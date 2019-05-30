Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen 8 güzeli! Huzurlu bir tatil için tam zamanı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen 8 güzeli! Huzurlu bir tatil için tam zamanı...
Yılın 365 günü adada yaşamak zor gelebilir. Ancak ada yaşamı tatil için gideceklere çok fazla şey vaat eder. Daha sakindir, daha huzurludur, güvenlidir ve denizle çok daha iç içe bir tatil geçirirsiniz. Bu bayram tatilinizi Ege'nin en güzel adalarından birinde geçirmeye ne dersiniz? İşte detaylar…
Yılın 365 günü adada yaşamak zor gelebilir. Ancak ada yaşamı tatil için gideceklere çok fazla şey vaat eder. Daha sakindir, daha huzurludur, güvenlidir ve denizle çok daha iç içe bir tatil geçirirsiniz. Bu bayram tatilinizi Ege'nin en güzel adalarından birinde geçirmeye ne dersiniz? İşte detaylar…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
2 / 24
SAKIZ ADASI Yunanistan’ın Sakız adası Çeşme’nin hemen karşısında yaklaşık 20 dakikalık feribot yolculuğuyla ulaşabileceğiniz bir yer.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
3 / 24
Ada halkı Ortaçağ’dan bu yana sakız ağaçlarının getirdiği gelirle yaşamını sürdürmüş. Hatta Osmanlı İmparatorluğu bile adaya sakız ağaçlarının geliri karşılığında özel bir imtiyaz vermiş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
4 / 24
Adanın içindeki Pirgi, Mesta, Vessa köyleri, dar sokakları, taş binaları ve renkli işlemeleriyle görülmeye değer. Deniz tatili yapmak isteyenler için de seçenek çok. Üstelik kapıda vizeyle de gidebilir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
5 / 24
BOZCADA Türkiye’nin en ünlü yaz tatili adası Bozcaada son yıllarda hızlı bir değişim sergiliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
6 / 24
10 yıl öncesine kadar daha sakin olan, genelde pansiyon konaklamasının yapıldığı adada bugün artık o kadar çok otel, motel ya da yeme içme yerleri açıldı ki yazın yoğun aylarda bile kalabalık olmasına rağmen gezmesi gerçekten keyifli.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
7 / 24
Adanın arka koylarının denizi şahane. Bir de muhteşem bir güneş batımına tanıklık edebilirsiniz. Bozcaada’ya Çanakkale Geyikli’den kalkan vapurlarla gidilebilir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
8 / 24
GÖKÇEADA Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki bir diğer adası da Gökçeada. Gökçeaada Bozcaada kadar popüler değil. Bu yüzden orası kadar çok fazla mekan da bulamazsınız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
9 / 24
Ancak daha sakin ve daha bakir. Burada da güzel Rum köyleri var. Adanın özellikle orta kısmı da çok yeşil ve ağaçlarla kaplı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
10 / 24
Dalış ya da kitesurf yapmak isteyenlerin de tercih ettiği bir yer. Gökçeada’ya Kabatepe’den kalkan feribotlarla gidebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
11 / 24
MİDİLLİ Ayvalık’ın tam karşısında yer alan Midilli de Ege denizindeki büyük adalardan bir tanesi. Küçüklü büyüklü çok sayıda deniz kenarı oteli var. Yani her bütçeye uygun konaklama yapabilecek yer bulabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
12 / 24
Taverna denilen yerlerde gündüz denize girip, akşamları yemek yemek mümkün. Zeytin ve zeytinyağı üretimiyle ünlü adalarda lezzetli mezeler de tadabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
13 / 24
Ayvalık’tan her gün feribot seferi yapılıyor. Yine Schengen vizeniz olmasa da kapıda vizeyle gidilebilir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
14 / 24
KALEM ADASI Çok bilinmeyen Ege Denizi’ndeki bir başka ada da Kalem Adası. Dikili’nin tam karşısındaki bu adanın tek dezavantajı tek bir otel olması. Onun dışında adada başka bir yer yok. Maldivler’e benzetilen beyaz kumu ve enfes deniziyle ünlü bu adanın dilerseniz günübirlik ücret karşılığı plajlarını kullanabiliyorsunuz. Adaya Dikili’den kalkan teknelerle ulaşabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
15 / 24
KOS Eğlencesi bol bir ada tatili arıyorsanız o zaman Bodrum’un tam karşısındaki Kos Adası tam size göre.