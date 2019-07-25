Hafta sonu deniz keyfi yapılacak en güzel 10 plaj! Hepsi İstanbul'a yakın ve çok ucuz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
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Bu hafta sonu İstanbul'a en yakın plajlara gitmeye ne dersiniz? Üstelik çok sessiz sakin ve pek de cep yakmıyor...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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KİLİMLİ KOYU Kilimli Koyuna ulaşmak için öncelikle Ağva’ya gitmek gerekiyor. Üsküdar’dan kalkan 139A otobüsleri vasıtasıyla yaklaşık dört saatlik bir yolculuğun ardından Ağva’ya ulaşmak mümkün.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Daha sonrasında 5 km’lik yolu yürüyebilir ya da taksiyle 35-40 TL karşılığında gidebilirsiniz. Bölgede ateş yakmak ve kamp yapmak yasak çünkü sahilin işletmesi kiraya verilmiş, kamp yaparsanız işletmeciler tarafından rahatsız edilmeniz olası.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Yüzmeye elverişli sahilleriyle beklentiyi karşılayacak düzeyde.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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KADIRGA KOYU Ağva Kadırga Koyu merkeze 6-7 km. uzak olan keşfedilmemiş bir güzellik. Amfi tiyatroya benzer kaya oluşumlarına Büyükbucaklı Köyü'nden kuzeye doğru yapacağınız yaklaşık 1 km'lik keyifli bir trekkingle ulaşabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Bu kaya oluşumları günümüzde güneşlenme terası olarak da kullanılıyor. Kayaların tepeleri piknik yapmak için çok ideal.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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CENEVİZ KALESİ PLAJI Ankara ve İstanbul’un tam ortasında parlayan bir ilçe Akçakoca… Deniz, doğa, tarih ve kültürün bir arada bulunduğu Anadolu’nun cennet köşelerinden burası.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Zaten coğrafi konumundan dolayı zengin bir bitkisel çeşitliliğe sahip. Geldiğinizde 40 km’lik kumsalda, tertemiz bir deniz ve tane tane kum bulacaksınız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Üstelik Ceneviz Kalesi Plajı mavi bayraklı bir plaj, çok kişi bilmediği içinde bakir kalmış.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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CEBECİ PLAJI / KEFKEN Cebeci, Kandıra ilçesine bağlı bir tatil köyü. Karşısına Kefken Ada’sını almış muhteşem bir manzaraya sahip Mavi Bayraklı bir sahil. Deniz suyu oldukça temiz, kumsal ise incecik bir kuma sahip.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Yemek çeşitliliği bakımından İstanbul’daki lokanta ve restoranlarla aynı lezzeti sunuyor. Tek fark balıkların çok taze, sebzelerin ise Kandıra köy bahçelerinden günlük elde edilmesi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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ÇATALCA İstanbul’un Çatalca ilçesi, hafta sonu günü birlik deniz tatili yapmak isteyenler için oldukça mantıklı bir alternatif. Özellikle Çilingoz, deniz ve ormanın bir arada bulunduğu büyüleyici bir doğaya sahip bir güzellik…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Burada çadır kurup, kamp da yapabiliyorsunuz.A ilecek güzel bir hafta sonu için mutlaka listenize eklemelisiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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AKÇAKESE KÖYÜ Akçakese köyü, İstanbul’a 70 km uzaklıkta yer alıyor. Kumsalı ve temiz deniziyle dikkat çekiyor. Sakin bir gün geçirmek isteyenlerin günü birlik ya da konaklamalı şekilde faydalandıkları saklı bir cennet. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Temiz havası, yeşil bitki örtüsü gibi özelliklere sahip olan Akçakese, hem İstanbulluların, hem de şehir dışından gelenlerin rahat bir nefes almak için uğradıkları şirin bir bölge… Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Nasıl Gidilir? Şile’yi geçtikten sonra yola devam edin ve yol geliş-gidiş tek yola düşüyor. Yolunuzun üstünde Kabakoz'u geçeceksiniz. En son Kandıra tabelasından sola ayrılmalısınız. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Bir sonraki köy Akçakese. Navigasyon doğru olarak sizi sahile kadar götürecektir. Sahil kısmına arabayla geçiş yasak. Arabalarınızı dışarıda bırakıyorsunuz ve biraz yürüyorsunuz. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Bölgede bir restoran da bulunuyor. Sezon Sahil girişinde Yeşim Camping yer alıyor isterseniz burada konaklayabilirsiniz. Tesiste çok güzel ahşap bungalovlar var.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Toplu taşımayla ulaşım? Üsküdar 139A, Şişli/Mecidiyeköy Otobüs - 252 ve 139A, Sabiha Gökçen Havaalanı, Pendik E-3 ve 139A, Kadıköy Metro M4 Metro - M4-Otobüs ve 139A, Taksim Otobüs 66- otobüs - 522ST ve otobüs - 139A yollarını izleyerek Akçakese Köyü’ne ulaşabilirsiniz. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Köyden sahile yürümek için biraz yolunuz var.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Tahmini 20 dakikada sahilde olursunuz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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BURGAZADA Adalar her zaman ilgi çekicidir, Burgazada diğer üç adaya kıyasla daha sessiz bir ada. Çünkü Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada’nın aksine Kalpazankaya dışında bir çekiciliği yok, bu sebeple daha tenha.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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At arabalarının sayısı da oldukça az olduğundan yürüyüş keyfi daha kolay. Şehir gürültüsü, kalabalık, kirli hava ve trafikten uzak…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Burgazada'nın yeşili ve Marmara'nın mavisinin birbirine karıştığından bu güzel ortamda denize girmek tüm yorgunluğunuzu unutturacak.