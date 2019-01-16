Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Hafta sonunun en güzel 5 adresi! Şehrin kalabalığı ve gürültüsünden uzak...
Bu hafta sonu yoğun geçen iş stresini unutacağınız, doğada güzel anlar geçireceğiniz rotalara yelken açmaya ne dersiniz? İnternet sitemizde yazan beş yazarımız sizin için güzel ve cep yakmayan beş öneride bulundu. Şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzak, sessiz sakin bir yer arıyorsanız bu liste tam size göre…
Bu hafta sonu yoğun geçen iş stresini unutacağınız, doğada güzel anlar geçireceğiniz rotalara yelken açmaya ne dersiniz? İnternet sitemizde yazan beş yazarımız sizin için güzel ve cep yakmayan beş öneride bulundu. Şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzak, sessiz sakin bir yer arıyorsanız bu liste tam size göre…
Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
Hürriyet Seyahat
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Hem kültürel hem de gastronomik: AMASYA Oğulcan TATAR / Instagram: @ogulcantatar Ferhat’ın Şirin için dağları deldiği, dünyanın bilinen ilk coğrafyacısı olan Strabon’un doğduğu, Osmanlı İmparatorluğu’nda şehzadelerin yetiştiği, milli mücadele döneminde halkın örgütlenmesinde önemli pay sahibi Amasya… Hem kültürel hem de gastronomi anlamda özel bir şehir. Merzifon Havaalanına 45 dakika mesafede olan Amasya’ya uçakla geldikten sonra 10 TL ücret karşılığında otobüslerle şehir merkezine ulaşabilirsiniz.
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Sivas veya Samsun civarlarından gelecek gezginler de nostaljik bir seyahat isterlerse Amasya’ya trenle gelebilirler. Fakat trenin otobüse göre daha uzun sürdüğünü de hatırlatmakta fayda var. Şehrin tam olarak içinden geçen Yeşilırmak şehrin en güzel yapılarından olan eski köprülerin de bulunduğu yer.
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Şehir merkezinde gezilecek birçok nokta bu ırmak kenarında olduğu için konaklamalı Amasya turunuzda otel tercihinizi ırmak kenarına yakın yapmanızı tavsiye ederim. Anadolu birçok ‘ilk’lere ev sahipliği yaptığı gibi Amasya’da dünyanın ilk coğrafyacısı olarak kabul edilen Stabon’un memleketi. Bu doğrultuda kendisinin Yeşilırmak kenarında bulunan heykelini de ziyaret etmelisiniz.
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Amasya Arkeoloji Müzesi Anadolu zenginliktir, böylesine iyi korunmuş ve yaşatılmış müzeler sayesinde de zengin olmaya devam edecektir. İki katlı olan müzenin içerisinde binlerce yıllık orijinal tarihi eserleri görebilirsiniz.
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Müzenin en önemli özelliği ise ikinci katında özel bir odada sergilenen sekiz adet mumyaya ev sahipliği yapması. Mutlaka burayı ziyaret edilecekler listesine almalısınız.
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Ferhat İle Şirin Aşıklar Müzesi Ferhat’ın Şirin için dağı delip şehre su getirdiği şehir Amasya’ya özel bir müzedir. Müzenin iç kısmında Ferhat ile Şirin’den başlayarak tüm Anadolu aşıklarına ve akabinde Romeo ve Juliet gibi aşıklara da yer verilmiş.
Hürriyet Seyahat
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Müzenin dışında da Ferhat ile Şirin’in anıt mezarını bulabilirsiniz. Anıt mezarın arkasında Ferhat’ın açtığı su kanallarından birisi içinde de yürüyebilirsiniz.
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Huzurun adresi: SİNOP Seymen BOZASLAN / Instagram: @seymen.b Sinop, Türkiye’nin en huzurlu şehirlerinden biri... Bunu da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), araştırma sonuçlarıyla ortaya koymuş durumda.
Hürriyet Seyahat
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Hatta şehir o kadar huzurlu ki, 1999 yılında İtalya’da kurulan ‘Cittaslow’ (Sakin Şehir) ağına dahil oldu… Sinop gezilecek yerlerde Arkeoloji Müzesi de yerini almış durumda.
Hürriyet Seyahat
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2006 yılında açılan müzede sikke bölümler, küçük buluntular, taş eserler gibi birçok değerli dönem izleri bulunuyor.
