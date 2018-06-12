Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ege’nin adı pek duyulmamış saklı köyleri! Bayram tatili buralarda bir başka güzel...
Şehirden, gürültüden, betondan, kirli havadan bunalmadınız mı? Huzurun, doğal yaşamın, temiz havanın ve yöresel lezzetleri tadacağınız adı pek de duyulmamış Ege köylerinden birine gitmeye ne dersiniz? İşte bayram tatilinin en güzel adresleri...
Şehirden, gürültüden, betondan, kirli havadan bunalmadınız mı? Huzurun, doğal yaşamın, temiz havanın ve yöresel lezzetleri tadacağınız adı pek de duyulmamış Ege köylerinden birine gitmeye ne dersiniz? İşte bayram tatilinin en güzel adresleri...
Fotoğraflar: Alamy
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Mazıköy Bodrum Gökova Körfezi’nde yer alan Mazıköy; taş pansiyonları, bitki örtüsü ve İnceyalı Plajı'yla doğanın harika köşelerinden. Bir tarafta çam ağaçları diğer tarafta denizin süsü olarak yelkenliler...
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Mavi tur yolculuğunun uğrak yerlerinden olan Mazıköy’de ayrıca tarihi sevenler içinde güzel yerler var. Malta şövalyelerinin içini oyarak altın dolu küplerini sakladıkları ‘Gözyaşı Kayası’na çıkarak Hurma Sahili'nin genel manzarasını görebilirsiniz.
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Bir başka kaya yapısı da koyun girişinde bulunan Kayık Kayalar. Uzaktan Viking Kanyonu'nu andırdığı için bu ismi almış adacık.
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Kapıkırı köyü Bodrum’a 40 dakika uzaklıkta bulunan Bafa Gölü’nün kenarına yerleşmiş küçük bir köy Kapıkırı...
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Eğer tarih ve arkeoloji ilginizi çekiyorsa Kapıkırı’nda Helenistik ve Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar ilginizi çekebilir. Bu köyün diğer bir güzelliği ise Ege Denizi’yle çok eskiden vedalaşan Bafa Gölü
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Bafa Gölü üzerinde tarihi kalıntıların bulunduğu adalar ve 20 bin kadar kuş çeşidinin yer aldığı sular bulunuyor.
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Gölde küçük sandallarla gezinti yapacaklar ve kuş fotoğrafçılığı ile ilgilenenler için oldukça keyifli bir rota…
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Güzelçamlı Kuşadası’nda yer alan eski bir İon kenti olan Güzelçamlı tarihiyle ön plana çıkıyor.
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Yunanlılardan, Perslere kadar birçok eski devleti barındıran Güzelçamlı, Dilek Yarımadası ve Samsun Dağları'nın arasında kaldığı için verimli ve çok çeşitli bir toprak ve bitki örtüsüne sahip.
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Zeus Mağarası ve içinde oluşan gölü mutlaka ziyaret etmelisiniz. Ayrıca Güzelçamlı’da trekking, dağcılık ve yamaç paraşütü yapma olanağınız da var.
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Bağlarözü Datça’nın Yazı köyü sınırlarında bulunan Bağlarözü, Türkiye’de en organik şeyleri görebileceğiniz yer.
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Köyde tarımcılıktan ekolojik bilgilere kadar birçok doğa unsurunu öğrenebiliyorsunuz. Aslında biraz parası olanların köy hayatına sahip olmayı ve burada yaşamayı düşünmesi için yapılmış.
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Birgi köyü Ödemiş merkeze 10 km uzaklıkta olan Birgi Köyü, Aydınoğulları Beyliği’nden Mehmet Bey tarafından yaptırılan Ulu Camii’siyle meşhurdur.
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Caminin karşısındaki köy meydanından köy halkının yapmış olduğu el işleri, meyvesi, sebzesi ve meşhur Ödemiş patatesi alınabilir.
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1971 yılından kalma ahşap Türk evlerinin en güzel örneklerinden Çakırağa Konağı ve İmam-i Birgivi Medresesi gezilmesi gereken yerlerden. Doğayı seven ve fotoğrafçılıkla ilgilenenler için eşsiz bir yer.
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Nesin Matematik Köyü Şirince köyünün (İzmir – Selçuk) 1 km uzağında, dağ başında ve mutlak bir ıssızlık içinde, yemyeşil bir ortamda, 7′den 70′e herkesin (her köylünün!) her seviyede matematik yaptığı, öğrendiği, öğrettiği ve düşündüğü, Nesin Vakfı’na ait 30 dönümü zeytinlik dahil olmak üzere toplam 55 dönümlük bir köy.
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Şatafattan ve gösterişten uzak, sade ve içten. Evler taş, çamur ve samandan. Ağustos böcekleri dışında, yoğunlaşmayı ve düşünmeyi engelleyen, rahatsız edici her türlü öğeden uzak.
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TV yok, müzik yayını yok. Ama elektrik, sıcak su ve internet gibi uygarlığın izleri var. Börtü böcek de eksik değil.
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Karaburun İlçede çok az koy ve tesisin bulunmasından dolayı burası kimse tarafından tercih edilmiyor.
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Karaburun sakinliğinin dışında serin, dalgalı ama bir o kadar da sualtı zenginliklerine sahip bir yer. Dalış ve balıkçılık için alternatif bir rota olarak düşünebilirsiniz.
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Yolların tehlikeli olmasından dolayı turist sayısı bir hayli az oluyor. Bölgede değişik yerlerden biri ise Çakmaktepe mevkii. Hititler'in eserlerine rastlanan bölgede ilginç arkeolojik yapılara ulaşmak mümkün.
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Adatepe Taş evler, çiçek dolu avlular ve köy kahveleriyle şimdilerde Adatepe köyü çok meşhur.
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Kaz Dağları'nın eteğinde oturup manzaraya karşı kahve içmek için çok gelen var. Kendini sakinliğe bırakmak isteyenlerin durağı olan Adatepe, Altınoluk’ta bulunuyor.
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Adatepe’de toplam üç otel bulunuyor: İdea blue, Hünnaphan ve Zeushan Otel.
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İdeablue, harika bahçesiyle, Hünnaphan ise köyün tek havuzlu tesisi olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
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Köyde ayrıca 'airbnb' üzerinden kiralama yapan evlerde var.
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Şirince İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı adı gibi şirin bir kasaba Şirince. Ulaşımı gayet kolay ve yaz, kış ziyaretinize açık.
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Bilinen en eski adı Kırkınca. Efsaneye göre kendini dağlara vuran kırk kişi nedeniyle almış bu ismi. Ancak daha sonra Şirince adı verilmiş ve bu isim resmileştirilmiş.
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Şirince’nin meydanında bir çarşısı mevcut. Burada el işçiliğinin bin bir çeşidini bulabiliyorsunuz. İlginç İlk Çağ örneklerinin bulunduğu bölgenin kırmızı eti meşhur.