz anda...
Ülkeleri birbirinden ayıran sınırlar kimi zaman şaşırtıcı etkilere sahip olabiliyor. İlginç sınırlardan birisi de Hollanda ve Belçika arasında. Ortaya şaşırtan sonuçlar çıkaran sınır ve Baarle kasabasındaki insanların günlük yaşantısı oldukça ilginç…
Ülkeleri birbirinden ayıran sınırlar kimi zaman şaşırtıcı etkilere sahip olabiliyor. İlginç sınırlardan birisi de Hollanda ve Belçika arasında. Ortaya şaşırtan sonuçlar çıkaran sınır ve Baarle kasabasındaki insanların günlük yaşantısı oldukça ilginç…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Baarle kasabasından geçen sınırın bir tarafı Hollanda diğer tarafı ise Belçika oluyor. Bazı yerlerde evlerin, mağazaların ve iş yerlerinin ortasından geçiyor. Önemli tek nokta ise; ön kapınızın hangi ülkeye baktığı... Çünkü ön kapının açıldığı ülkenin yasalarına tabi oluyorlar. İşte dünyanın en ilginç sınırı ile ilgili detaylar…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bu iki yerleşim yeri aynı anda hem Belçika’ya hem de Hollanda’ya açılan kapılara sahip. Belçika’ya ait Baarle-Hertog kasabası 22 yerleşim biriminden oluşuyor. Bunlar aynı zamanda Hollanda topraklarıyla da çevrili küçük yerler.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Hollanda’ya ait Baarle-Nassau kasabası ise sekiz yerleşim biriminden oluşuyor ve bunların yedi tanesi Belçika yerleşim yerleri içerisinde kalıyor. Bu karmaşıklığın önüne geçmek isteyen yerel yöneticiler sınırların anlaşılmasını kolaylaştırmak için sınırdaki kaldırımları işaretlerle belirginleştirdiler.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Eğer bu işaretleri takip ederseniz bunların kasabanın yollarından ve bahçelerinden çapraz insanların oturma odalarından ise düz bir şekilde geçtiğini çabucak anlarsınız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Yaşamını bugüne kadar bu köylerin Hollanda’ya ait kısmında geçiren Bayan van Gool, bölgede sık sık kaçakçılık yapıldığını söylüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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İnsanların gümrüklerde dikkat çekmemek için özel kıyafetler giydiğini belirten Gool örnek olarak ise kıyafetlerinin altında tereyağı kaçırmak isteyen kadınlardan bahsediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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İki ülkenin de kendine göre iyi ve kötü olarak nitelendirilebilecek yönlerine değinen Gool, günümüzde Belçika’da yapılan ekmeğin daha lezzetli olduğunu benzinin ise Hollanda’ya göre daha ucuz olduğunu söylüyor. Alışverişler için ise Hollanda tarafındaki marketlerde yapıldığını belirtiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kasaba sakinleri uyumlu bir şekilde birlikte yaşamanın yolunu bulmuş olsa da günlük yerel yöneticilerin izlediği politikalar zoraki yürüyen bir evlilik gibi duruyor. Ancak her iki belediye başkanın da birleşmeyi hayal ettiği biliniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Hollanda Baarle Nassau Belediye Başkanı: “Farklı ülkelere ait bu iki belediye meclisi bütünleşebilse ve tek bir Avrupa varlığına dönüşebilse bu çok parlak bir şey olurdu.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ancak gerçekte bu düşünce hala ütopik.” Belçika Baarle-Hertog Belediye Başkanı ise: “Muhtemelen bunu asla deneyemeyeceğiz. Şu anda zaten yasal olarak imkansız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ve bu eğer gerçekleşecek olsaydı, iki tarafın da lehine olacak bu birleşme karşısında kültürel duyarlılıkların yeniden ortaya çıkması söz konusu olacaktı.”
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Şimdilik, ortak sorunlara odaklanmak işbirliğini geliştirmektedir. Kanalizasyon, aydınlatma ve yol inşaatı konusunda müzakereler her daim kaçınılmazdır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Aksi halde geçmişte olduğu gibi bir taraf yolu tuğla ile yapmak isterken öteki taraf ise yola asfalt döşemek isteyebilir. Kaynak: euronews
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Dünyada tıpkı Hollanda ve Belçika arasında olan bu yerleşim yeri gibi ilginç sınırlar var. İşte onlardan bazıları...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Avusturya - Slovakya - Macaristan Sınırı... Üç ülke sınırı bu masa ve banklardan oluşuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Güney ve Kuzey Kore arasında kalan ilginç köy... Bir zamanlar küçük ve sakin bir Kore köyü olan Panmunjom, bugün iki ülke arasındaki sınıra adını veriyor. Uzun yıllardır askerlerden arındırılmış halde, yani tampon bölge.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ancak tampon bölge olarak da ikiye ayrılmış durumda. Tam ortadan ikiye bölünen köyde bir sokak iki ayrı ülkeye ait.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Sokakta yer alan Birleşmiş Milletler Askeri Ateşkes Komisyonu'nun konferans binası da bölünmüş durumda. Hatta sınır, bina içindeki müzakere masasının tam ortasından geçiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Masanın yarısı başka bir ülke, diğer yarısı başka bir ülke. Masadaki sınır ihlallerini önlemek için her iki uçta da silahlı iki asker nöbet bekliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Arjantin - Paraguay - Brezilya ülkelerinin sınırları, içlerinden geçen nehrin kollarıyla ayrılmış durumda...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Sınırı, Igauzu Nehri oluşturuyor. Nehir, Igauzu Şelalesi'nin yakınında bulunuyor. Bu sınır hem Latin Amerika'nın en ilgi çeken sınırı hem de dünyanın en ilginç sınırlarından birisi...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Turistlerin odağı olan bu şelaleye gelen turistler 3 ülkeyi de görebildikleri bir manzaranın tadını çıkarıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Sixaola Nehri'nin üzerinden geçen bu tek şeritli yaya, araç ve tren köprüsü Kosta Rika ve Panama'yı birbirinden ayırıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Haskell Kütüphanesi'nin içinden geçen Kanada-ABD sınır çizgisi...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Norveç - İsveç Sınırı... İki ülkenin sınırında motorlu kızaklar kullanılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Arjantin - Brezilya Sınırı... Bu iki ülkenin sınırı Iguazu Şelalesi ile ayrılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Amerika Birleşik Devletleri - Meksika Sınırı
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Çin - Nepal Sınırı... Bu iki ülkenin sınırı, dünyanın en yüksek dağı olan Everest...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Polonya ve Slovakya arasındaki sınırı Rysy Dağı belirliyor.