Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Her şey evlenince başladı! Dört yıldır dünyayı geziyorlar...
Derya (30) ve Serkan Vatansever (35) gezgin ruhlu bir çift. Derya, özel bir emeklilik şirketinde çalışıyor, Serkan ise bir spor markasında bölge sorumlusu... Dört yıldır dünyayı geziyorlar. İkisi de doğa tutkunu. Gezilerinde genelde yeşil rotalar var. Ayrıca adrenalini de seviyorlar. Güney Afrika’da Masa ve Lion’s Head dağlarına da tırmandılar, Asya’da deniz, kum, güneş ve yeşil doğanın tadını da çıkardılar. Vatansever çiftiyle seyahat tutkularını konuştuk.
Derya (30) ve Serkan Vatansever (35) gezgin ruhlu bir çift. Derya, özel bir emeklilik şirketinde çalışıyor, Serkan ise bir spor markasında bölge sorumlusu... Dört yıldır dünyayı geziyorlar. İkisi de doğa tutkunu. Gezilerinde genelde yeşil rotalar var. Ayrıca adrenalini de seviyorlar. Güney Afrika’da Masa ve Lion’s Head dağlarına da tırmandılar, Asya’da deniz, kum, güneş ve yeşil doğanın tadını da çıkardılar. Vatansever çiftiyle seyahat tutkularını konuştuk.
Fotoğraflar: Derya ve Serkan Vatansever
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hangi ülke sizde beraber dünyayı gezme merakını uyandırdı? Derya: Bunun ilk tohumları balayı için gittiğimiz Bali’de yeşerdi. Bilmediğimiz bir coğrafyada tamamıyla farklı iklimler, kültürler ve insanlar tanımak, bir haritaya bakarak saatlerce yürümek, konfor alanımızın dışına çıkmak ne keyifliymiş. Sonrasında her fırsatta uçak bileti bakarken bulduk kendimizi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Birlikte gezdiğiniz ülke sayısı az. Evlenmeden önce hiç yurtdışına çıkmadınız mı? Serkan: Sık seyahat etmiyordum. Derya da öyle... Sadece bir defa arkadaşlarımla Tayland’a gittim. Evlendik ve kendimize farklı bir dünya kurduk. Dört yıldır beraberiz ve bu sürede üç kıtaya ayak bastık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Toplamda 15 ülke ve 50’nin üzerinde şehir dolaştık. Sayı az ama bir yıl sonra sizinle tekrar buluşursak rakama çok şaşıracaksınız. Ülkelere gelirsek;Endonezya, İspanya, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Belçika, Hollanda, Fransa, Almanya, Katar, Güney Afrika, Tayland, Kamboçya, Singapur ve Kazakistan.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Avrupa dışında uzak yerlere de gitmişsiniz. Güney Afrika, Tayland, Kamboçya, Singapur ve Kazakistan beşlisinden en çok neresi sizi etkiledi? Derya: Kesinlikle Güney Afrika. Zor şartlar, güçlü insanlar doğurur lafının en büyük örneği bu ülke...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Mandela ile birlikte gelen değişim ve gelişimle ülke her geçen gün ilerlemiş. Geçmişte büyük acılar çekmiş, şimdilerde gelişmekte... İnsanları sıcak, samimi ve doğası harika...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Peki neler yaptınız? Derya: Masa Dağı’na tırmandık. 2.5 saat süren zorlu ama bir o kadar da keyifli tırmanış herkesin yaşamasını istediğimiz tarifsiz bir deneyim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sonra National Geographic’in ‘Dünyanın En İyi Tırmanış Rotaları’ listesinde yer verdiği ‘Lion’s Head’e tırmandık. Biz doğaya âşık bir çiftiz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Helikopterle Cape Town’u gezdik ve en eğlencelisi Afrika penguenlerine dokunmak ve onlarla aynı koyda yüzmek harikaydı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Doğasever olarak neresi sizde kalıcı iz bıraktı? Derya: Endonezya... Yemyeşil bir coğrafya. Dört yıl önce gitmiştik ve o zamanlar şimdiki gibi sürekli Instagram’da paylaşımı yoktu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kuş seslerinin arasında sonsuzluk havuzları, alabildiğine yeşil pirinç tarlaları ve palmiyeler insana huzur veriyor. Cennette gibiydik. Özellikle Ubud’daki maymunlar çok şeker. Maymun ormanında çok eğlendik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Seyahatlerinize çıkmadan önce ilk yaptığınız şey nedir? Serkan: Öncelikle pahalı uçak bileti gibi büyük bir sorunu ucuza kapatabilirsek, gerisi kolay.