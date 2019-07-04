Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ege’nin 3 bin yıllık tarihi mahallesi! Sakin bir hafta sonu için en güzel duraklardan...
Yaklaşık 3 bin yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan İzmir'in tarihi mahallesi Birgi, halen Aydınoğulları dönemindeki mimari dokusunu koruyor. Sakin bir hafta sonu için en güzel duraklardan biri. Köy kahvaltısı yapmak, köy havası almak ve tarihte gezinmek için harika bir alternatif!
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişinde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan İzmir'in tarihi mahallesi Birgi, koruduğu mimari geleneğiyle ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Peki Birgi'de neler yapmalı, nereleri görmeli? İşte detaylar...
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Ödemiş ilçesine bağlı Birgi, milattan önce 750 yılından bu yana yerleşim yeri olarak kullanılıyor.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Sırtını yüksekliği 2 bin metreyi geçen Bozdağ'a dayaması ve karşısındaki ovayı gözetlemeye uygun yüksekliği nedeniyle tarihte tehditlere karşı güvenli bir merkez olan yerleşim, su kaynakları ve verimli topraklarıyla binlerce yıldır yaşam alanı olarak varlığını sürdürüyor.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Birgi'de Frig ve Lydia (Lidya) uygarlıkları, Pers ve Bergama krallıkları, Roma ve Bizans İmparatorluğu, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminin izleri bulunuyor.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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TÜRK MİMARİSİ'NİN VİTRİNİ Yaklaşık 700 yıldır tarihi görüntüsü bozulmayan Birgi'de, bugün de evler usta çırak ilişkisiyle yetişen kişilerce inşa ediliyor.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Korunmuş güzel mimari örneklere sahip olması dolayısıyla "Türk mimarisinin vitrini olarak" değerlendirilen Birgi'nin evleri, kendi coğrafyasının toprak ve ağaç türleri ile doğal taşları kullanılarak yapılıyor.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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İki katlı binalar, zemini taş, üst kat ve tavanları ahşap olacak şekilde inşa ediliyor. Evlerdeki sofalar ve dışa yönelik kafesli pencereler mimarinin en belirgin özellikler arasında yer alıyor.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Mahalleyi gezenler, 700 yıl öncesinin mimari izlerini taşıyan evler arasında adeta zamanda yolculuğa çıkıyor. Birgi, mimari dokusuyla dizi ve filmler için doğal plato işlevi görüyor.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Birgi'de son dönemde Unutursam Fısılda, Yeşil Deniz, Atçalı Kel Mehmet Efe, Trileçe, Tatar Ramazan gibi yapımların çekimi yapıldı.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Hürriyet Seyahat Gezgini Sevil Mert'e Birgi'de nereleri gezmeli, neler yapmalı? diye sorduk. İşte mutlaka uğramanız gereken yerler...
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Aydınoğlu Meydanı Aydınoğlı Meydanı’nda tarihi köy kahvesi, Osmanlı Hamamı, İmam-ı Birgivi medresesi, Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, Aydınoğulları Türbesi ve Sultan Şah türbesi yer alıyor.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Birgi tarihte önemli medeniyetlere ev sahipliği yaparken, önemli bilim insanları da yetiştirmiş. İlk Türk denizcilerinden, Bizanslılar’ı İzmir’den çıkaran Aydınoğlu Umur Bey, Anadolu’nun ilk müslüman doktorlarından Celaleddin Hızır El Aydini ve İslam bilgini İmam-ı Birgivi bunların bazıları.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Kerim Ağa Konağı Meydandaki Umur Bey anıtının yanından aşağıya inen küçük sokaktan ilerlerseniz yıkılmaya yüz tutmuş Kerim Ağa konağı sizi karşılayacak.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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18 veya 19. yüzyılda yapılmış konak, geleneksel Türk mimarisinin özgün örneklerinden biri. Dışarıdan dahi etkileyici görünen bina ne yazık ki yıkılma tehlikesi altında ve ziyarete açık değil.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Sandıkoğlu Konağı Kerim Ağa Konağı’nın yanındaki sokaktan yukarıya doğru çıkarsanız tipik Birgi evlerinden oluşan güzel bir sokak sizi karşılayacak. Tarihin arka sayfalarında dolaşıp U çizerek meydana geri dönebilirsiniz.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Bu sokakta yer alan Sandıkoğlu Konağı 19.yüzyılda yapılmıştır. Sandıkoğulları’nın konağı iken bugün belediyeye ait. Üst kattaki oda duvarlarındaki İstanbul manzarası ile dikkat çekmektedir.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Demirli Mağaza Derviş Ağa Camii’nin bahçesinde erken dönem Osmanlı mağazacılığın ilk örneklerinden olan Demirli Mağaza bulunuyor. Halen Sem İpekçiliğin satış mağazası olarak hizmet veriyor. Osmanlı’dan bugüne mağaza olarak kullanılmaya devam ediyor olması açısından çok güzel bir örnek.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Küp Uçuranlar Kulesi Demirli Mağaza’dan Cumhuriyet Meydanı’na doğru çıkarsanız Küp Uçuranlar Kulesi’ni göreceksiniz. Kule şu an restorasyonda olduğu için etrafı iskele ile kaplı.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Güdük Minare Birgi’nin ortasından geçen Birgi Deresi şehri ikiye bölüyor. Derenin karşısındaki yerlerden biri Güdük Minare; Aydınoğulları döneminde yapılmış olan camiiden geriye kalan minaresi. Dervişağa Camii’nin hizasından baktığınızda eski Birgi evleri ile birlikte güzel bir manzara veriyor. Minarenin olduğu ara sokaklara çıkıp Birgi sokaklarında keşfinizi sürdürebilirsiniz.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Çakırağa Konağı Birgi’de gezilecek yerler listesinin ilk sırasında yer alan ancak şu an ziyarete kapalı olan Çakırağa Konağı. Kapısında yıkılma tehlikesi nedeniyle ziyarete kapalı olduğuna dair bir bilgi var sadece, ne kadar süreceği, tekrar ne zaman açılacağını bilmiyoruz ne yazık ki.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Yöresel ürünler pazarı Tarih boyunca ipek böcekçiliği ve ipek üretimi yapmış olan Birgi’de hemen meydana yakın büyükçe bir yöresel ürünler pazarı var ve ipek ürünlerini burada bulmanız mümkün.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Şu an ipek böceği yetiştiren kimse yokmuş ne yazık ki, ipek dışarıdan alınıp burada işleniyormuş. Pazarda oya işleri, köyde yetiştirilen kestane, ceviz gibi yöresel pek çok ürün bulmanız da mümkün.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Birgi’ye nasıl gidilir? Birgi, İzmir’e 125, Adnan Menderes Havaalanı’na ise 100 kilometre mesafede. Aracınızla 1,5 saatte Birgi’ye ulaşmanız mümkün.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Eğer toplu taşımayı tercih ederseniz Ödemiş veya Salihli’den kalkan minibüsler ile Birgi’ye ulaşabilirsiniz.
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
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Anadolu tarihinde önemli yere sahip olan Birgi, koruma altında olması, iyi restore edilmiş evleri ve mis gibi havası ile yolunuzu değiştirip mutlaka uğranması gereken yerlerden. Birgi’ye gelmişken Ödemiş, Lübbey Köyü, Bozdağ ve Gölcük rotanıza ekleyebileceğiniz görülmesi gereken yerler.