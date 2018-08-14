Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Euro kullanmadan yurt dışı seyahati yapmak, Avrupa ülkelerine gitmek mümkün mü? İşte Euro kullanmadan ucuza tatil yapabileceğiniz ülkeler...
Fotoğraflar: Alamy
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 26
SIRBİSTAN Birbirinde güzel doğal güzellikleri ve Slav mimarisi ile Sırbistan gezilmeye değer bir ülke. Bunun yanında para birimi olarak ülkede Sırp dinarının kullanılması ve gündelik masrafların ucuzluğu Sırbistan’ı oldukça çekici kılıyor
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 26
Bir öğün yemeği ortalama 353 Sırp Dinarı (23 TL) ile karşılayabilmek mümkünken gerek şehir içi gerekse şehir dışı ulaşım fiyatları da oldukça uygun.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 26
Bununla birlikte eğer kalacak yer konusunda çok rahat düşkünü değilseniz gecelik 706 Sıpr Dinarı (45 TL) bulabileceğiniz pansiyonlar mevcut. Ayrıca Sırbistan 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 26
PEKİ SIRBİSTAN'DA NERELERİ GEZMELİ? 1. Belgrad Belgrad, Sırbistan ve eski Yugoslavya’nın başkenti. Kuruluşu MÖ 6. yüzyıla dayanan Belgrad (Beograd) Beyaz Şehir olarak anılır. MÖ 2. yüzyıl Roma tarihi kalıntılarını bugün bile Belgrad Kalesi altındaki Kalemegdan Parkı’nda görebilirsiniz. Yugoslavya’nın dağılmasından sonra Belgrad turizmi son 10 yılda yükselişe geçti ve şimdi canlı gece hayatıyla ünlü...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 26
2. Novi Sad Novi Sad, 400 bin nüfusuyla Sırbistan’ın ikinci büyük kenti. Belgrad’ın aksine daha rahat bir atmosferi var. Novi Sad merkezindeki Özgürlük Meydanı’nın (Trg Slobode) hemen yanıbaşında Neo-Gotik tarzında inşa edilen Meryem Ana Katolik Kilisesi ve Neo-Rönesans tarzında inşa edilen Belediye Binası var. Novi Sad, Balkanlar'ın en büyük festivallerinden biri olan Exit Festivali’ne de ev sahipliği yapar. Novi Sad’ın Petrovaradin Kalesi’nde organize edilen festivale her yıl 200 bin kişi katılır. Yaz aylarında organize edilen Exit Müzik Festivali’ne dünyaca ünlü müzisyenler sahne alır.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 26
3. Niš (Niş) 279 MÖ yılında kurulan ve Balkanlar'ın en eski şehirlerinden biri olan Niş genellikle Orta Avrupa ve Ortadoğu arasındaki geçit olarak kabul edilir. İmparator Konstantin’in doğum yeri olan Mediana, Trg Kralja Milana olarak adlandırılan şehir merkezi, Niş Kalesi ve 19. yüzyılda Türkler tarafından inşa edilen Kelle Kulesi (Ćele-kula) ziyaret edilmesi gereken tarihi ve kültürel yapıların başında geliyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 26
ROMANYA Romanya içerisinde yer alan doğal güzellikleri ile herkesi kendine çeken bir ülke...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 26
Para birimi olarak Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde yer almasına rağmen Euro para birimi burada kullanılmamakta...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 26
Bunun için ziyaret edilebilecek olan ülkeler içerisinde yer alıyor. Romanya’da para birimi olarak Rumen leyi kullanılmakta.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 26
1 Rumen leyinin de yaklaşık olarak 1.14 TL’ye karşılık geliyor. Ülke içerisinde yer alan restoranların gayet ucuz olduğu bilinmekte. Romanya ülkemizden pek çok ziyaretçiyi de kabul eden bir ülke olarak biliniyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 26
ROMANYA'DA NERELERİ GÖRMELİ? Transilvanya’da yer alan Sighişoara, Romanya’da ziyaret edilecek en iyi yerlerin başında geliyor. Ayrıca Romanya’nın merkezinde kalan Braşov, modern yaşamın dinamikleriyle eski dünya yaşamının renklerini bir araya getiren bir şehir. Özellikle 7. yüzyılda çıkan yangında duvarları kararan gotik tarzdaki Siyah Kilise, Braşov’un görülmesi gereken yerlerinden…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 26
MACARİSTAN Romanya gibi Macaristan da Avrupa Birliği içerisinde yer alıyor. Bu sebeple de her zaman ziyaret edilmek istenen yerler arasında... Macaristan’ın para birimi Macar Forinti'dir.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
14 / 26
1 TL 41 Macar Macar Forinti'ne denk geliyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
15 / 26
Doğal güzellikleri ile dikkat çekmekle birlikte Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri olarak Macaristan rotanızda ekonomik bir ülke olarak yer alabilir.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
16 / 26
MACARİSTAN'DA NERELERİ GEZMELİ? Hévíz Gölü Dünya’nın en büyük ikinci termal gölü... Mutlaka burayı görmelisiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
17 / 26
Vörösmarty Meydanı, St. Stephen Bazilikası, Parlamento Binası, Széchenyi Köprüsü ve Kahramanlar Meydanı'nı mutlaka görmelisiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
18 / 26
UKRAYNA Türk lirasının en çok değerli olduğu ülkelerden birisi de Ukrayna... Ukrayna içerisinde para birimi olarak Grivna kullanılıyor. T TL 4.02 Grivna'ya denk geliyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
19 / 26
Türk Lirası'nın Ukrayna içerisinde oldukça değerli olduğu bir gerçek
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
20 / 26
Ülkedeki restoranlardan ucuz bir şekilde faydalanılabilecek düzeyde. Aynı şekilde ülke içerisinde yer alan mimari de dikkat çekici özelliklere sahip.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
21 / 26
UKRAYNA'DA NERELERİ GEZMELİ? En çok bilinen üç şehri Kiev, Odessa ve Lviv olsa da, Ukrayna birbirinden güzel daha birçok şehri kucaklayan tarih dolu bir ülke. II. Dünya Savaşı’nda ağır tahribata uğrasa da kısa sürede toparlayan Ukrayna, savaştan arta kalan izler ile sizleri tarihin tozlu raflarına götürürken; bozulmayan dokusuyla da kaybetmediği kültürünü yaşatıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
22 / 26
Kiev'de Özgürlük Meydanı, Aziz Sofya Katedrali, II. Dünya Savaşı Müzesi, Lviv'de Brewery Müzesi, Potocki Sarayı ve Eski Şehir bölgesi mutlaka görülmeli...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
23 / 26
ÇEKYA Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği içerisinde yer alan ülkeler arasında yer almakta. Para birimi olarak Euro yerine Çek Korunası tercih ediyorlar.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
24 / 26
1 TL - 3.30 Çek Korunası'na denk geliyor. Ülke içerisinde yapılabilecek olan tüm etkinlikler de kişiler için oldukça uygundur.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
25 / 26
Aynı zamanda mimari özellikleri ile oldukça ilgi çekici bir ülke...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
26 / 26
Ülkedeki ulaşım kolaylığı, ülke içerisinde seyahati önemli ölçüde kolay kılmakta. Sanatın çok büyük önem taşıdığı ülkede, eğitime de müthiş derecede önem veriliyor. Okuma yazma bilenlerin oranı ise yüzde 99 oranında. Kaynak: Biletall.com