Her geçen gün büyüyen gizemli çukurlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sibirya'da bulunan devasa çukurlar görenleri şaşkına çeviren cinsten. Bilim insanlarını bile şaşırtan bu çukurların sayısıysa günden güne artmaya devam ediyor… Batagaika krateri ise devasa bir alanı kaplıyor ve çukurlar oluşturarak ilerliyor. İşte ilginç oldukları kadar tehlikeli de olan o çukurlar...
Sibirya'da bulunan devasa çukurlar görenleri şaşkına çeviren cinsten. Bilim insanlarını bile şaşırtan bu çukurların sayısıysa günden güne artmaya devam ediyor… Batagaika krateri ise devasa bir alanı kaplıyor ve çukurlar oluşturarak ilerliyor. İşte ilginç oldukları kadar tehlikeli de olan o çukurlar...
Fotoğraflar: BBC, The Independent, Alamy
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Sibirya'da bulunan Batagaika Kriteri devasa bir alanı kaplıyor.
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1960'lı yıllarda çökmeye başlayan bu toprak parçası giderek büyümeye devam ediyor ve çukurlar oluşturuyor.
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Geçtiğimiz yıllarda Sibirya'da aniden ortaya çıkan bu dev deliklerin arasına dört yeni delik daha katıldı.
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Sibirya'nın Yamal Yarımadası'ndaki bu dört büyük kraterin dışında onlarca küçük kraterin de bulunduğu belirlendi.
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Bölgeye giden bilim insanları bu kraterlerin içine girerek numuneler aldı. Gizemli kraterlerin hemen hemen tamamının çok düzgün bir şekilde oluşmuş olmaları dikkat çekti.
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Bu kraterlerin nasıl oluştuğunu araştıran bilim insanlarının ilk öngörüleriyse iklim değişikliği oldu.
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Kraterlerin 6 mil yakınında bulunan bir doğalgaz çıkarma tesisiyse yeni bir iddianın da ortaya atılmasına neden oldu.
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Bazı Rus yetkililer bölgede son derece yüksek oranda doğalgaz kaynaklarının bulunduğunu belirterek, "Bu kaynaklar bazen küçük cep şeklinde bulunuyor.
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Buradaki sıkışma nedeniyle gaz dışarı çıkabilmek için böyle bir patlamaya neden olmuş olabilir" demişlerdi.
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Bölgede yaşayanlar bazen şiddetli patlamayla birlikte göğe doğru yükselen alevler gördüklerini de belirtiyor.
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Bu ilginç oluşumun yani deliklerin ortaya çıktığı Yamal'ın Türkçe karşılığıysa ‘Dünyanın Sonu’ anlamına geliyor.
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Rusya'nın kuzeyinde yer alan Yamal Yarımadası'nın uydudan çekilen bir görüntüsü bilim insanlarını şaşkına çevirmişti...
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Yaklaşık 80 metre derinliğe sahip olduğu sanılan dev deliğin internete düşen fotoğrafları tüm dünyayı şoke etmişti.
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Bu tuhaf boşlukların gerekçesi kimilerinin kurguladığı gibi uzaylılar ya da meteorlar değildi, ancak buna rağmen doğru açıklama da oldukça heyecan verici olabilirdi.
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Bu yüzden bilim insanları daha fazla bilgi edinebilmek için bir inceleme başlattılar.
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Rus bilim insanları bu esrarengiz deliği daha yakından incelemek üzere 80 metre derine indi ve buradan örnek topladı...
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Şimdi bilim dünyası iklim değişikliklerinin ve küresel ısınmanın nedeninin Sibirya’da keşfedilen ve sayıları her geçen gün artan bu devasa deliklerin neden oluştuğunu tartışıyor.
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Rusya’nın Sibirya’daki zengin petrol ve doğal gaz yataklarına yakın mesafelerde bulunan bu dibi görünmeyen delikler için farklı teoriler üretilmiş durumda.
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Bunlardan biride bitişikteki doğal gazın sızıntı yapıp yanarak yeryüzünü ısıttığı ve bunun da buzulların erimesine, küresel ısınmaya, iklim değişikliklerine yol açtığı.
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Yarımada üzerinde devasa bir delik tespit eden bilim insanları, uydu görüntülerinin incelenmesinin ardından olay yerine gitmişti.
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Bu ilginç oluşumun üzerinde yapılan çalışmaların üstünden zaman geçmiş olsa da bilim insanlarını aralıklarla incelemelerine devam ediyor…
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Küresel ısınma nedeniyle yeraltı gazlarının ani genleşmesi sonucu bir patlama meydana geldiği, çoğu araştırmacının ortak tahmini...
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Bir diğer teori ise deliğin meteor düşmesi sonucu oluştuğu...
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Ancak böylesine ciddi hasara yol açacak bir meteorun uzay gözlemcileri tarafından fark edilmemesinin mümkün olmadığı belirtiyor.
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Deliğin etrafında oluşan kanalları inceleyen uzmanlar, deliğin bir patlamanın sonucu olmaktan çok, bir çöküntü olduğunu tahmin ediyor.