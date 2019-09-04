Ege'nin 'büyüleyici' güzelliği! Eşsiz manzarasıyla hayranlık uyandırıyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Denizli, Aydın ve Muğla sınırlarında yer alan, eşsiz manzarasıyla hayranlık uyandıran ve 'Arapapıştı' olarak da bilinen İnceğiz Kanyonu ziyaretçilerini büyülüyor. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
Anadolu Ajansı
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Denizli'nin Kale ilçesinde bulunan, Aydın ve Muğla sınırları arasındaki İnceğiz Kanyonu, ziyarete gelen misafirlerine eşsiz bir manzara sunuyor.
Anadolu Ajansı
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Büyük Menderes Nehri'nin kollarından Akçay'ın derin, dik ve dar bir vadiden akarak Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'na aktığı bölgede oluşan İnceğiz Kanyonu, yörede "Arapapıştı" ismiyle de tanınıyor.
Anadolu Ajansı
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Eşsiz manzarası ile dikkati çeken kanyonun daha fazla tanınması ve turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.
Anadolu Ajansı
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Kale Belediyesinin başlattığı proje kapsamında, konaklama ve temel ihtiyaçlar için bungalov evler ile kafeteryalar hizmete açıldı.
Anadolu Ajansı
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Bölgede Aydın Büyükşehir Belediyesi ise düzenlediği tekne turlarıyla ziyaretçilere muhteşem manzarayı ve milattan önce 5'inci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen kaya mezarları görme imkanı sunuyor.
Anadolu Ajansı
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Kale Belediyesi, kuracağı cam teraslarla bölgenin cazibesini artırmak istiyor.
Anadolu Ajansı
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"Ziyaretçi sayısı hızla artıyor" Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, ülke turizmi için büyük potansiyeli olduğunu düşündükleri kanyonu daha fazla ziyaret edilen bir yer haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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Bölgeye gelen ziyaretçilerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini, genellikle sahilleriyle ünlü bölgede böyle bir manzara görmeyi beklemediklerini belirten Sağınç, "Özellikle sosyal medyada görüntü ve fotoğrafların paylaşılmasıyla ziyaretçi sayısı hızla artıyor.
Anadolu Ajansı
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Tahminlerimize göre yıllık 10 bin kişinin ziyareti söz konusu. Biz ziyaretçi sayısını ilk etapta 30 binlere çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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Sağınç, kanyonda belediye olarak tekne turları düzenleyeceklerini aktardı. Dambelen mevkisinde kurulacak iskelenin yanı sıra cam teras yapımı ile ilgili de proje hazırladıklarını anlatan Sağınç, projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığına sunacaklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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"Harika ötesi bir manzarası var" İnceğiz'i gezen Bahtiyar Koyuncuoğlu, sosyal medyadan gördüğü kanyonu ziyaret etmenin inanılmaz bir mutluluk olduğunu dile getirerek, "İlk defa geliyorum. Kanyonun harika ötesi bir manzarası var." dedi. Gökhan Besimoğlu da doğal güzelliği olan bir ortamda manzaranın keyfini sürmeye geldiğini ve gelmek isteyenlerin pişman olmayacağı bir yer gördüğünü vurguladı.
Anadolu Ajansı
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Antalya'dan gelen Emine Çelik, İnceğiz'in kendisini çok etkilediğine işaret ederek, "Bu güzellik ve manzara başımı döndürdü. Çok beğendik. İlk fırsatta tekrar gelmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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Büşra Kuru ise doğa harikası bir kanyonu gezdiği için mutlu olduğuna değinerek, şöyle konuştu: "Suyla yeşilin birleştiği huzur veren bir atmosferi var. Yeşilin içerisinde huzur bulabileceğiniz bir alan. Geldiğim için çok şanslı hissediyorum. Rahatlamak istiyorsanız kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Burada manzaraya karşı kitap okuyup, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. O kadar doğal güzelliği var ki insanı kendinden alıp götürüyor."