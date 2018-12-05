Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Hafta sonunun en sakin adresi! Hem yakın hem de ucuz...
Evliya Çelebi'nin ‘Ruhaniyetli bir şehir’ dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği yer Bursa… Hangi mevsimde giderseniz gidin size mutlaka en güzel özellikleriyle kucak açacaktır. Bu hafta sonu bu güzel şehri keşfe çıkmaya ne dersiniz? Üstelik İstanbul’a da çok yakın, iki saat uzaklıkta... Sizin için gezilecek yerlerden konaklama yapılacak mekânlara kadar her şeyi listeledik...
Evliya Çelebi'nin ‘Ruhaniyetli bir şehir’ dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği yer Bursa… Hangi mevsimde giderseniz gidin size mutlaka en güzel özellikleriyle kucak açacaktır. Bu hafta sonu bu güzel şehri keşfe çıkmaya ne dersiniz? Üstelik İstanbul’a da çok yakın, iki saat uzaklıkta... Sizin için gezilecek yerlerden konaklama yapılacak mekânlara kadar her şeyi listeledik...
Fotoğraflar: Alamy, İsmail Sarı, İznik Eko Turizm Tesisleri
Hürriyet Seyahat
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Sırlarıyla Ulu Camii I. Bayezid tarafından yaptırılan Ulu Camii usta işçiliği ve görkemli duruşuyla dimdik ayakta duruyor. Osmanlı tarihinin ilk mimari örneklerinden biri olan cami, şehrin dini kimliğinin en önemli parçalarından...
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Camide dikkat çeken en önemli sırların başında ‘vav’ harfi yer alıyor. Vav harfinin uç kısmında lale motifi bulunuyor. Üstelik vav harfinin ön kısmında ise eski dönem de Hz. Hızır’ın namaz kılmış olduğu bölüm yer alıyor. Kısaca belirtmek gerekirse buradaki insanları rahatlatan manevi hava insanlara hem huzur hem de mutluluk veriyor.
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Çinilerin şehri: İznik Bursa’ya gelmişken tarihteki önemli yeriyle İznik’i görmeden olmaz. Eğer bir yer İstanbul’a yakınsa, gönüllere huzur veren bir gölün kenarında konuşlanmışsa ve muhteşem bir tarihe sahipse ziyaretçi akınına uğramasını beklersiniz değil mi?
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Oysa ki, tam tersi oluyor ve hem yerli hem de yabancı turistlerin çoğu burayı ıskalıyor. İznik’e yaklaştıkça etrafı çeviren surlardan ötürü İstanbul’un minyatürüne varıyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Bizans, Anadolu Selçuklu Devleti gibi güçlü devletlere ev sahipliği yapmış İznik her yeriyle tarih kokuyor.
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Şehrin merkezine vardığınızda Aya Sofya’yı görmeden sakın buradan ayrılmayın. Tabi İznik deyince akla ilk gelen çiniyi es geçmek olmaz. İznik Çinisi tek başına insanların ayakta kalmasını sağlayamadığı için, birçok mağaza seramik de satıyor. İznik’e gelmişken sevdiklerinize Çini almadan sakın dönmeyin.
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Kozahan Tarihi Ulu Cami’ye yakın bir konumda olan Kozahan şehrin en önemli hanlarından... Zamanında ipek böceği kozası ticareti gerçekleştiği için adını buradan alan han, Bursa’nın tekstil sektöründe neden lider şehir olduğunu gösteren en önemli detaylardan biri.
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Kozahan’da Bursa’ya özgü yöresel ürünler satın alabileceğiniz gibi buradaki mekânlarda kaliteli vakit geçirebilirsiniz.
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-İçinde çarşı olan köprü: Irgandı Dünyada sadece dört örneği bulunan Irgandı Köprüsü üzerinde 4 çarşı yer alıyor. 1922 yılında Yunanlıların kenti terk ederken bombaladığı köprüdeki dükkanlar tamamen yıkılmış.
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Köprü daha sonra 1949 yılında onarılmış ve dükkanların ise 2004 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilerek bugünkü halini almış. Köprü içerisinde geleneksel el sanatlarının birbirinden farklı örnekleri bulunan çarşıda keyiflice vakit geçirebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
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Tarihi Osmanlı köyü: Cumalıkızık Uludağ'ın eteklerinde daracık sokakları, orijinal dokusunu yitirmemiş otantik evleri ve köy havasını koruyan atmosferiyle Cumalıkızık Bursa'nın anlatılmaz yaşanır efsanelerinden biri.