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Mutlaka lokasyonları kolay bulmak için offline (çevrimdışı) harita indiriyoruz. Bu durum seyahatlerde bize ciddi zaman kazandırıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kısa sürede birçok aktivite yapmanın püf noktası bu harita ve yola çıkmadan kiralayacağınız araçtır. Seyahate çıkacaklara önerim, gidecekleri ülkenin haritasını indirip aracı önceden kiralamaları...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Çalışan insanlar olduğunuz için tatil zamanlarınız belli. Genelde gezileriniz kaç günlük oluyor? Serkan: Yıllık izinler, bayramlar ya da hafta sonları yola düşüyoruz. Ortalama üç ya da dört günlük seyahatler yapıyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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oğunluğun arasına seyahatleri sıkıştırmak hem maddi hem de zaman yönetimi açısından pek de kolay değil. Derya bilet işinden sorumlu. Bir eli işte, diğer eli ucuz bilet arayışında ama dolar ve Euro’nun bizi ciddi sıkıntıya soktuğu da bir gerçek.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Şu sıralar paramızın daha az değer kaybettiği kıtalar hedefimiz. Yani Asya ve Afrika... Bilet arayışına başladık bile.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ortalama günlük harcamanız ne kadar? Serkan: Aslında seyahat ettikçe bütçe konusunda uzmanlaşıyorsunuz. İlk başlarda kontrolsüz olan harcamalar sonrasında daha kontrollü olmaya başlıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Zamanla bir seyahatte nelere para harcayıp harcamayacağımızı öğrendik. Ülkelere göre değişiyor. Örneğin Avrupa’ya gidiyorsak günlük ortalama nakit harcamamız iki kişi 50 Euro. Asya veya Afrika’da ise 100 dolar.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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En son nereye gittiniz, neler yaptınız? Derya: Krabi, Phi Phi ve Phuket adalarını keşfettik. Phuket biraz turistik ama Krabi ve Phi Phi tam anlamıyla doğanın sizi kucakladığı yer.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Deniz, kum ve güneş üçlüsünden sonra Tayland’ın komşusu Kamboçya’ya uçtuk. Siem Reap’te, balta girmemiş ormanların kalbinde yüzyıllardır var olan Angkor Wat tapınaklarını görebilmek ve o tarihi atmosferi solumak unutulmaz bir deneyimdi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Seyahat etmek güzel ama her ülke çok da güvenli değil. Hiç başınıza kötü bir şey geldi mi, hırsızlık olabilir mesela...Serkan: Tam gelmek üzereydi, bir anlık dikkatimle bunu önledim. İki yıl önce Capri Adası’nda denize giriyoruz, çantamızı çakıl olan kumsala bıraktık. İçinde paramız ve pasaportlarımız vardı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yüzmek için denizde biraz açıldık, o esnada uzakta bekleyen iki genç gözüme takıldı, yavaşça çantamıza doğru ilerleyip yanına oturdular.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Beni fark etmeleri ve onları gördüğümü anlamaları için denizde bir yüzüşüm var görmeniz lazım...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Nefes nefese yüzerek hemen kıyıya çıktım. Birkaç dakika içinde çocuklar oradan uzaklaştı ve kazanan ben oldum. Ne gündü ama...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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“Eğer içinizde bir seyahat tutkusu varsa ertelemeyin. Oraya gidin, uzak yakın fark etmez gidin. Kısacık hayatımızda dünya ertelenmeyecek kadar güzel.”
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Derya ve Serkan Vatansever çifti seyahatleriyle ilgili fotoğraflarını ‘@gezentipenguen’ Instagram hesabından paylaşıyor.