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Erfelek Şelalesi Erfelek Tatlıca Şelaleleri Sinop’a 30 km uzaklıkta. Yeşillikler arasında çok güzel bir yolu var. Sinop’ta gezilecek yerler listesinin her zaman zirvesinde olan bir yer olduğu kesin.
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Küçük, büyük 28 şelaleden oluşan Erfelek Şelalesi 1997’de tesadüfen baraj yapımında fizibilite sırasında keşfedilmiş. Kamp ve trekking için uygun olan bölgede ayrıca bir de kafe bulunuyor. Atıştırmalık bir şeyler tüketebilir veya kahve içebilirsiniz.
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Sinop Kalesi Sinop Kalesi şehrin merkezinde, liman yanında bulunan ve hala tüm heybetiyle şehrin en güzel simgelerinden olan bir kale. Kalenin burç kısımların da günümüzde bir cafenin olması ilginç geliyor göze ama yine de dinlenebileceğiniz bir kısım mevcut.
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Kalenin merdivenlerinden direkt en üst kata çıkmış oluyorsunuz ve yukarıdaki gibi harika Sinop sahilinin manzarasını ve Sinop’u izleyebiliyorsunuz.
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Sinop Cezaevi Refik Halit Karay, Mustafa Suphi, Ahmet Bedevi Kuran, Refii Cevat, Hüseyin Hilmi, Burhan Felek, Osman Cemal Kaygılı, Celal Zühtü Benneci, Sebahattin Ali, Kerim Korcan, Osman Deniz, Zekeriya Sertel gibi yazar ve şairler kalmış Sinop Cezaevi’nin zindanlarında.
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Üç tarafı denizle çevirili bir kale burası… Tarihi Sinop Kalesi üzerinde Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı zamanında tersane olarak kullanılan, 1882 yılında cezaevine dönüştürülen tarihi Sinop Cezaevi bugün ‘müze’ olarak hizmet veriyor.
Hürriyet Seyahat
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Dünyada cezaevinin ünüyle anılan şehirlerin sayısı çok az olsa da Sinop Cezaevi, sürgünleri, kaçmanın imkânsızlığı ve zaman zaman cezasını orada çekmiş ünlü kişilerle anılıyor. Burası; “Girilir, ama çıkılmaz” denilen, nemden kibritin bile yanmadığı söylenen, mahkumların çürümek veya ceza sürelerini tamamlayamadan ölmekle karşı karşıya kaldıkları Sinop Cezaevi… Sinop’ta görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.
Hürriyet Seyahat
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İstanbul'a yakın sessiz sakin: TRİLYE Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar İstanbul’dan biraz uzaklaşıp tarih ve doğaya karışmak istiyorsanız Tirilye tam aradığınız adres. Daracık sokakları, yanyana dizilmiş Osmanlı-Rum konakları, adım başı göreceğiniz tarihi çeşme ve kiliseleri, zeytinin ve balığın en tazesi sizleri bekliyor.
Hürriyet Seyahat
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İstanbul’dan 90 dakikalık feribot yolculuğuyla ulaşılan Tirilye, son yıllarda gittikçe popüler haline geldi. Hatta Mudanya’nın tahtını sallıyor.
Hürriyet Seyahat
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Nasıl gidilir? İstanbul’dan bineceğiniz deniz otobüsüyle önce Mudanya’ya, oradan da minibüsle 12 km ötede bulunan Tirilye’ye ulaşabilirsiniz. Bursa merkezden ise halk otobüsleriyle beldeye ulaşım mümkün.
Hürriyet Seyahat
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Mudanya-Tirilye arasında yapacağınız 12 kilometrelik kıvrıla kıvrıla ilerleyen, bir tarafı zeytin ağaçları bir tarafı deniz manzaralı yol unutulmazlarınız arasına girecek.
Hürriyet Seyahat
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Nereleri gezmeli? Tirilye için “Açık hava müzesi” dersem yanlış olmaz. Kendinizi bir ara sokaktan içeriye atıp kaybolarak yürümelisiniz. Her köşede sizi başka sürprizler karşılayacak.
Hürriyet Seyahat
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Taş Mektep: Rum ve Türk çocuklarının aynı sıralarda yıllarca eğitim gördükleri 1909 yılında yapılan Taş Mektep binası mutlaka görmeniz gereken yerlerden. Şu günlerde terk edilmiş bir hali olsa da binanın yıllara meydan okuyan görkemine hayran kalacaksınız.