Hürriyet Seyahat
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700 yıllık gizemli tarihi, Osmanlı'dan kalma binaları, doğal kaynakları, şenlikleri ve yaşanmışlıklarıyla kentin hem tarihi hem de doğal güzellikleri arasında...
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Üstelik dünyanın en dar sokağı da bu köyde! UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Cumalıkızık'ın kuruluş hikâyesinin 1300'lü yıllara kadar uzandığı biliniyor.
Hürriyet Seyahat
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Osmanlı'da erken dönem sivil mimari örneklerine ev sahipliği yapan köy, Uludağ'ın çevresine kurulan yedi kızık köyünden biri.
Hürriyet Seyahat
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O zamanlar dağ eteklerine kurulan köyleri tanımlamak için 'kızık' sözcüğü kullanılıyordu. Bu köylerden Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Derekızık, Fidyekızık ve Değirmenlikızık olmak üzere beşi günümüze kadar ulaşmış. Aralarında orijinal dokusunu korumuş olan ise Cumalıkızık.
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Sessiz sakin: Misi Köyü Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı köy merkeze sadece 12 km uzaklıkta, adeta bir adım ötede kocaman bir cennet…
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Çok eski bir Rum köyü olan Mysia Osmanlı Dönemi ile Misi adını almış. Köyün sokakları Rum ve Osmanlı evlerinin adeta bir harmonisi gibi rengarenk…
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Bursa’nın en özel yeri: Gölyazı Avuçiçi kadar bir yer Gölyazı. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı bu kasaba, tarihi adı Apolyont olan Uluabat Gölü'nün kucağında bir yarım ada...
Hürriyet Seyahat
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Tarihi milattan öncelere dayanan keşfedilmemiş küçük bir cennet olan Gölyazı'da bugün, balıkçı kadınlar, en eskisi 250 yıllık Rum evleri, sokak arası kedileri, koruma altındaki kuşlar ve 730 yıllık anıt ağaç Ağlayan Çınar nöbet bekliyor.
Hürriyet Seyahat
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Fotoğraf çekmekten yorulabileceğiniz kadar çok büyüleyici görüntüsüyle ufacık ama dolu dolu yaşayan bir balıkçı kasabası burası.
Hürriyet Seyahat
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Rumlardan günümüze: Trilye İstanbul’dan 90 dakikalık feribot yolculuğuyla ulaşılan Tirilye, son yıllarda gittikçe popüler haline geldi. Hatta Mudanya’nın tahtını sallıyor. Hafta sonunda büyük şehirden kaçmak isteyenlere pek çok seçenek sunan beldede tarihi yapıların, ahşap evlerin arasında geçmişi keşfe çıkacaksınız.
Hürriyet Seyahat
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Bursa'da hangi lezzeti tatmalı? Tereyağı ve etin en uyumlu hali olan iskender tadılması gereken lezzetlerin başında geliyor. İri iri kesilmiş et parçaları, tereyağlı pideleri, lezzetli sosu ve kaymak gibi yoğurduyla iskender Türk mutfağının en lezzetli kebap yemeklerinden biri. Bursa'nın bu meşhur lezzeti şehrin tarihi, kültürel ve coğrafi yapısıyla yıllardır özdeşleşen tatların başında geliyor.
Hürriyet Seyahat
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Kebapçı Hüseyin Usta: Ulu Camii'nin 500 metre ilerisinde Tuzpazarı Sokak'ta yer alan Kebapçı Hüseyin Usta, salaş ve küçük bir mekana sahip. İskender siparişi verdikten sonra masaya gelen kırmızı domateslerin tadına mutlaka bakmalısınız. İskender sunumunun oldukça hoş olduğu mekanda iskenderlerin lezzeti ise son derece güzel. Porsiyonların büyük olduğu mekanda dilerseniz lezzetli yoğurtlarından iskenderin yanına biraz daha isteyebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
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Nerede kalınır? Bursa’da her keseye uygun kalınacak pek çok yer var. Yalnız İznik Belediyesinin BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) desteği ile 2016 yılında hizmete açtığı İznik Belediyesi Bungalov Evleri diğer adı ile İznik Eko Turizm Tesisleri doğanın içinde sessiz sakin bir yer.
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Ailece huzur içerisinde doğa ile baş başa bir tatil yapmak istiyorsanız burası tam size göre.
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Bir tarafınızda muhteşem İznik Gölü manzarası bir tarafınız da Katırlı Dağı ormanları…
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Ayrıca doğa yürüyüşü sevenleri cezbedecek üç farklı yürüyüş parkuru da bulunuyor. Hafta sonu tek gece iki kişilik konaklama fiyatı 140 TL. Kahvaltı da dahil...