Hürriyet Seyahat
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Tabut Ev: Bir yol ayrımına yapılmış ev, dar görüntüsü nedeniyle bu adı almış. Bayrak asılı pencereden içinde yaşayan bir köpek bakarmış ama ne kadar seslensem de çıkaramadım ben pencereye. Umarım sizi kırmaz da bir poz verir, tanışırsınız. Tirilye Sahili: Güzel bir marinası bulunan Tirilye’nin sahilinde yürüyüş yapabilir, balık restoranlarında ya da balıkçı teknelerinde her bütçeye uygun taze Tirilye balıklarının tadına bakabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
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Kışın en renkli adresi: BOZCAADA Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk Antik Yunan tarihçisi Herodot bu harikalar adasını en yalın haliyle şöyle tanımlar “Ve Tanrı Tenedos’u yarattı ki, insanlar daha uzun yaşayabilsin…” Bozcaada’da yaşayanlar gerçekten bu tanımda olduğu gibi daha uzun mu yaşamışlar bilemiyoruz.
Hürriyet Seyahat
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Ancak hem doğal güzellikleri hem de tarihi değerleriyle bu büyüleyici ada hayatınızın sonuna kadar buraya demir atmanızı sağlayabilir. Şu sıralar Bozcaada’da o çılgın yaz kalabalığı yok, sıcaklık da o kadar düşük değil.
Hürriyet Seyahat
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Her yer sessiz sakin ve kafa dinlemelik… Üzüm bağları, Arnavut kaldırımlı dar sokakları, Rum mimarisinin en güzel örneklerini teşkil eden evleri ve muhteşem güzellikteki koyları ile Bozcaada çoğunlukla yaz aylarında tercih edilse de adada sükûnetin tadını çıkarabileceğiniz kış ayları da keyifli bir alternatif olabilir.
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Çanakkale iline bağlı Bozcaada, yaklaşık 4 bin yıllık bir tarihe sahip. Bu zaman zarfında adadan geçmeyen uygarlık ise neredeyse yok gibi.
Hürriyet Seyahat
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Ada tarihi eserleriyle büyülüyor Bozcaada’ya ulaşım Geyikli feribot iskelesinden sağlanıyor. Buraya kadar özel aracınızla ya da otobüs yolculuğu ile ulaşmak mümkün. Vapurdan iner inmez adanın merkezine giriş yapıyorsunuz. İskelenin sağ tarafında Bozcaada Kalesi tüm güzelliği ile karşılıyor sizi.
Hürriyet Seyahat
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Burası 1100 yılında Tenes’in öldürüldüğü anıt üzerine Cenevizliler tarafından yapılmış bir kale. 1820 yılında Osmanlı Sultanı II. Mahmut tarafından genişletilen kalenin içinde iki cami bulunuyor. Bozcaada’daki Rum mahallesinde yer alan Rum Ortodoks cemaatine ait Meryem Ana Kilisesi de 24 metre yüksekliğindeki kulesi ile görülmeye değer bir diğer yapı.
Hürriyet Seyahat
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Adı gibi: ŞİRİNCE / İZMİR Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik Zamanında Rumların yaşadığı Şirince köyü, İzmir merkeze sadece 1 saat uzaklıkta. Şirince her ne kadar 2012'deki kıyamet senaryosunda dünyada ayakta kalacak iki köyden biri oluşu ile popüler olmuş olsa da bünyesinde inanılmaz bir tarih barındımasıyla da hala pek çok ziyaretçi çekiyor.
Hürriyet Seyahat
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Şirince, Efes’in terk edilmesinden sonra 15. yy civarında yerleşim görmeye başlamış. Mevcut yapılar ise 19. yy’dan. Eski adı Çirkince olan Şirince'ye geldiyseniz, sıcak bir köy sahlebi içtikten sonra köyün tüm sokaklarını gezin. Her köşede sizi başka bir hikaye bekliyor.
Hürriyet Seyahat
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Ayşe Hanım'ı yerinde Ege otları ile yapılmış gözleme yemeyi ,ardından kumda kahve ile mürver şurubu içmeyi unutmayın. Şarap mahzenlerini gezin ve meyve şarabı tadın, severseniz alın.
Hürriyet Seyahat
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Favorilerim yaban mersini ve mürdüm eriği. Meyve şarabı sevmeseniz yolunuz Kaplankaya şarap evine düşsün. Aziz John Baptist Kilisesi'ni ziyaret edip, bahçedeki havuza para atıp dilek dileyin.Taş Mektep'te Tanzimat'tan Cumhuriyet'e eğitim anılarına dalın. Hakiki zeytinyağı sabunu için lavanta köy ürünlerine uğrayın.